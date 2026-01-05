expériences continues

"Vous déballez vos affaires une seule fois et une expérience totalement tout compris est proposée.."

L’un des enjeux essentiels identifiés à l’ILTM Cannes est la redéfinition du luxe comme une valorisation du temps, et non seulement comme une accumulation de commodités ou de services haut de gamme.Anna Nash s’est exprimée avec force sur ce point : "Il se passe quelque chose de magique sur un navire… le temps vous est rendu.." Cette affirmation traduit une réalité que les agences de voyage doivent intégrer dans leurs argumentaires : le luxe aujourd’hui se mesure à l’impact sur la perception du temps. La fluidité de l’expérience, l’absence de frictions logistiques - un seul enregistrement, une seule valise à défaire - sont perçuesPour des voyageurs qui jonglent avec des emplois du temps chargés, des correspondances, des changements d’hôtel multiples, la simplicité devient un bénéfice tangible. Cette promesse se retrouve aussi dans certaines offres hôtelières qui intègrent des «», mais elle est particulièrement incarnée dans l’univers deLe besoin d’un discours orienté vers la valeur ressentie et non seulement facturée s’explique également par une sensibilité accrue au rapport qualité-prix. Dans un contexte d’inflation des offres haut de gamme, le client recherche moins la longueur de la liste des services que la clarté, la transparence des prestations incluses, et surtout, une preuve d’impact personnel. Steve Holdell a insisté sur ce point :Cette ligne renforce l’idée que l’expérience doit être lisible dès le départ, sans coûts cachés, sans options dispersives.cela signifie que la vente ne doit plus être centrée sur des adjectifs (somptueux, exclusif, unique), mais sur— un argument particulièrement pertinent pour la clientèle luxe qui comparent régulièrement plusieurs offres avant de choisir.Autrement dit, la quête de sens demeure un point important dans la préparation du voyage.