Chaque année, Cannes, la célèbre ville de la Côte d’Azur réputée pour son Festival du Film et ses hôtels prestigieux, devient aussi la capitale du tourisme de luxe.
C’est là que se tient l’International Luxury Travel Market (ILTM), le salon le plus important pour les professionnels du voyage de luxe. L’ILTM Cannes n’est pas un salon grand public : il s’agit d’un événement exclusivement B2B, rassemblant agences de voyages spécialisées, tour-opérateurs, marques hôtelières, croisiéristes, destinations et médias internationaux du secteur.
La 24ᵉ édition de l’ILTM Cannes s’est tenue du 1ᵉʳ au 4 décembre 2025 au Palais des Festivals et des Congrès. Cette année, le salon a battu plusieurs records : près de 10 000 participants, plus de 100 000 réunions d’affaires préprogrammées et plus de 2 500 acheteurs (buyers) représentant plus de 83 pays, dont 44 % participaient pour la première fois. Ces chiffres montrent l’attractivité grandissante du marché du voyage de luxe dans le monde.
Pour les agences de voyage, comprendre les dynamiques révélées à Cannes n’est pas un luxe : c’est une nécessité stratégique.
L’ILTM agit comme une boussole des tendances, un lieu où se décident les itinéraires qui seront vendus en premier au cours des prochaines saisons et où se construisent les grands axes commerciaux du tourisme haut de gamme et de luxe.
Lors de la conférence d’ouverture, quatre personnalités ont cristallisé les enjeux actuels du secteur : Tyler Brûlé, modérateur et fondateur du magazine Monocle ; Anna Nash, Présidente d’Explora Journeys ; Steve Oldell, Senior Vice President d’Oceania & Regent Seven Seas Cruises ; et Simone Gibertoni, CEO de la Clinique La Prairie. Leurs interventions ont éclairé l’évolution de l’hôtellerie de luxe, l’essor des croisières premium et les nouvelles attentes des voyageurs luxe.
Le temps retrouvé et la valeur vécue au cœur du luxe
L’un des enjeux essentiels identifiés à l’ILTM Cannes est la redéfinition du luxe comme une valorisation du temps, et non seulement comme une accumulation de commodités ou de services haut de gamme.
Anna Nash s’est exprimée avec force sur ce point : "Il se passe quelque chose de magique sur un navire… le temps vous est rendu.." Cette affirmation traduit une réalité que les agences de voyage doivent intégrer dans leurs argumentaires : le luxe aujourd’hui se mesure à l’impact sur la perception du temps. La fluidité de l’expérience, l’absence de frictions logistiques - un seul enregistrement, une seule valise à défaire - sont perçues comme des éléments de confort supérieur.
Pour des voyageurs qui jonglent avec des emplois du temps chargés, des correspondances, des changements d’hôtel multiples, la simplicité devient un bénéfice tangible. Cette promesse se retrouve aussi dans certaines offres hôtelières qui intègrent des « expériences continues », mais elle est particulièrement incarnée dans l’univers de la croisière haut de gamme, où chaque étape fait partie d’un seul récit fluide.
Le besoin d’un discours orienté vers la valeur ressentie et non seulement facturée s’explique également par une sensibilité accrue au rapport qualité-prix. Dans un contexte d’inflation des offres haut de gamme, le client recherche moins la longueur de la liste des services que la clarté, la transparence des prestations incluses, et surtout, une preuve d’impact personnel. Steve Holdell a insisté sur ce point : "Vous déballez vos affaires une seule fois et une expérience totalement tout compris est proposée.." Cette ligne renforce l’idée que l’expérience doit être lisible dès le départ, sans coûts cachés, sans options dispersives.
Pour les agences, cela signifie que la vente ne doit plus être centrée sur des adjectifs (somptueux, exclusif, unique), mais sur des bénéfices clairs pour le voyageur, traduits en termes de temps et d’expérience vécue — un argument particulièrement pertinent pour la clientèle luxe qui comparent régulièrement plusieurs offres avant de choisir.
Autrement dit, la quête de sens demeure un point important dans la préparation du voyage.
Segmentation, crossover et rôle des primo-voyageurs
La deuxième grande tendance observée à l’ILTM Cannes est celle d’un marché de luxe de plus en plus segmenté. Historiquement, l’hôtellerie terrestre et les croisières étaient perçues comme des univers parallèles. Aujourd’hui, l’écosystème du voyage haut de gamme et luxe se restructure : les marques hôtelières s’implantent en mer, et les croisiéristes réinventent leur offre pour attirer des clientèles plus larges.
Ce mouvement a été nommé « le crossover terre-mer ». Il ne s’agit plus de penser les hôtels et les bateaux comme des produits séparés, mais comme des maillons d’une même chaîne d’hospitalité premium. La présence massive de marques hôtelières — Accor, Marriott, Hyatt, IHG — à l’ILTM, souvent côte à côte avec des croisiéristes de luxe, illustre cette convergence des univers. Ritz Carlton lance ses bateaux, tout comme Accor avec le lancement en juin prochain du bateau Orient Express Corinthian.
A lire aussi : La croisière de luxe, un nouveau relais de croissance pour l'hôtellerie
Un élément révélateur de cette transformation est le nombre élevé de primo-voyageurs en croisière de luxe.
Selon Anna Nash, plus de 30 % des passagers d’Explora Journeys sont des primo-croisiéristes — des voyageurs qui n’avaient jamais envisagé la croisière auparavant. La capacité à convertir des voyageurs terrestres en clients de croisière représente une opportunité considérable pour les agences de voyage, qui peuvent désormais proposer des itinéraires maritimes comme une extension naturelle d’un parcours de séjour haut de gamme.
Steve Oldell a mis en avant ce défi stratégique : le principal obstacle pour la croissance du secteur n’est plus le produit lui-même, mais la volonté d’essayer la croisière pour la première fois. Cela implique une approche commerciale fondée sur l’éducation du client, sur la démonstration de bénéfices concrets, et surtout sur la réduction des zones d’incertitude associées au voyage en mer.
L’ILTM Cannes a d’ailleurs créé une zone dédiée aux croisières de luxe, "The Sail", illustrant l’importance accrue de ce segment dans l’agenda mondial du tourisme premium et le besoin d’échanger directement sur ces produits avec des acheteurs spécialisés.
Vers une intégration complète du bien-être et de la longévité
Un autre thème structurant émerge clairement à Cannes : la transformation du bien-être en une véritable offre stratégique et non plus en simple commodité.
La présence de Simone Gibertoni, à la tête de la Clinique La Prairie, a apporté une dimension peu évoquée dans les discours traditionnels du voyage de luxe : celle de la longévité et de la santé proactive. Pour lui, le luxe ne se limite plus à la détente ou à l’esthétique des infrastructures ; il inclut désormais des programmes qui ciblent un impact réel sur la santé et le bien-être durable du voyageur.
La Clinique La Prairie a structuré les programmes de longévité en trois étapes :
1. Diagnostic approfondi, incluant tests génétiques et biométriques ;
2. Interventions personnalisées, fondées sur la médecine, la nutrition, le mouvement et le bien-être ;
3. Suivi continu, pour assurer que les bénéfices durent au-delà du séjour.
Cette démarche place la santé proactive au même niveau que la gastronomie, le design ou l’exclusivité — ce qui constitue une révolution dans l’offre de voyage de luxe. Les participants haut de gamme ne cherchent plus seulement à se détendre, mais à améliorer concrètement leur vitalité, leur performance physique et mentale.
C’est un sujet que j’avais moi-même abordé en 2016 en créant la chambre du futur au Salon Equiphotel qui portait sur cette notion de resourcement et de bien-être dans l’ensemble du parcours client. C’est curieux de voir le temps que des idées simples et de bon sens peuvent se mettre en place.
Dans le secteur des croisières, cette approche commence à se matérialiser : les nouvelles générations de navires intègrent des espaces de bien-être élaborés — spas panoramiques, studios de yoga, thérapies thermales — qui dépassent largement la simple cabine de masseur en fin de couloir.
Steve Oldell a évoqué comment ces espaces deviennent centraux dans la conception des navires et dans les stratégies de vente : "Les clients souhaitent bénéficier d’un accès élargi aux installations de spa." Cet attrait pour le bien-être s’étend aussi à des expériences alimentaires saines, des programmes de fitness personnalisés et des ateliers de récupération du sommeil.
Une enquête présentée lors de l’édition précédente de l’ILTM avait déjà montré que 74 % des voyageurs de luxe intègrent désormais le bien-être dans leurs itinéraires haut de gamme, soulignant que cette demande n’est pas une mode, mais une attente stable et croissante des clients haut de gamme (Étude Monocle).
Pour les agences de voyages, cette évolution impose une mise à jour profonde des argumentaires : il ne s’agit plus seulement de vendre une destination ou un hôtel somptueux, mais d’articuler une proposition de bien-être intégrée, qui s’aligne sur les objectifs personnels de santé et de transformation des clients.
Provenance, crédibilité et attentes élevées des voyageurs
Un quatrième enseignement clé de l’ILTM Cannes est l’importance grandissante de la provenance et de la crédibilité de l’offre. À l’heure où de nombreuses marques émergent avec des promesses générales, les voyageurs haut de gamme et luxe valorisent de plus en plus des origines claires, des histoires tangibles et des preuves de compétence.
Simone Gibertoni a souligné que les clients recherchent non seulement un environnement luxueux, mais aussi une expertise reconnue : "Ils viennent pour des résultats". Dans ce contexte, la Suisse est souvent perçue comme une référence mondiale pour la précision, la rigueur scientifique et l’excellence en matière de bien-être médicalisé : des éléments qui renforcent fortement la crédibilité d’une offre haut de gamme.
Cette exigence se retrouve aussi dans la manière dont les croisiéristes présentent leurs produits : la personnalisation des services, la transparence sur les standards de sécurité, et les certifications deviennent des arguments essentiels pour des voyageurs informés et exigeants.
De même, Anna Nash a évoqué l’importance pour sa marque d’avoir une identité forte et lisible : les voyageurs veulent comprendre qui crée l’expérience, d’où viennent les standards du service, et comment ces standards se traduisent dans chaque interaction. Cette exigence se retrouve aussi dans les choix d’hôtels ou de destinations : la provenance européenne, asiatique ou américaine d’un groupe peut influencer la perception du style, du service et des attentes culturelles.
Pour les agences, l’enjeu consiste à bien contextualiser l’origine d’une marque ou d’un produit, et à aider le client à comprendre non seulement ce qu’il achète, mais sur quelles compétences et sur quelles histoires repose cette proposition.
Impacts opérationnels pour les agences de voyage
Enfin, au-delà des tendances produits, l’ILTM a clarifié plusieurs impacts concrets sur la pratique des agences :
Les agents de voyagent doivent anticiper et reconnaitre les besoins de leurs clients en fonction des différents profils. Ils doivent acquérir un grand nombre de connaissances sur les produits existants et avoir la capacité à les proposer à bon escient.
Des destinations peu fréquentées peuvent le devenir rapidement en fonction d’un conflit qui entraine la fermeture d’une destination, d’une tempête qui a ravagé un lieu, etc… Par exemple, l’ouragan qui avait dévasté Saint Barth a eu pour conséquence de voir sa clientèle aller découvrir d’autres destinations comme les Seychelles ou les Maldives.
- Consultation approfondie du client
- Narration des expériences
- Construction de partenariats et co-marketing
- Mise à jour continue
Un luxe repensé pour une nouvelle génération de voyageurs
Au terme de cette 24ᵉ édition de l’ILTM Cannes, un constat émerge avec clarté : le voyage de luxe ne se contente plus de séduire ; il doit transformer.
Les agences de voyages professionnelles, en particulier celles spécialisées sur les clientèles haut de gamme, sont au cœur de cette transformation. Leur rôle évolue vers celui de conseillers stratégiques, capables d’articuler une offre fluide, crédible, personnalisée et tournée vers le bien-être.
Qu’il s’agisse de donner du temps au voyageur, de convertir des primo-croisiéristes, d’intégrer des programmes de longévité ou de valoriser la provenance d’une marque, le message est constant : le voyage de luxe de demain s’écrit avec des bénéfices mesurables, une narration claire et une capacité à comprendre des aspirations profondes.
L’ILTM Cannes confirme que l’hôtellerie de luxe et les croisières de luxe ne naviguent plus séparément. Elles se partagent la même clientèle. Elles convergent vers un univers global de l’expérience haut de gamme et luxe, où chaque moment compte, où chaque interaction porte du sens, et où chaque itinéraire devient une promesse d’impact durable sur la vie du voyageur.
Laurent Delporte
Laurent Delporte est le président et fondateur de DELPORTE Hospitality.
Après 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, notamment au sein du groupe Accor, il combine esprit visionnaire, culture internationale de l'hospitalité, compétences managériales et opérationnelles et réseau d'experts indépendants pour accompagner les décideurs en matière d'hospitalité au service de leurs clients, collaborateurs et partenaires.
À la fois consultant reconnu dans l'industrie hôtelière, executive coach auprès de dirigeants, conférencier dans le monde de l'hospitalité, il dirige également le magazine DH-Mag dédié aux tendances en hôtellerie et intervient auprès de grandes écoles et salons (HEC, Sup de Luxe, EquipHotel, Maison & Objets…).
Par ailleurs, Laurent Delporte a intégré la 8e place du classement international des influenceurs de l’hôtellerie en 2024 par le magazine américain Global Hospitality et l’organisation International hospitality Institut (IHI) basés aux Etats-Unis. Il a été sélectionné aussi dans la liste des 25 conférenciers du secteur luxe dans le monde.
