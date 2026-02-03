Les ouvertures hôtelières de luxe à suivre en 2026 [ABO]

En 2026, une nouvelle génération d’hôtels de luxe s’apprête à ouvrir ses portes. Laurent Delporte, expert en hospitalité d’entreprise et hôtellerie de luxe, et président-fondateur de DELPORTE Hospitality, nous en dit plus sur les ouvertures incontournables de l'année.

Chaque année, les annonces d’ouvertures d’hôtels de luxe font rêver.



Nouvelles destinations, signatures architecturales audacieuses, concepts prometteurs, marques prestigieuses.



Mais derrière ces communiqués soigneusement orchestrés, il y a une réalité plus profonde, plus exigeante, souvent invisible : celle du temps long et de l’engagement humain.



Lorsqu’un hôtel ouvre ses portes, ce moment tant attendu est l’aboutissement de plusieurs années de travail. Quatre, cinq, parfois six ans de réflexions, de décisions structurantes, d’autorisations administratives, de choix architecturaux, de conception des espaces, de définition d’une expérience client et opérationnelle cohérente.



Une phase intense, faite de compromis, de convictions et d’alignements successifs entre propriétaires, investisseurs, architectes, designers et futurs exploitants.



Puis viennent les équipes. Celles qui arrivent quelques semaines ou quelques mois avant l’ouverture, souvent dans une forme d’effervescence mêlée d’impatience et de pression.



Elles doivent tout apprendre en même temps : les lieux, les process, la culture de la maison, les exigences du positionnement, mais aussi les uns les autres. Car un hôtel, aussi beau soit-il, ne devient réellement un lieu d’hospitalité qu’à travers les femmes et les hommes qui le font vivre.



Ouvrir un hôtel de luxe, c’est accepter cette réalité fondamentale : l’excellence ne se décrète pas le premier jour. Elle se construit, mois après mois, dans l’apprentissage collectif, la compréhension fine des espaces, l’ajustement des organisations et la maturation des équipes.



Bien sûr, tout est mis en œuvre pour offrir le meilleur dès l’ouverture. Mais l’hospitalité reste une affaire humaine, et l’humain a besoin de temps.



C’est avec ce regard - à la fois curieux, respectueux et conscient des enjeux - que je vous propose de découvrir certaines des ouvertures hôtelières de luxe les plus attendues en 2026.



Des projets portés par des marques habituées à ces défis, dans des destinations en pleine évolution, et qui, chacun à leur manière, écrivent les premières pages d’une histoire encore en devenir.



Corinthia Rome - Rome, février 2026 : une hospitalité qui redonne du sens au lieu

Installé dans l’ancien siège de la Banque d’Italie,



Son intimité assumée (60 chambres et suites) permet une relation profondément personnalisée, presque domestique, avec chaque hôte.



Rosewood Blue Palace - Crète, 2026 : un voyage dans l’âme crétoise





Fidèle à sa philosophie A Sense of Place, Rosewood y inscrit l’histoire du lieu, le respect de la nature, les traditions locales et la culture méditerranéenne au cœur de l’expérience.



Avec 154 chambres et suites, dont 85 dotées de piscines privées, un spa Asaya conçu comme un sanctuaire et plusieurs restaurants célébrant les produits de la mer et du terroir, l’hôtel promet une hospitalité authentique.



Plus qu’un resort, c’est un voyage dans l’hospitalité crétoise, nourri par la mythologie, l’histoire et une culture du partage millénaire.



Un lieu que j’ai hâte de voir prendre vie, tant Rosewood sait transformer chaque séjour en récit, et chaque destination en expérience habitée.



Fairmont Bangkok Sukhumvit - Bangkok, juin 2026 : l’hospitalité Fairmont, entre nature et métropole





Née il y a plus d’un siècle au Canada, la marque Fairmont y transpose son ADN profondément lié à la nature, à l’espace et au temps long, en dialogue avec la culture thaïlandaise et ses traditions de bien-être.



Premier Fairmont en Thaïlande, l’hôtel associe cette philosophie fondatrice à des touches locales subtiles, visibles dans le design, la gastronomie et l’attention portée à l’humain.



Une ouverture qui illustre comment une grande maison internationale peut créer des lieux de respiration, de lien et d’inspiration, même au cœur de la ville.



Capella Kyoto - Ouverture le 23 mars 2026 : une lecture japonaise de l’hospitalité contemporaine





Installé sur le site d’une ancienne école, le projet offre 89 chambres et suites, dont plusieurs avec onsen privés, ainsi qu’un Auriga Spa profondément inspiré par la culture japonaise du bain et du bien-être.



L’hôtel traduit l’hospitalité de Capella à travers une architecture inspirée des machiya , des espaces pensés comme des refuges, et un spa nourri des savoir-faire locaux et des rituels traditionnels de bien-être.



Ici, l’hospitalité se vit comme une expérience ralentie, presque contemplative, où chaque détail invite à l’attention et à la présence.



Delano Miami Beach - Réouverture en mars 2026 : le renouveau d’une icône Art déco

environ 170 chambres et suites, organisées autour de sa piscine iconique, véritable cœur social de l’hôtel.



L’architecture Art déco est réinterprétée dans un esprit contemporain, avec des espaces ouverts, lumineux et pensés pour la vie collective.



L’établissement proposera plusieurs restaurants et bars aux inspirations méditerranéennes et internationales, conçus comme des lieux de rencontres tout au long de la journée et de la nuit, ainsi qu’un spa Delano dédié au bien-être et à la remise en forme.



Fidèle à son ADN, l’hôtel revendique une hospitalité sociale, où le lobby, la piscine et les espaces communs deviennent des scènes de vie, emblématiques de Miami.



Hôtel Raphaël - Paris, 2026 : faire dialoguer l’âme d’un lieu avec une hospitalité contemporaine





L’établissement compte environ 80 chambres et suites, un restaurant emblématique, un bar, ainsi qu’une terrasse rooftop avec vue sur la Tour Eiffel, signature forte de la maison.



Il dispose également de salons et salles de réunion, fidèles à sa tradition d’hôtel de rendez-vous parisiens, accueillant aussi bien voyageurs que clients locaux.



La rénovation globale ouvre naturellement la question de l’évolution des services et des usages.



The Leela Jaisalmer : perpétuer l’art millénaire de recevoir dans un palace

la grande tradition des palaces indiens, où l’hospitalité est un héritage culturel avant d’être un service.



Inspiré des palais rajputs, l’hôtel déploie une architecture monumentale en grès doré, organisée autour de cours, de bassins et de colonnades, avec une vue saisissante sur le désert du Thar et la forteresse classée à l’Unesco.



L’établissement proposera environ 70 chambres et suites, spacieuses, ouvertes sur les jardins ou le désert, ainsi que plusieurs restaurants mettant à l’honneur la gastronomie du Rajasthan et les grandes traditions culinaires indiennes.



Un spa Leela, inspiré des rituels ancestraux de bien-être, viendra compléter l’expérience, aux côtés d’espaces dédiés aux rencontres, aux célébrations et aux temps de contemplation.



Ce type de palace me touche particulièrement : il perpétue une vision millénaire du savoir-recevoir, où l’hôte est accueilli comme un invité d’honneur, avec une attention sincère, rituelle et profondément respectueuse des traditions.



