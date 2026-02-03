TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les ouvertures hôtelières de luxe à suivre en 2026 [ABO]

La chronique de Laurent Delporte


En 2026, une nouvelle génération d’hôtels de luxe s’apprête à ouvrir ses portes. Laurent Delporte, expert en hospitalité d’entreprise et hôtellerie de luxe, et président-fondateur de DELPORTE Hospitality, nous en dit plus sur les ouvertures incontournables de l'année.


Rédigé par Laurent DELPORTE le Mardi 3 Février 2026

Laurent Delporte vous propose de découvrir certaines des ouvertures hôtelières de luxe les plus attendues en 2026 - DepositPhotos.com, AndreyPopov
Agencia Catalana de Turisme
Chaque année, les annonces d’ouvertures d’hôtels de luxe font rêver.

Nouvelles destinations, signatures architecturales audacieuses, concepts prometteurs, marques prestigieuses.

Mais derrière ces communiqués soigneusement orchestrés, il y a une réalité plus profonde, plus exigeante, souvent invisible : celle du temps long et de l’engagement humain.

Lorsqu’un hôtel ouvre ses portes, ce moment tant attendu est l’aboutissement de plusieurs années de travail. Quatre, cinq, parfois six ans de réflexions, de décisions structurantes, d’autorisations administratives, de choix architecturaux, de conception des espaces, de définition d’une expérience client et opérationnelle cohérente.

Une phase intense, faite de compromis, de convictions et d’alignements successifs entre propriétaires, investisseurs, architectes, designers et futurs exploitants.

Puis viennent les équipes. Celles qui arrivent quelques semaines ou quelques mois avant l’ouverture, souvent dans une forme d’effervescence mêlée d’impatience et de pression.

Elles doivent tout apprendre en même temps : les lieux, les process, la culture de la maison, les exigences du positionnement, mais aussi les uns les autres. Car un hôtel, aussi beau soit-il, ne devient réellement un lieu d’hospitalité qu’à travers les femmes et les hommes qui le font vivre.

Ouvrir un hôtel de luxe, c’est accepter cette réalité fondamentale : l’excellence ne se décrète pas le premier jour. Elle se construit, mois après mois, dans l’apprentissage collectif, la compréhension fine des espaces, l’ajustement des organisations et la maturation des équipes.

Bien sûr, tout est mis en œuvre pour offrir le meilleur dès l’ouverture. Mais l’hospitalité reste une affaire humaine, et l’humain a besoin de temps.

C’est avec ce regard - à la fois curieux, respectueux et conscient des enjeux - que je vous propose de découvrir certaines des ouvertures hôtelières de luxe les plus attendues en 2026.

Des projets portés par des marques habituées à ces défis, dans des destinations en pleine évolution, et qui, chacun à leur manière, écrivent les premières pages d’une histoire encore en devenir.


Corinthia Rome - Rome, février 2026 : une hospitalité qui redonne du sens au lieu

Installé dans l’ancien siège de la Banque d’Italie, Corinthia Rome transforme un lieu de pouvoir en maison d’hospitalité.

Son intimité assumée (60 chambres et suites) permet une relation profondément personnalisée, presque domestique, avec chaque hôte.

Ici, l’hospitalité prend la forme d’un accueil romain noble et chaleureux, enraciné dans le quartier de Campo Marzio.

Rosewood Blue Palace - Crète, 2026 : un voyage dans l’âme crétoise

Perché face à la mer Égée, entre Elounda et le village de pêcheurs de Plaka, Rosewood Blue Palace s’annonce comme une immersion totale dans l’art de vivre crétois.

Fidèle à sa philosophie A Sense of Place, Rosewood y inscrit l’histoire du lieu, le respect de la nature, les traditions locales et la culture méditerranéenne au cœur de l’expérience.

Avec 154 chambres et suites, dont 85 dotées de piscines privées, un spa Asaya conçu comme un sanctuaire et plusieurs restaurants célébrant les produits de la mer et du terroir, l’hôtel promet une hospitalité authentique.

Plus qu’un resort, c’est un voyage dans l’hospitalité crétoise, nourri par la mythologie, l’histoire et une culture du partage millénaire.

Un lieu que j’ai hâte de voir prendre vie, tant Rosewood sait transformer chaque séjour en récit, et chaque destination en expérience habitée.

Lire aussi : Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Fairmont Bangkok Sukhumvit - Bangkok, juin 2026 : l’hospitalité Fairmont, entre nature et métropole

Au cœur de Sukhumvit, Fairmont Bangkok Sukhumvit incarne une hospitalité apaisée dans l’une des métropoles les plus vibrantes d’Asie.

Née il y a plus d’un siècle au Canada, la marque Fairmont y transpose son ADN profondément lié à la nature, à l’espace et au temps long, en dialogue avec la culture thaïlandaise et ses traditions de bien-être.

Premier Fairmont en Thaïlande, l’hôtel associe cette philosophie fondatrice à des touches locales subtiles, visibles dans le design, la gastronomie et l’attention portée à l’humain.

Une ouverture qui illustre comment une grande maison internationale peut créer des lieux de respiration, de lien et d’inspiration, même au cœur de la ville.

Lire aussi : Wellness : la montée en puissance de l'hospitalité holistique dans le haut de gamme

Capella Kyoto - Ouverture le 23 mars 2026 : une lecture japonaise de l’hospitalité contemporaine

Capella Kyoto propose une lecture rare et profondément respectueuse de l’hospitalité japonaise, ancrée dans le temps long, le silence et la précision du geste.

Installé sur le site d’une ancienne école, le projet offre 89 chambres et suites, dont plusieurs avec onsen privés, ainsi qu’un Auriga Spa profondément inspiré par la culture japonaise du bain et du bien-être.

L’hôtel traduit l’hospitalité de Capella à travers une architecture inspirée des machiya, des espaces pensés comme des refuges, et un spa nourri des savoir-faire locaux et des rituels traditionnels de bien-être.

Ici, l’hospitalité se vit comme une expérience ralentie, presque contemplative, où chaque détail invite à l’attention et à la présence.

Une ouverture particulièrement intéressante pour observer comment une grande maison internationale choisit de s’effacer derrière la culture du lieu pour mieux la révéler.

Delano Miami Beach - Réouverture en mars 2026 : le renouveau d’une icône Art déco

Entièrement rénové, Delano Miami Beach rouvre avec environ 170 chambres et suites, organisées autour de sa piscine iconique, véritable cœur social de l’hôtel.

L’architecture Art déco est réinterprétée dans un esprit contemporain, avec des espaces ouverts, lumineux et pensés pour la vie collective.

L’établissement proposera plusieurs restaurants et bars aux inspirations méditerranéennes et internationales, conçus comme des lieux de rencontres tout au long de la journée et de la nuit, ainsi qu’un spa Delano dédié au bien-être et à la remise en forme.

Fidèle à son ADN, l’hôtel revendique une hospitalité sociale, où le lobby, la piscine et les espaces communs deviennent des scènes de vie, emblématiques de Miami.

Une réouverture que je suis avec attention, tant elle participe au renouvellement de l’offre de luxe de la destination et à la création d’un nouveau fleuron hôtelier, capable de redonner du souffle à un parc hôtelier parfois devenu trop convenu à Miami.

Hôtel Raphaël - Paris, 2026 : faire dialoguer l’âme d’un lieu avec une hospitalité contemporaine

L’Hôtel Raphaël fait partie de ces grandes maisons parisiennes historiques dont l’identité repose autant sur l’architecture que sur une certaine manière d’accueillir.

L’établissement compte environ 80 chambres et suites, un restaurant emblématique, un bar, ainsi qu’une terrasse rooftop avec vue sur la Tour Eiffel, signature forte de la maison.

Il dispose également de salons et salles de réunion, fidèles à sa tradition d’hôtel de rendez-vous parisiens, accueillant aussi bien voyageurs que clients locaux.

La rénovation globale ouvre naturellement la question de l’évolution des services et des usages.

J’ai une émotion particulière à suivre cette réouverture, car elle pose une vraie question d’hospitalité : comment préserver l’âme du lieu, cette façon historique de recevoir, tout en y apportant une lecture contemporaine de l’accueil, adaptée à notre époque ? Une réouverture importante pour Paris, tant elle touche à la transmission d’un patrimoine hôtelier vivant.

The Leela Jaisalmer : perpétuer l’art millénaire de recevoir dans un palace

Aux portes de Jaisalmer, la légendaire « ville dorée » du Rajasthan, The Leela Jaisalmer s’inscrit dans la grande tradition des palaces indiens, où l’hospitalité est un héritage culturel avant d’être un service.

Inspiré des palais rajputs, l’hôtel déploie une architecture monumentale en grès doré, organisée autour de cours, de bassins et de colonnades, avec une vue saisissante sur le désert du Thar et la forteresse classée à l’Unesco.

L’établissement proposera environ 70 chambres et suites, spacieuses, ouvertes sur les jardins ou le désert, ainsi que plusieurs restaurants mettant à l’honneur la gastronomie du Rajasthan et les grandes traditions culinaires indiennes.

Un spa Leela, inspiré des rituels ancestraux de bien-être, viendra compléter l’expérience, aux côtés d’espaces dédiés aux rencontres, aux célébrations et aux temps de contemplation.

Ce type de palace me touche particulièrement : il perpétue une vision millénaire du savoir-recevoir, où l’hôte est accueilli comme un invité d’honneur, avec une attention sincère, rituelle et profondément respectueuse des traditions.

Aller à The Leela Jaisalmer, c’est accepter de voyager autrement, en entrant dans une hospitalité qui raconte l’histoire, la culture et l’âme d’un territoire.

Le St. Regis London : une nouvelle icône du luxe à Londres

Le St. Regis London s’installe au cœur du prestigieux quartier de Mayfair.

Issu de la rénovation d’un bâtiment historique emblématique, l’hôtel incarne l’élégance intemporelle chère à la marque.

Il proposera près de 200 chambres et suites raffinées, dont un spectaculaire penthouse avec terrasse privée.

Le design mêlera artisanat britannique, touches contemporaines et atmosphère résidentielle.

L’expérience culinaire sera au centre du lieu avec un restaurant signature et le mythique St. Regis Bar. Un espace bien-être exclusif viendra compléter l’offre, entre spa privé et installations haut de gamme.

Le célèbre service de majordome St. Regis promet une attention sur-mesure à chaque instant.

Une nouvelle adresse incontournable qui redéfinit le luxe hôtelier londonien.

Laurent Delporte

Laurent Delporte - Delporte Hospitality
Laurent Delporte est le président et fondateur de DELPORTE Hospitality.

Après 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, notamment au sein du groupe Accor, il combine esprit visionnaire, culture internationale de l'hospitalité, compétences managériales et opérationnelles et réseau d'experts indépendants pour accompagner les décideurs en matière d'hospitalité au service de leurs clients, collaborateurs et partenaires.

À la fois consultant reconnu dans l'industrie hôtelière, executive coach auprès de dirigeants, conférencier dans le monde de l'hospitalité, il dirige également le magazine DH-Mag dédié aux tendances en hôtellerie et intervient auprès de grandes écoles et salons (HEC, Sup de Luxe, EquipHotel, Maison & Objets…).

Par ailleurs, Laurent Delporte a intégré la 8e place du classement international des influenceurs de l’hôtellerie en 2024 par le magazine américain Global Hospitality et l’organisation International hospitality Institut (IHI) basés aux Etats-Unis. Il a été sélectionné aussi dans la liste des 25 conférenciers du secteur luxe dans le monde.

