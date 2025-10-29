Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Courchevel s’apprête à accueillir le Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin - Depositphotos.com @Smallredgirl
Le 19 décembre prochain, Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin accueillera ses premiers hôtes, inaugurant à la fois le premier établissement de la marque Rosewood Hotels & Resorts en montagne et sa deuxième adresse en France métropolitaine, après l’Hôtel de Crillon à Paris.
Niché au cœur de Courchevel 1850, cette nouvelle adresse promet de réinventer l’art de vivre alpin à travers une approche contemporaine et sur-mesure du luxe.
Imaginé comme un chalet privé plutôt qu’un hôtel traditionnel, Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin se veut à la fois "intimiste et spectaculaire".
Le designer français Tristan Auer a signé l’identité visuelle du lieu. Bois, pierre, cuivre et jeux de miroirs s’entrelacent pour créer une atmosphère chaleureuse et lumineuse, sublimée par des vues panoramiques sur les Alpes.
"Nous avons imaginé ce lieu comme un chalet privé, capturant le glamour de la montagne tout en invitant à la découverte", explique Tristan Auer dans un communiqué.
Trois appartements signature pour une expérience sur-mesure
Le Rosewood Courchevel est imaginé comme un chalet privé plutôt qu’un hôtel traditionnel - Photo : RosewoodCourchevel
L’établissement compte 51 chambres et suites, dont trois appartements signature pensés comme de véritables refuges d’altitude.
Le plus vaste, l’Appartement Jardin Alpin, se distingue par ses quatre chambres, son ascenseur privatif, une salle de cinéma et de vastes terrasses ouvertes sur la Saulire. Conçu pour accueillir jusqu’à huit personnes, il allie confort, intimité et art de vivre alpin.
"À Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, nous avons voulu créer une destination qui incarne la joie de la vie alpine, un lieu où se retrouver, explorer et créer des souvenirs durables", souligne François Arrighi, directeur général de l’établissement.
Les chambres seront disponible à partir de 2 300€ la nuit (bed & breakfast).
Ski et bien-être au Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin
Grâce à son emplacement ski-in/ski-out et à son équipe de Ski Concierges, les hôtes bénéficient d’un accès direct aux pistes du domaine des Trois Vallées.
Des expériences exclusives complètent cette offre, telles qu’un dîner privé au sommet de Courchevel avec feu d’artifice ou l’expérience "First & Last Track", permettant de tracer les premières ou dernières lignes sur les pistes immaculées, accompagnés d’un guide privé.
Fidèle à la philosophie holistique de Rosewood, le Asaya Spa propose une approche complète du bien-être, mêlant soins signature et pratiques de reconnexion à la nature. En partenariat avec EviDenS de Beauté et Sodashi, le spa a imaginé des rituels adaptés aux exigences de la montagne.
Le Ski Legs Revival Treatment apaise les muscles après une journée sur les pistes, tandis que la cérémonie Oxylight 3D Radiance redonne éclat et vitalité au visage. Séances de reiki, bains sonores ou Mountain Pilates face aux sommets complètent l’expérience sensorielle.
