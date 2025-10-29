TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

51 chambres et suites, dont trois appartements signature


Le 19 décembre 2025, Courchevel s’apprête à accueillir le Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin. La marque Rosewood signe son premier établissement à la montagne et promet une expérience d’exception alliant raffinement contemporain, art de vivre alpin et hospitalité sur-mesure au cœur des Trois Vallées.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

Courchevel s’apprête à accueillir le Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin - Depositphotos.com @Smallredgirl
Courchevel s’apprête à accueillir le Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin - Depositphotos.com @Smallredgirl
Assurever
Le 19 décembre prochain, Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin accueillera ses premiers hôtes, inaugurant à la fois le premier établissement de la marque Rosewood Hotels & Resorts en montagne et sa deuxième adresse en France métropolitaine, après l’Hôtel de Crillon à Paris.

Niché au cœur de Courchevel 1850, cette nouvelle adresse promet de réinventer l’art de vivre alpin à travers une approche contemporaine et sur-mesure du luxe.

Imaginé comme un chalet privé plutôt qu’un hôtel traditionnel, Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin se veut à la fois "intimiste et spectaculaire".

Le designer français Tristan Auer a signé l’identité visuelle du lieu. Bois, pierre, cuivre et jeux de miroirs s’entrelacent pour créer une atmosphère chaleureuse et lumineuse, sublimée par des vues panoramiques sur les Alpes.

"Nous avons imaginé ce lieu comme un chalet privé, capturant le glamour de la montagne tout en invitant à la découverte", explique Tristan Auer dans un communiqué.

Trois appartements signature pour une expérience sur-mesure

Le Rosewood Courchevel est imaginé comme un chalet privé plutôt qu’un hôtel traditionnel - Photo : RosewoodCourchevel
Le Rosewood Courchevel est imaginé comme un chalet privé plutôt qu’un hôtel traditionnel - Photo : RosewoodCourchevel
Autres articles
L’établissement compte 51 chambres et suites, dont trois appartements signature pensés comme de véritables refuges d’altitude.

Le plus vaste, l’Appartement Jardin Alpin, se distingue par ses quatre chambres, son ascenseur privatif, une salle de cinéma et de vastes terrasses ouvertes sur la Saulire. Conçu pour accueillir jusqu’à huit personnes, il allie confort, intimité et art de vivre alpin.

"À Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, nous avons voulu créer une destination qui incarne la joie de la vie alpine, un lieu où se retrouver, explorer et créer des souvenirs durables", souligne François Arrighi, directeur général de l’établissement.

Les chambres seront disponible à partir de 2 300€ la nuit (bed & breakfast).

Ski et bien-être au Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin

Grâce à son emplacement ski-in/ski-out et à son équipe de Ski Concierges, les hôtes bénéficient d’un accès direct aux pistes du domaine des Trois Vallées.

Des expériences exclusives complètent cette offre, telles qu’un dîner privé au sommet de Courchevel avec feu d’artifice ou l’expérience "First & Last Track", permettant de tracer les premières ou dernières lignes sur les pistes immaculées, accompagnés d’un guide privé.

Fidèle à la philosophie holistique de Rosewood, le Asaya Spa propose une approche complète du bien-être, mêlant soins signature et pratiques de reconnexion à la nature. En partenariat avec EviDenS de Beauté et Sodashi, le spa a imaginé des rituels adaptés aux exigences de la montagne.

Le Ski Legs Revival Treatment apaise les muscles après une journée sur les pistes, tandis que la cérémonie Oxylight 3D Radiance redonne éclat et vitalité au visage. Séances de reiki, bains sonores ou Mountain Pilates face aux sommets complètent l’expérience sensorielle.


Lu 199 fois

Tags : courchevel, rosewood
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Playa Hotels & Resorts

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco
Explora Journeys, la marque de croisières de luxe du groupe MSC, continue d'enrichir l'expérience...
Dernière heure

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Odalys Vacances repense son offre

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?
Partez en France

Partez en France

Odalys Vacances repense son offre

Odalys Vacances repense son offre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque
Production

Production

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
AirMaG

AirMaG

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood
HotelMaG

Hébergement

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias