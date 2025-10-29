Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

L’établissement compte 51 chambres et suites, dont trois appartements signature pensés comme de véritables refuges d’altitude.



Le plus vaste, l’Appartement Jardin Alpin, se distingue par ses quatre chambres, son ascenseur privatif, une salle de cinéma et de vastes terrasses ouvertes sur la Saulire. Conçu pour accueillir jusqu’à huit personnes, il allie confort, intimité et art de vivre alpin.



" À Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, nous avons voulu créer une destination qui incarne la joie de la vie alpine, un lieu où se retrouver, explorer et créer des souvenirs durables ", souligne François Arrighi, directeur général de l’établissement.



Les chambres seront disponible à partir de 2 300€ la nuit (bed & breakfast).