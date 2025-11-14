Marie Bérengère Chapoton prend la direction générale du Rosewood São Paulo

Marie Bérangère Chapoton nommée directrice générale du Rosewood São Paulo.
Avant de rejoindre Rosewood Hotels & Resorts, Marie Bérengère Chapoton a occupé plusieurs postes clés au sein du groupe Accor, notamment pour les marques Raffles, Fairmont et Sofitel.
Elle y a piloté des ouvertures d’hôtels, des repositionnements de marques et participé à la coordination d’événements mondiaux tels que la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques au Brésil.
Plus récemment, elle a dirigé le Raffles Al Areen Palace & Spa à Bahreïn, qu’elle a accompagné dans sa transformation. Elle a également été vice-présidente des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) à Bahreïn.
Avant de rejoindre Rosewood Hotels & Resorts, Marie Bérengère Chapoton a occupé plusieurs postes clés au sein du groupe Accor, notamment pour les marques Raffles, Fairmont et Sofitel.
Elle y a piloté des ouvertures d’hôtels, des repositionnements de marques et participé à la coordination d’événements mondiaux tels que la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques au Brésil.
Plus récemment, elle a dirigé le Raffles Al Areen Palace & Spa à Bahreïn, qu’elle a accompagné dans sa transformation. Elle a également été vice-présidente des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) à Bahreïn.
Rosewood São Paulo : une direction axée sur la culture et la durabilité
Autres articles
Polyglotte, parlant cinq langues dont le portugais et le français, Marie Bérengère Chapoton mettra son expérience internationale au service du développement du Rosewood São Paulo.
Elle souhaite renforcer la position de l’établissement comme destination culturelle tout en poursuivant ses engagements en matière de durabilité et d’expérience client haut de gamme.
À lire aussi : Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood
Elle souhaite renforcer la position de l’établissement comme destination culturelle tout en poursuivant ses engagements en matière de durabilité et d’expérience client haut de gamme.
À lire aussi : Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood