Marie Bérengère Chapoton prend la direction générale du Rosewood São Paulo

Avant de rejoindre Rosewood Hotels & Resorts, Marie Bérengère Chapoton a occupé plusieurs postes clés au sein du groupe Accor, notamment pour les marques Raffles, Fairmont et Sofitel.



Elle y a piloté des ouvertures d’hôtels, des repositionnements de marques et participé à la coordination d’événements mondiaux tels que la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques au Brésil.



Plus récemment, elle a dirigé le Raffles Al Areen Palace & Spa à Bahreïn, qu'elle a accompagné dans sa transformation. Elle a également été vice-présidente des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) à Bahreïn.