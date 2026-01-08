Un concert solidaire à Paris pour les victimes du séisme en Turquie de 2023 - Depositphotos.com, @Ruslan-Lytvyn
Le 6 février 2023, un violent séisme frappait le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, causant la mort de plus de 50 000 personnes et bouleversant durablement des millions de vies.
Parmi les régions les plus touchées figurait Hatay, dont la capitale Antakya a été largement détruite.
Plus de 1 000 jours après la catastrophe, les besoins restent immenses.
C’est dans ce contexte que l’association Les Enfants de la Terre d’Antioche - Helen organise, pour la deuxième année consécutive, un concert caritatif à Paris, le mercredi 28 janvier 2026 à 20h, au Théâtre du Gymnase Marie Bell.
La billetterie est déjà ouverte.
Sur scène, le Hatay Akademi Orkestrası, un orchestre composé de 33 musiciens directement touchés par le séisme, assurera le concert.
Car, malgré les pertes humaines et matérielles, ces artistes ont fait le choix de poursuivre leur mission : faire vivre la culture locale et utiliser la musique comme vecteur de résilience, de reconstruction et d’espoir.
Parmi les régions les plus touchées figurait Hatay, dont la capitale Antakya a été largement détruite.
Plus de 1 000 jours après la catastrophe, les besoins restent immenses.
C’est dans ce contexte que l’association Les Enfants de la Terre d’Antioche - Helen organise, pour la deuxième année consécutive, un concert caritatif à Paris, le mercredi 28 janvier 2026 à 20h, au Théâtre du Gymnase Marie Bell.
La billetterie est déjà ouverte.
Sur scène, le Hatay Akademi Orkestrası, un orchestre composé de 33 musiciens directement touchés par le séisme, assurera le concert.
Car, malgré les pertes humaines et matérielles, ces artistes ont fait le choix de poursuivre leur mission : faire vivre la culture locale et utiliser la musique comme vecteur de résilience, de reconstruction et d’espoir.
La musique comme outil de résilience
Autres articles
-
Turquie : des fêtes de fin d’année entre traditions locales et influences modernes
-
Le Groupe Verdié Voyages célèbre ses 40 ans à Istanbul
-
La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois
-
La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français
-
Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025
Diplômés et enseignants pour la plupart, les musiciens du Hatay Akademi Orkestrası développent des projets culturels variés, entre concerts et ateliers pédagogiques.
Après le drame de 2023, l’orchestre est resté debout, déterminé à continuer à jouer un rôle moteur dans la transformation de la région, tout en honorant la mémoire des disparus.
L’intégralité des fonds collectés lors du concert parisien sera reversée à l’association, afin de financer des actions humanitaires concrètes, mêlant reconstruction matérielle et accompagnement humain sur le long terme.
Lors de la première édition, organisée dans la même salle, environ 640 spectateurs avaient assisté au concert, permettant de dégager 7 000 euros de bénéfices, utilisés pour financer du matériel technique pour l’orchestre, notamment le rachat d’instruments de musique.
Après le drame de 2023, l’orchestre est resté debout, déterminé à continuer à jouer un rôle moteur dans la transformation de la région, tout en honorant la mémoire des disparus.
L’intégralité des fonds collectés lors du concert parisien sera reversée à l’association, afin de financer des actions humanitaires concrètes, mêlant reconstruction matérielle et accompagnement humain sur le long terme.
Lors de la première édition, organisée dans la même salle, environ 640 spectateurs avaient assisté au concert, permettant de dégager 7 000 euros de bénéfices, utilisés pour financer du matériel technique pour l’orchestre, notamment le rachat d’instruments de musique.
Une mobilisation collective portée par une association
L’association Les Enfants de la Terre d’Antioche - Helen est née dans l’urgence, quelques semaines après le séisme, à l’initiative de proches de la région. "L’objectif était de savoir précisément où allait l’argent et de pouvoir mener des actions très concrètes", expliquent ses membres.
Depuis sa création, l’association a notamment contribué à la livraison de logements temporaires, à l’accès à l’eau potable et au soutien de projets culturels locaux, dont celui de l’orchestre.
Parmi les bénévoles engagés figure Amélie Gullbaul, présente dans le secteur du tourisme depuis le début des années 2000, qui a construit son parcours entre offices de tourisme et agences de voyages en région parisienne, puis au sein du réseau Gîtes de France à La Rochelle, où elle a travaillé pendant sept ans.
En 2020, elle lance son projet d'agence de voyages, Voyages dans L’R, un projet freiné par la crise sanitaire mais mûri durant cette période. L’activité démarre finalement fin 2022, après l’obtention de la garantie financière. Aujourd’hui, son agence réalise un chiffre d’affaires d’environ 600 000 euros sur l’exercice 2024.
L’agence travaille principalement avec des prestataires du secteur médical, pour lesquels elle organise des déplacements à l’international, notamment pour des congrès et séminaires médicaux. Une clientèle professionnelle qui constitue le socle de son activité.
En parallèle, elle développe des voyages individuels sur-mesure, cœur de son expertise.
C’est aussi dans ce cadre professionnel qu’elle s’est impliquée dans l’organisation du concert, en prenant en charge l’hébergement de l’orchestre, un volet logistique complexe pour un groupe de cette taille.
Depuis sa création, l’association a notamment contribué à la livraison de logements temporaires, à l’accès à l’eau potable et au soutien de projets culturels locaux, dont celui de l’orchestre.
Parmi les bénévoles engagés figure Amélie Gullbaul, présente dans le secteur du tourisme depuis le début des années 2000, qui a construit son parcours entre offices de tourisme et agences de voyages en région parisienne, puis au sein du réseau Gîtes de France à La Rochelle, où elle a travaillé pendant sept ans.
En 2020, elle lance son projet d'agence de voyages, Voyages dans L’R, un projet freiné par la crise sanitaire mais mûri durant cette période. L’activité démarre finalement fin 2022, après l’obtention de la garantie financière. Aujourd’hui, son agence réalise un chiffre d’affaires d’environ 600 000 euros sur l’exercice 2024.
L’agence travaille principalement avec des prestataires du secteur médical, pour lesquels elle organise des déplacements à l’international, notamment pour des congrès et séminaires médicaux. Une clientèle professionnelle qui constitue le socle de son activité.
En parallèle, elle développe des voyages individuels sur-mesure, cœur de son expertise.
C’est aussi dans ce cadre professionnel qu’elle s’est impliquée dans l’organisation du concert, en prenant en charge l’hébergement de l’orchestre, un volet logistique complexe pour un groupe de cette taille.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille