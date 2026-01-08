Un concert solidaire à Paris pour les victimes du séisme en Turquie de 2023

Diplômés et enseignants pour la plupart, les musiciens du Hatay Akademi Orkestrası développent des projets culturels variés, entre concerts et ateliers pédagogiques.



Après le drame de 2023, l’orchestre est resté debout, déterminé à continuer à jouer un rôle moteur dans la transformation de la région, tout en honorant la mémoire des disparus.



L’intégralité des fonds collectés lors du concert parisien sera reversée à l’association, afin de financer des actions humanitaires concrètes, mêlant reconstruction matérielle et accompagnement humain sur le long terme.



Lors de la première édition, organisée dans la même salle, environ 640 spectateurs avaient assisté au concert, permettant de dégager 7 000 euros de bénéfices, utilisés pour financer du matériel technique pour l’orchestre, notamment le rachat d’instruments de musique.