TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Un concert solidaire à Paris pour les victimes du séisme en Turquie de 2023

Le 28 janvier 2026, au Théâtre du Gymnase Marie Bell à Paris


Le 28 janvier 2026, le Théâtre du Gymnase Marie Bell à Paris accueillera le Hatay Akademi Orkestrası pour un concert caritatif au profit des victimes du séisme qui a frappé le sud de la Turquie en 2023. L’événement, organisé par l’association Les Enfants de la Terre d’Antioche - Helen, mobilise la musique comme outil de reconstruction et de solidarité.


Rédigé par le Jeudi 8 Janvier 2026

Un concert solidaire à Paris pour les victimes du séisme en Turquie de 2023 - Depositphotos.com, @Ruslan-Lytvyn
Un concert solidaire à Paris pour les victimes du séisme en Turquie de 2023 - Depositphotos.com, @Ruslan-Lytvyn
TAP Air Portugal
Le 6 février 2023, un violent séisme frappait le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, causant la mort de plus de 50 000 personnes et bouleversant durablement des millions de vies.

Parmi les régions les plus touchées figurait Hatay, dont la capitale Antakya a été largement détruite.

Plus de 1 000 jours après la catastrophe, les besoins restent immenses.

C’est dans ce contexte que l’association Les Enfants de la Terre d’Antioche - Helen organise, pour la deuxième année consécutive, un concert caritatif à Paris, le mercredi 28 janvier 2026 à 20h, au Théâtre du Gymnase Marie Bell.

La billetterie est déjà ouverte.

Sur scène, le Hatay Akademi Orkestrası, un orchestre composé de 33 musiciens directement touchés par le séisme, assurera le concert.

Car, malgré les pertes humaines et matérielles, ces artistes ont fait le choix de poursuivre leur mission : faire vivre la culture locale et utiliser la musique comme vecteur de résilience, de reconstruction et d’espoir.

La musique comme outil de résilience

Autres articles
Diplômés et enseignants pour la plupart, les musiciens du Hatay Akademi Orkestrası développent des projets culturels variés, entre concerts et ateliers pédagogiques.

Après le drame de 2023, l’orchestre est resté debout, déterminé à continuer à jouer un rôle moteur dans la transformation de la région, tout en honorant la mémoire des disparus.

L’intégralité des fonds collectés lors du concert parisien sera reversée à l’association, afin de financer des actions humanitaires concrètes, mêlant reconstruction matérielle et accompagnement humain sur le long terme.

Lors de la première édition, organisée dans la même salle, environ 640 spectateurs avaient assisté au concert, permettant de dégager 7 000 euros de bénéfices, utilisés pour financer du matériel technique pour l’orchestre, notamment le rachat d’instruments de musique.

Une mobilisation collective portée par une association

L’association Les Enfants de la Terre d’Antioche - Helen est née dans l’urgence, quelques semaines après le séisme, à l’initiative de proches de la région. "L’objectif était de savoir précisément où allait l’argent et de pouvoir mener des actions très concrètes", expliquent ses membres.

Depuis sa création, l’association a notamment contribué à la livraison de logements temporaires, à l’accès à l’eau potable et au soutien de projets culturels locaux, dont celui de l’orchestre.

Parmi les bénévoles engagés figure Amélie Gullbaul, présente dans le secteur du tourisme depuis le début des années 2000, qui a construit son parcours entre offices de tourisme et agences de voyages en région parisienne, puis au sein du réseau Gîtes de France à La Rochelle, où elle a travaillé pendant sept ans.

En 2020, elle lance son projet d'agence de voyages, Voyages dans L’R, un projet freiné par la crise sanitaire mais mûri durant cette période. L’activité démarre finalement fin 2022, après l’obtention de la garantie financière. Aujourd’hui, son agence réalise un chiffre d’affaires d’environ 600 000 euros sur l’exercice 2024.

L’agence travaille principalement avec des prestataires du secteur médical, pour lesquels elle organise des déplacements à l’international, notamment pour des congrès et séminaires médicaux. Une clientèle professionnelle qui constitue le socle de son activité.

En parallèle, elle développe des voyages individuels sur-mesure, cœur de son expertise.

C’est aussi dans ce cadre professionnel qu’elle s’est impliquée dans l’organisation du concert, en prenant en charge l’hébergement de l’orchestre, un volet logistique complexe pour un groupe de cette taille.


Lu 285 fois

Tags : concert, solidarite, turquie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 8 Janvier 2026 - 14:54 Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Mercredi 7 Janvier 2026 - 17:00 Le Brésil renforce sa présence sur les grands salons mondiaux

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026
L’année 2025 s’inscrit comme une année de consolidation pour la destination Tahiti Et Ses Îles,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
AirMaG

AirMaG

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !
CruiseMaG

CruiseMaG

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier
Distribution

Distribution

Le Routard intègre les activités de Civitatis

Le Routard intègre les activités de Civitatis
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima

Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite

AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Production

Production

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)
Transport

Transport

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias