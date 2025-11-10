La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français

La chanteuse Sanat Deliorman, artiste jazzy qui chante l’amour avec une voix puissante et sensuelle, sur la scène du festival de Phaselis - Photo : C.Hardin
Lorsqu’au printemps dernier, dans le cadre du salon aéronautique du Bourget, nous avions rencontré Ahmet Bolat, en compagnie de responsables du tourisme Turc, le constat était clair : « Beaucoup de touristes viennent chez nous pour la plage et la mer, mais la Turquie, c’est beaucoup plus que cela », avait souligné alors le PDG de Turkish Airlines.
L'année dernière, six millions d’Allemands et cinq millions de Britanniques sont venus visiter la Turquie, mais seulement un million de Français.
« Les Français sont intéressés par la culture et l’histoire, nous allons donc être plus actifs pour les inciter à venir visiter cette Turquie où l’humanité s’est développée », avait-il poursuivi.
Promesse tenue à la fin du mois de septembre, avec cette invitation à découvrir la beauté d’un des nombreux sites archéologiques du pays en même temps qu’un étonnant festival de musique.
L'année dernière, six millions d’Allemands et cinq millions de Britanniques sont venus visiter la Turquie, mais seulement un million de Français.
« Les Français sont intéressés par la culture et l’histoire, nous allons donc être plus actifs pour les inciter à venir visiter cette Turquie où l’humanité s’est développée », avait-il poursuivi.
Promesse tenue à la fin du mois de septembre, avec cette invitation à découvrir la beauté d’un des nombreux sites archéologiques du pays en même temps qu’un étonnant festival de musique.
Un festival dans un cadre unique
A Phaselis, des petites plages charmantes permettent d’entrer dans l’eau et de s’éloigner un peu du rivage pour contempler le site depuis la mer - Photo : C.Hardin
Autres articles
-
Turkish Airlines reprend les vols vers Souleimaniye (Irak)
-
Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025
-
Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines
-
La Turquie maintient sa croissance touristique au 1er semestre 2025
-
Incendies : quelle est la situation en Turquie et en Grèce ?
C’est donc sous l’angle culturel qu’en cette fin d’été, nous avons visité la province d’Antalya, sa musique, son histoire, sans pour autant ignorer le soleil encore extrêmement généreux, la mer aux eaux limpides et sa nature étonnante.
A 40 kilomètres de la ville d’Antalya, nous nous sommes rendus à Phaselis, une ancienne cité gréco-romaine, fondée vers 690 av. J.-C. par des colons rhodiens. Elle était implantée dans cette région qui avait pour nom la Lycie (le long de cette côte méditerranéenne), et qui s’étendait entre la Carie à l’ouest et la Pamphylie à l’est, et entre la chaîne des monts Bey et la forêt du parc national d'Olympos.
Ici, le rivage est baptisé « la côte turquoise » en raison de la couleur de ses eaux.
De jour, le site antique de Phaselis se visite et nous fait replonger dans le temps. Les vestiges et les explications accessibles sur les panneaux nous aident à reconstituer cette citée qui possédait trois ports, points stratégiques pour le commerce entre la Grèce, la Syrie, l’Égypte et l’ancienne Phénicie (Liban).
Les pierres de la cité, au milieu des pins et bordée par la mer, racontent la vie, le commerce, mais aussi les thermes, les spectacles et les assemblées civiques dans le théâtre sous nos yeux.
C’est une excursion culturelle, mais comment, également, ne pas résister à une baignade dans les eaux claires ? Des petites plages charmantes permettent d’entrer dans l’eau et de nager pour s’éloigner un peu du rivage, et contempler le site depuis la mer. Un vrai plaisir.
A 40 kilomètres de la ville d’Antalya, nous nous sommes rendus à Phaselis, une ancienne cité gréco-romaine, fondée vers 690 av. J.-C. par des colons rhodiens. Elle était implantée dans cette région qui avait pour nom la Lycie (le long de cette côte méditerranéenne), et qui s’étendait entre la Carie à l’ouest et la Pamphylie à l’est, et entre la chaîne des monts Bey et la forêt du parc national d'Olympos.
Ici, le rivage est baptisé « la côte turquoise » en raison de la couleur de ses eaux.
De jour, le site antique de Phaselis se visite et nous fait replonger dans le temps. Les vestiges et les explications accessibles sur les panneaux nous aident à reconstituer cette citée qui possédait trois ports, points stratégiques pour le commerce entre la Grèce, la Syrie, l’Égypte et l’ancienne Phénicie (Liban).
Les pierres de la cité, au milieu des pins et bordée par la mer, racontent la vie, le commerce, mais aussi les thermes, les spectacles et les assemblées civiques dans le théâtre sous nos yeux.
C’est une excursion culturelle, mais comment, également, ne pas résister à une baignade dans les eaux claires ? Des petites plages charmantes permettent d’entrer dans l’eau et de nager pour s’éloigner un peu du rivage, et contempler le site depuis la mer. Un vrai plaisir.
Phaselis : à la nuit est tombée, place au festival
Le soir, quand la nuit est tombée, place au Festival. On ne distingue plus vraiment les vestiges du site dans lequel est installée la scène.
L’ambiance change grâce à des lumières colorées dirigées vers les arbres qui créent une atmosphère très onirique, idéale pour écouter de la musique.
Un des sponsors est une marque de vin. Il offre un verre que l’on déguste en choisissant sa place sous les étoiles.
La programmation du festival est intéressante, voire réconfortante, dans cette Turquie laïque selon sa constitution, mais qui donne parfois des signes d’inquiétude quant à un recentrage du pays conservateur et religieux et certaines déclarations de ses dirigeants.
Cependant, avec ce festival sponsorisé par de grandes enseignes, mais aussi le ministère de la Culture et du Tourisme turc, la Turquie affiche une diversité culturelle qui fait de la place aux musiques traditionnelles, mais aussi à la pop turque, au rock, au jazz, et c’est tant mieux.
Durant les soirées* de l'édition 2025, la pluralité était de mise : du classique avec le jeune chef turc Elvin Hoxha Ganiyev et l’orchestre académique de Baskent qui ont célébré Vivaldi ; mais aussi le trio vocal turc « Samida » composé de trois sœurs, chanteuses polyphoniques qui interprètent des chants du Caucase et des Balkans, un trio voix, piano et flute traditionnelle avec ses mélopées orientales pleines de sensualité et de mystères.
Sans oublier la populaire Sanat Deliorman, artiste jazzy qui chante l’amour avec une voix puissante et sensuelle. b[Son interprétation de la chanson « Ne me quitte pas » de Jacques Brel a fait frissonner le public,]b composé en grande partie par la population locale.
Phaselis est donc ce mix original entre l’archéologie, l’histoire des civilisations, la musique et la mer.
*Quatre soirées en général, programmées à la fin du mois de septembre.
L’ambiance change grâce à des lumières colorées dirigées vers les arbres qui créent une atmosphère très onirique, idéale pour écouter de la musique.
Un des sponsors est une marque de vin. Il offre un verre que l’on déguste en choisissant sa place sous les étoiles.
La programmation du festival est intéressante, voire réconfortante, dans cette Turquie laïque selon sa constitution, mais qui donne parfois des signes d’inquiétude quant à un recentrage du pays conservateur et religieux et certaines déclarations de ses dirigeants.
Cependant, avec ce festival sponsorisé par de grandes enseignes, mais aussi le ministère de la Culture et du Tourisme turc, la Turquie affiche une diversité culturelle qui fait de la place aux musiques traditionnelles, mais aussi à la pop turque, au rock, au jazz, et c’est tant mieux.
Durant les soirées* de l'édition 2025, la pluralité était de mise : du classique avec le jeune chef turc Elvin Hoxha Ganiyev et l’orchestre académique de Baskent qui ont célébré Vivaldi ; mais aussi le trio vocal turc « Samida » composé de trois sœurs, chanteuses polyphoniques qui interprètent des chants du Caucase et des Balkans, un trio voix, piano et flute traditionnelle avec ses mélopées orientales pleines de sensualité et de mystères.
Sans oublier la populaire Sanat Deliorman, artiste jazzy qui chante l’amour avec une voix puissante et sensuelle. b[Son interprétation de la chanson « Ne me quitte pas » de Jacques Brel a fait frissonner le public,]b composé en grande partie par la population locale.
Phaselis est donc ce mix original entre l’archéologie, l’histoire des civilisations, la musique et la mer.
*Quatre soirées en général, programmées à la fin du mois de septembre.
Une impressionnante nature
Dans cette province d’Antalya, le patrimoine historique et culturel se dispute la vedette avec une nature magnifique qu’il faut aussi découvrir.
La mer et ses plages bien sûr, mais aussi le canyon de Göynük - à ne surtout pas manquer - un parc naturel à couper le souffle, sculpté par la nature pendant plus de deux millions d'années et qui a produit une rivière à l’eau cristalline, qui serpente entre les roches.
La balade en canoé est magique, reposante, si on choisit bien son moment, car le site est assez fréquenté.
Une autre possibilité, un peu plus téméraire, est de « survoler » le canyon accroché à une tyrolienne avec, peut-être (nous n’avons pas essayé), la sensation de se sentir comme l'un des aigles qui vivent ici.
La mer et ses plages bien sûr, mais aussi le canyon de Göynük - à ne surtout pas manquer - un parc naturel à couper le souffle, sculpté par la nature pendant plus de deux millions d'années et qui a produit une rivière à l’eau cristalline, qui serpente entre les roches.
La balade en canoé est magique, reposante, si on choisit bien son moment, car le site est assez fréquenté.
Une autre possibilité, un peu plus téméraire, est de « survoler » le canyon accroché à une tyrolienne avec, peut-être (nous n’avons pas essayé), la sensation de se sentir comme l'un des aigles qui vivent ici.
Un grand patrimoine culturel
Ancien empire au carrefour de l’Europe et de l’Asie, ayant favorisé les échanges, la mixité culturelle et religieuse, l’histoire de la Turquie est extrêmement riche et se traduit par une multitude de sites, de monuments à visiter, de musiques à écouter, de traditions à découvrir, de bazars à arpenter.
Majoritairement musulman, le pays a toujours accepté la coexistence avec les Juifs et les Chrétiens, façonnant les villes avec une architecture singulière.
Sainte-Sophie, à Istanbul, synthèse de l’art chrétien et islamique, en est un des meilleurs exemples.
Outre Phaselis, les sites antiques sont nombreux. Citons ceux d’Éphèse, Troie ou encore Pergame. De même, de nombreux musées à Istanbul et Ankara abritent des antiquités exceptionnelles.
Majoritairement musulman, le pays a toujours accepté la coexistence avec les Juifs et les Chrétiens, façonnant les villes avec une architecture singulière.
Sainte-Sophie, à Istanbul, synthèse de l’art chrétien et islamique, en est un des meilleurs exemples.
Outre Phaselis, les sites antiques sont nombreux. Citons ceux d’Éphèse, Troie ou encore Pergame. De même, de nombreux musées à Istanbul et Ankara abritent des antiquités exceptionnelles.
Plusieurs festivals, consacrés à la musique, au théâtre ou encore au cinéma, se tiennent également tous les ans en Turquie.
L’histoire en Turquie se visite, s’écoute et, en quelque sorte, se mange aussi.
Récemment, un pain vieux de 5 000 ans a été découvert. Un pain levé et cuit, le plus ancien mis au jour lors d'une fouille, « préservé, car il avait été brûlé et enterré » ont expliqué les archéologues.
Pour l'anecdote, Turkish Airlines, avec sa société de restauration Turkish DO&CO et l’aide d’historiens de la cuisine, a pu recréer ce pain que nous avons gouté et qui reflète l'histoire de l'agriculture anatolienne qui a commencé il y a environ 12 000 ans, quand les communautés humaines sont passées d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs à une société agricole sédentaire.
Servi chaud et dans un sachet spécial avec du beurre et de l'huile d'olive avant le service du repas, ce pain a été proposé pour les passagers de la Business Class intercontinentale.
La mer, le soleil, mais aussi l’histoire et la culture : tels sont les thèmes qui devraient être valorisés auprès des Français dans les prochaines campagnes de promotion de la Turquie.
L’histoire en Turquie se visite, s’écoute et, en quelque sorte, se mange aussi.
Récemment, un pain vieux de 5 000 ans a été découvert. Un pain levé et cuit, le plus ancien mis au jour lors d'une fouille, « préservé, car il avait été brûlé et enterré » ont expliqué les archéologues.
Pour l'anecdote, Turkish Airlines, avec sa société de restauration Turkish DO&CO et l’aide d’historiens de la cuisine, a pu recréer ce pain que nous avons gouté et qui reflète l'histoire de l'agriculture anatolienne qui a commencé il y a environ 12 000 ans, quand les communautés humaines sont passées d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs à une société agricole sédentaire.
Servi chaud et dans un sachet spécial avec du beurre et de l'huile d'olive avant le service du repas, ce pain a été proposé pour les passagers de la Business Class intercontinentale.
La mer, le soleil, mais aussi l’histoire et la culture : tels sont les thèmes qui devraient être valorisés auprès des Français dans les prochaines campagnes de promotion de la Turquie.
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
Voir tous les articles de Christophe Hardin