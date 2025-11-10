La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français

C’est donc sous l’angle culturel qu’en cette fin d’été, nous avons visité la province d’Antalya, sa musique, son histoire, sans pour autant ignorer le soleil encore extrêmement généreux, la mer aux eaux limpides et sa nature étonnante.



A 40 kilomètres de la ville d’Antalya, nous nous sommes rendus à Phaselis, une ancienne cité gréco-romaine, fondée vers 690 av. J.-C. par des colons rhodiens. Elle était implantée dans cette région qui avait pour nom la Lycie (le long de cette côte méditerranéenne), et qui s’étendait entre la Carie à l’ouest et la Pamphylie à l’est, et entre la chaîne des monts Bey et la forêt du parc national d'Olympos.



Ici, le rivage est baptisé « la côte turquoise » en raison de la couleur de ses eaux.



De jour, le site antique de Phaselis se visite et nous fait replonger dans le temps. Les vestiges et les explications accessibles sur les panneaux nous aident à reconstituer cette citée qui possédait trois ports, points stratégiques pour le commerce entre la Grèce, la Syrie, l’Égypte et l’ancienne Phénicie (Liban).



Les pierres de la cité, au milieu des pins et bordée par la mer, racontent la vie, le commerce, mais aussi les thermes, les spectacles et les assemblées civiques dans le théâtre sous nos yeux.



C’est une excursion culturelle, mais comment, également, ne pas résister à une baignade dans les eaux claires ? Des petites plages charmantes permettent d’entrer dans l’eau et de nager pour s’éloigner un peu du rivage, et contempler le site depuis la mer. Un vrai plaisir.