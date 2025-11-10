TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français

Zoom sur la province d’Antalya


Très fréquentée pour ses plages ensoleillées, la Turquie est également riche d’un patrimoine culturel très diversifié que l’Agence de promotion et de développement du tourisme de Turquie (TGA) veut promouvoir pour attirer un plus grand nombre de touristes, et particulièrement les Français. TourMaG s’est rendu dans la province d’Antalya, station balnéaire connue pour ses plages bordées de grands hôtels. Elle abrite aussi le site antique de Phaselis et son festival de musique.


Rédigé par le Mercredi 12 Novembre 2025

La chanteuse Sanat Deliorman, artiste jazzy qui chante l’amour avec une voix puissante et sensuelle, sur la scène du festival de Phaselis - Photo : C.Hardin
La chanteuse Sanat Deliorman, artiste jazzy qui chante l’amour avec une voix puissante et sensuelle, sur la scène du festival de Phaselis - Photo : C.Hardin
Legends and Paradise
Lorsqu’au printemps dernier, dans le cadre du salon aéronautique du Bourget, nous avions rencontré Ahmet Bolat, en compagnie de responsables du tourisme Turc, le constat était clair : « Beaucoup de touristes viennent chez nous pour la plage et la mer, mais la Turquie, c’est beaucoup plus que cela », avait souligné alors le PDG de Turkish Airlines.

L'année dernière, six millions d’Allemands et cinq millions de Britanniques sont venus visiter la Turquie, mais seulement un million de Français.

« Les Français sont intéressés par la culture et l’histoire, nous allons donc être plus actifs pour les inciter à venir visiter cette Turquie où l’humanité s’est développée », avait-il poursuivi.

Promesse tenue à la fin du mois de septembre, avec cette invitation à découvrir la beauté d’un des nombreux sites archéologiques du pays en même temps qu’un étonnant festival de musique.

Un festival dans un cadre unique

A Phaselis, des petites plages charmantes permettent d’entrer dans l’eau et de s’éloigner un peu du rivage pour contempler le site depuis la mer - Photo : C.Hardin
A Phaselis, des petites plages charmantes permettent d’entrer dans l’eau et de s’éloigner un peu du rivage pour contempler le site depuis la mer - Photo : C.Hardin
Autres articles
C’est donc sous l’angle culturel qu’en cette fin d’été, nous avons visité la province d’Antalya, sa musique, son histoire, sans pour autant ignorer le soleil encore extrêmement généreux, la mer aux eaux limpides et sa nature étonnante.

A 40 kilomètres de la ville d’Antalya, nous nous sommes rendus à Phaselis, une ancienne cité gréco-romaine, fondée vers 690 av. J.-C. par des colons rhodiens. Elle était implantée dans cette région qui avait pour nom la Lycie (le long de cette côte méditerranéenne), et qui s’étendait entre la Carie à l’ouest et la Pamphylie à l’est, et entre la chaîne des monts Bey et la forêt du parc national d'Olympos.

Ici, le rivage est baptisé « la côte turquoise » en raison de la couleur de ses eaux.

De jour, le site antique de Phaselis se visite et nous fait replonger dans le temps. Les vestiges et les explications accessibles sur les panneaux nous aident à reconstituer cette citée qui possédait trois ports, points stratégiques pour le commerce entre la Grèce, la Syrie, l’Égypte et l’ancienne Phénicie (Liban).

Les pierres de la cité, au milieu des pins et bordée par la mer, racontent la vie, le commerce, mais aussi les thermes, les spectacles et les assemblées civiques dans le théâtre sous nos yeux.

C’est une excursion culturelle, mais comment, également, ne pas résister à une baignade dans les eaux claires ? Des petites plages charmantes permettent d’entrer dans l’eau et de nager pour s’éloigner un peu du rivage, et contempler le site depuis la mer. Un vrai plaisir.

Phaselis : à la nuit est tombée, place au festival

La chanteuse Sanat Deliorman pose pour TourMaG.com - Photo : C.Hardin
La chanteuse Sanat Deliorman pose pour TourMaG.com - Photo : C.Hardin
Le soir, quand la nuit est tombée, place au Festival. On ne distingue plus vraiment les vestiges du site dans lequel est installée la scène.

L’ambiance change grâce à des lumières colorées dirigées vers les arbres qui créent une atmosphère très onirique, idéale pour écouter de la musique.

Un des sponsors est une marque de vin. Il offre un verre que l’on déguste en choisissant sa place sous les étoiles.

La programmation du festival est intéressante, voire réconfortante, dans cette Turquie laïque selon sa constitution, mais qui donne parfois des signes d’inquiétude quant à un recentrage du pays conservateur et religieux et certaines déclarations de ses dirigeants.

Cependant, avec ce festival sponsorisé par de grandes enseignes, mais aussi le ministère de la Culture et du Tourisme turc, la Turquie affiche une diversité culturelle qui fait de la place aux musiques traditionnelles, mais aussi à la pop turque, au rock, au jazz, et c’est tant mieux.

Durant les soirées* de l'édition 2025, la pluralité était de mise : du classique avec le jeune chef turc Elvin Hoxha Ganiyev et l’orchestre académique de Baskent qui ont célébré Vivaldi ; mais aussi le trio vocal turc « Samida » composé de trois sœurs, chanteuses polyphoniques qui interprètent des chants du Caucase et des Balkans, un trio voix, piano et flute traditionnelle avec ses mélopées orientales pleines de sensualité et de mystères.

Sans oublier la populaire Sanat Deliorman, artiste jazzy qui chante l’amour avec une voix puissante et sensuelle. b[Son interprétation de la chanson « Ne me quitte pas » de Jacques Brel a fait frissonner le public,]b composé en grande partie par la population locale.

Phaselis est donc ce mix original entre l’archéologie, l’histoire des civilisations, la musique et la mer.

*Quatre soirées en général, programmées à la fin du mois de septembre.

Une impressionnante nature

Sur la rivière, dans le canyon de Göynük - Photo : C.Hardin
Sur la rivière, dans le canyon de Göynük - Photo : C.Hardin
Dans cette province d’Antalya, le patrimoine historique et culturel se dispute la vedette avec une nature magnifique qu’il faut aussi découvrir.

La mer et ses plages bien sûr, mais aussi le canyon de Göynük - à ne surtout pas manquer - un parc naturel à couper le souffle, sculpté par la nature pendant plus de deux millions d'années et qui a produit une rivière à l’eau cristalline, qui serpente entre les roches.

La balade en canoé est magique, reposante, si on choisit bien son moment, car le site est assez fréquenté.

Une autre possibilité, un peu plus téméraire, est de « survoler » le canyon accroché à une tyrolienne avec, peut-être (nous n’avons pas essayé), la sensation de se sentir comme l'un des aigles qui vivent ici.

Un grand patrimoine culturel

Ancien empire au carrefour de l’Europe et de l’Asie, ayant favorisé les échanges, la mixité culturelle et religieuse, l’histoire de la Turquie est extrêmement riche et se traduit par une multitude de sites, de monuments à visiter, de musiques à écouter, de traditions à découvrir, de bazars à arpenter.

Majoritairement musulman, le pays a toujours accepté la coexistence avec les Juifs et les Chrétiens, façonnant les villes avec une architecture singulière.

Sainte-Sophie, à Istanbul, synthèse de l’art chrétien et islamique, en est un des meilleurs exemples.

Outre Phaselis, les sites antiques sont nombreux. Citons ceux d’Éphèse, Troie ou encore Pergame. De même, de nombreux musées à Istanbul et Ankara abritent des antiquités exceptionnelles.

Sainte Sophie, à Istanbul - DepositPhotos.com, antonaleksenko82
Sainte Sophie, à Istanbul - DepositPhotos.com, antonaleksenko82
Plusieurs festivals, consacrés à la musique, au théâtre ou encore au cinéma, se tiennent également tous les ans en Turquie.

L’histoire en Turquie se visite, s’écoute et, en quelque sorte, se mange aussi.

Récemment, un pain vieux de 5 000 ans a été découvert. Un pain levé et cuit, le plus ancien mis au jour lors d'une fouille, « préservé, car il avait été brûlé et enterré » ont expliqué les archéologues.

Pour l'anecdote, Turkish Airlines, avec sa société de restauration Turkish DO&CO et l’aide d’historiens de la cuisine, a pu recréer ce pain que nous avons gouté et qui reflète l'histoire de l'agriculture anatolienne qui a commencé il y a environ 12 000 ans, quand les communautés humaines sont passées d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs à une société agricole sédentaire.

Servi chaud et dans un sachet spécial avec du beurre et de l'huile d'olive avant le service du repas, ce pain a été proposé pour les passagers de la Business Class intercontinentale.

La mer, le soleil, mais aussi l’histoire et la culture : tels sont les thèmes qui devraient être valorisés auprès des Français dans les prochaines campagnes de promotion de la Turquie.

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 972 fois

Tags : turkish airlines, turquie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

ASEV Travel, réceptif en Asie du Sud-Est

La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français

Yvon Peltanche (Eden tour) : "Nous sommes un réseau qui compte !"

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
AirMaG

AirMaG

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée
Distribution

Distribution

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"
Futuroscopie

Futuroscopie

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
La Travel Tech

La Travel Tech

Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !

Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Production

Production

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias