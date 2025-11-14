La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois

Les neuf premiers mois de 2025 ont été marqués par d’importants défis pour notre région. Nous avons observé les effets des conflits régionaux et des changements saisonniers provoqués par le réchauffement climatique. Néanmoins, grâce à notre stratégie, nous avons dépassé les revenus de l’année dernière de 5,7 % et atteint le chiffre remarquable de 50 milliards de dollars. C’est la première fois que nous dépassons les 50 milliards au troisième trimestre. Pour le reste de l’année, nous atteindrons notre objectif de 64 milliards de dollars de revenus.

Le ministre Mehmet Nuri Ersoy a souligné le contexte dans lequel ces résultats ont été obtenus : «Au-delà des volumes globaux, la Turquie a détaillé la structure de ses principaux marchés émetteurs sur la période. Entre janvier et septembre 2025, trois pays se distinguent comme premiers contributeurs en termes de flux de visiteurs internationaux.En tête figure la Fédération de Russie, avec 5,53 millions de visiteurs. Elle est suivie de l’Allemagne, qui enregistre 5,22 millions de visiteurs vers la Türkiye sur neuf mois, puis du Royaume-Uni, avec 3,54 millions de visiteurs.