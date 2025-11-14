La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois

Selon les données 2024 de l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism), la Turquie se situe au quatrième rang mondial des marchés du tourisme récepteur.
C’est dans ce contexte que le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie a présenté, lors d’une conférence de presse à Istanbul, les résultats du secteur pour les neuf premiers mois de 2025.
Mehmet Nuri Ersoy, ministre de la Culture et du Tourisme, a annoncé que le pays avait accueilli 50 millions de visiteurs internationaux entre janvier et septembre 2025, soit une progression de 1,6 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Sur cette période, les revenus touristiques ont atteint 50 milliards de dollars, en hausse de 5,7 % d’une année sur l’autre.
Les visiteurs internationaux ont séjourné en moyenne 10,3 nuits et dépensé environ 103 dollars par personne et par nuit, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente.
Turquie : "nous atteindrons notre objectif de 64 milliards de dollars de revenus"
Le ministre Mehmet Nuri Ersoy a souligné le contexte dans lequel ces résultats ont été obtenus : « Les neuf premiers mois de 2025 ont été marqués par d’importants défis pour notre région. Nous avons observé les effets des conflits régionaux et des changements saisonniers provoqués par le réchauffement climatique. Néanmoins, grâce à notre stratégie, nous avons dépassé les revenus de l’année dernière de 5,7 % et atteint le chiffre remarquable de 50 milliards de dollars. C’est la première fois que nous dépassons les 50 milliards au troisième trimestre. Pour le reste de l’année, nous atteindrons notre objectif de 64 milliards de dollars de revenus. »
Au-delà des volumes globaux, la Turquie a détaillé la structure de ses principaux marchés émetteurs sur la période. Entre janvier et septembre 2025, trois pays se distinguent comme premiers contributeurs en termes de flux de visiteurs internationaux.
En tête figure la Fédération de Russie, avec 5,53 millions de visiteurs. Elle est suivie de l’Allemagne, qui enregistre 5,22 millions de visiteurs vers la Türkiye sur neuf mois, puis du Royaume-Uni, avec 3,54 millions de visiteurs.
