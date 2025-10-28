Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Iberia et Pegasus Airlines ont signé un accord de partage de codes qui marque une nouvelle étape dans le renforcement des liaisons aériennes entre l’Espagne, la Turquie et l’Amérique latine.
Cette collaboration permettra aux passagers des deux compagnies de bénéficier d’un réseau élargi et de correspondances simplifiées.
Dans le cadre de cet accord, les clients d’Iberia pourront désormais voyager vers plusieurs nouvelles destinations turques opérées par Pegasus Airlines, sous le code de la compagnie espagnole.
Ils auront notamment accès à un vol direct entre Madrid et Istanbul (aéroport Sabiha Gökçen), ainsi qu’à des correspondances vers sept villes du pays : Izmir, Kayseri/Cappadoce, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum et Adana.
Iberia et Pegasus renforcent leur connectivité
De leur côté, les passagers de Pegasus Airlines bénéficieront d’un accès facilité à treize destinations opérées par Iberia, dont Palma de Majorque, Lanzarote, Malaga, Séville, Ténérife Nord, Lisbonne et même São Paulo, grâce à une connexion via Madrid.
Les correspondances entre les vols des deux compagnies seront optimisées depuis l’aéroport Madrid Barajas, où Iberia opère depuis le terminal 4 et Pegasus depuis le terminal 1. Un service de navette gratuit relie les deux terminaux, garantissant un transfert fluide entre les vols.
"Cet accord avec Pegasus Airlines renforce notre engagement à offrir à nos clients plus d’options de voyage et une meilleure connectivité entre l’Espagne, l’Amérique latine et la Türkiye", a déclaré María Jesús López Solás, directrice commerciale, du développement du réseau et des alliances chez Iberia.
Emre Pekesen, directeur des ventes et de la planification du réseau chez Pegasus Airlines, a ajouté : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Iberia, qui ouvre de nouvelles possibilités de connexions entre la Türkiye, l’Espagne, le Portugal et l’Amérique latine."
