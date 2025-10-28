TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Un pont aérien entre Europe, Turquie et Amérique latine


Grâce à un nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines, les voyageurs peuvent désormais profiter de liaisons renforcées entre la Turquie, l’Espagne et l’Amérique latine. Ce partenariat stratégique facilite les correspondances via Madrid et ouvre l’accès à de nombreuses destinations.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus - Depositphotos.com @swisshippo
Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus - Depositphotos.com @swisshippo
Assurever
Iberia et Pegasus Airlines ont signé un accord de partage de codes qui marque une nouvelle étape dans le renforcement des liaisons aériennes entre l’Espagne, la Turquie et l’Amérique latine.

Cette collaboration permettra aux passagers des deux compagnies de bénéficier d’un réseau élargi et de correspondances simplifiées.

Dans le cadre de cet accord, les clients d’Iberia pourront désormais voyager vers plusieurs nouvelles destinations turques opérées par Pegasus Airlines, sous le code de la compagnie espagnole.

Ils auront notamment accès à un vol direct entre Madrid et Istanbul (aéroport Sabiha Gökçen), ainsi qu’à des correspondances vers sept villes du pays : Izmir, Kayseri/Cappadoce, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum et Adana.

Iberia et Pegasus renforcent leur connectivité

Autres articles
De leur côté, les passagers de Pegasus Airlines bénéficieront d’un accès facilité à treize destinations opérées par Iberia, dont Palma de Majorque, Lanzarote, Malaga, Séville, Ténérife Nord, Lisbonne et même São Paulo, grâce à une connexion via Madrid.

Les correspondances entre les vols des deux compagnies seront optimisées depuis l’aéroport Madrid Barajas, où Iberia opère depuis le terminal 4 et Pegasus depuis le terminal 1. Un service de navette gratuit relie les deux terminaux, garantissant un transfert fluide entre les vols.

"Cet accord avec Pegasus Airlines renforce notre engagement à offrir à nos clients plus d’options de voyage et une meilleure connectivité entre l’Espagne, l’Amérique latine et la Türkiye", a déclaré María Jesús López Solás, directrice commerciale, du développement du réseau et des alliances chez Iberia.

Emre Pekesen, directeur des ventes et de la planification du réseau chez Pegasus Airlines, a ajouté : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Iberia, qui ouvre de nouvelles possibilités de connexions entre la Türkiye, l’Espagne, le Portugal et l’Amérique latine."


Lu 231 fois

Tags : iberia, pegasus airlines, turquie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 28 Octobre 2025 - 15:42 Pascal de Izaguirre réélu Président de la FNAM

Mardi 28 Octobre 2025 - 10:51 Voyages d'affaires : TAP Air Portugal lance TAP FORBIZ

Playa Hotels & Resorts

Brand news AirMaG

Saint-Martin, quand deux cultures se rencontrent dans la Caraïbe

Saint-Martin, quand deux cultures se rencontrent dans la Caraïbe
On croit connaître Saint-Martin après quelques jours. Erreur. Cette pépite des Caraïbes, partagée...
Dernière heure

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Odalys Vacances repense son offre

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?
Partez en France

Partez en France

Odalys Vacances repense son offre

Odalys Vacances repense son offre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque
Production

Production

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
AirMaG

AirMaG

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood
HotelMaG

Hébergement

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias