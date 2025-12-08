Pegasus Airlines rachète Czech Airlines et Smartwings

Pegasus Airlines a annoncé, dans un communiqué du 8 décembre, la signature d’un accord pour l’acquisition de Czech Airlines et de sa filiale Smartwings, pour un montant total de 154 millions d’euros, incluant les créances.
Cette opération doit encore obtenir les validations réglementaires nécessaires.
Fondée en 1990, Pegasus exploite aujourd’hui des vols vers 158 destinations dans 55 pays. De son côté, Smartwings, premier opérateur loisirs de République tchèque, dessert 80 destinations dans 20 pays, via les marques Smartwings et Czech Airlines.
À travers cette acquisition, Pegasus vise à renforcer sa présence en Europe et à élargir son réseau international.
La compagnie entend capitaliser sur l’expérience des deux transporteurs et poursuivre l’exploitation sous deux marques distinctes.
Czech Airlines : un changement d'actionnaire après 27 ans de développement
Les actionnaires de Czech Airlines et les fondateurs de Smartwings expliquent avoir choisi de céder le groupe après vingt-sept années consacrées à son développement, saluant un parcours mené « sans soutien extérieur ».
Selon Jiří Šimáně, actionnaire de Czech Airlines et cofondateur de sa filiale Smartwings, Pegasus est « l’actionnaire idéal » pour poursuivre la croissance et améliorer la connectivité offerte aux passagers. Les dirigeants remercient employés, partenaires et clients pour leur fidélité.
Avec une flotte combinée de 47 appareils pour Czech Airlines et Smartwings, l’intégration doit permettre d’étendre l’offre, d’améliorer la compétitivité et de consolider la position du groupe en Europe centrale et orientale.
En attendant les approbations, les équipes préparent les prochaines étapes afin de faciliter la transition opérationnelle et d’identifier les synergies futures entre réseaux, marchés et partenariats existants.
