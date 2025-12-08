Pegasus Airlines rachète Czech Airlines et Smartwings

Une acquisition de 154 M€ pour accélérer sa croissance

Pegasus Airlines a signé un accord pour acquérir Czech Airlines et sa filiale Smartwings pour 154 millions d’euros, sous réserve des autorisations réglementaires.

Rédigé par Noah Penalva le Lundi 8 Décembre 2025

