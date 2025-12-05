Les Hivernales reviennent au sommet du puy de Dôme cet hiver

Patinoire, jeu de piste familial et exposition photo

Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, puis du 7 au 22 février 2026, le sommet du puy de Dôme accueillera une nouvelle édition des Hivernales. Patinoire, jeu de piste familial et exposition photo rythmeront les vacances, avec une attention particulière portée aux enjeux environnementaux.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 5 Décembre 2025

Lu 183 fois