Les Hivernales reviennent au sommet du puy de Dôme cet hiver

Patinoire, jeu de piste familial et exposition photo


Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, puis du 7 au 22 février 2026, le sommet du puy de Dôme accueillera une nouvelle édition des Hivernales. Patinoire, jeu de piste familial et exposition photo rythmeront les vacances, avec une attention particulière portée aux enjeux environnementaux.


Installée sur l’espace enherbé à la sortie de la gare du Panoramique des Dômes, la patinoire des Hivernales du puy de Dôme sera accessible tous les jours, cet hiver sur deux périodes d’ouverture (sauf le 25 décembre) : du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, puis du 7 au 22 février 2026.

Les créneaux s’étendront de 10h30 à 17h, avec une fermeture anticipée à 15h le 24 décembre.

Les plus jeunes disposeront de patinettes et chaises-luges pour une première découverte de la glisse.

Tarifs : 7€ par adulte, 5€ par enfant, gratuit pour les moins de 4 ans (location des patins incluse). Gants obligatoires et accompagnement requis pour les moins de 6 ans.

Les visiteurs pourront également profiter du jeu de piste "Le Roi des Neiges", proposé en accès libre.

À travers une série d’énigmes, les enfants devront aider à "libérer Panoramax de sa prison glacée". Les carnets seront disponibles en billetterie et au chalet de la patinoire, de 10h30 à 16h30.

Une exposition photo, "L’hiver au sommet", complètera le programme, dévoilant en images les paysages hivernaux du site.

À lire aussi : Auvergne : le Puy de Dôme, sommet de tous les exploits !

Les Hivernales : des équipements pensés pour réduire l’empreinte énergétique

L’édition 2025-2026 des Hivernales met en avant une approche plus écoresponsable.

Les tapis glaciers utilisés pour la patinoire sont certifiés et permettent de réduire la consommation énergétique jusqu’à 20%. Le groupe froid, insonorisé, ne fonctionne qu’en cas de températures positives, limitant ainsi les usages électriques. Les réfrigérants sont non polluants et l’eau glycolée circule en circuit fermé, retraitée et réutilisée.

Côté exploitation, le Panoramique des Dômes circulera toutes les 40 minutes de 10h à 17h20 (dernière descente 17h40), avec un service réduit le 24 décembre et une fermeture totale le 25 décembre.

A lire aussi : Le Panoramique des Dômes reprend du service

