Un déraillement entraîne la fermeture du Panoramique des Dômes

Coup d’arrêt pour l’accès au volcan


Fermé jusqu’à nouvel ordre, le Panoramique des Dômes a interrompu son exploitation après un léger déraillement survenu lors d’un essai technique. Aucun passager n’était à bord et la direction assure que la sécurité reste sa priorité.


Rédigé par le Lundi 29 Septembre 2025

Un déraillement entraîne la fermeture du Panoramique des Dômes - Depositphotos @pizzatravel
Le Panoramique des Dômes, train à crémaillère emblématique reliant Orcines au sommet du Puy de Dôme, est temporairement fermé pour une durée indéterminée.

Cette décision fait suite à un incident survenu la semaine dernière lors d’un essai technique conduit par l’entreprise fabricante. Au niveau du croisement des Muletiers, une rame a connu un léger déraillement.

Aucun passager n’était présent à bord au moment des faits, l’essai s’effectuant hors exploitation commerciale. La rame a depuis été replacée sur les rails puis redescendue au Centre de maintenance.

Dans un communiqué, la direction précise que "toutes les équipes sont pleinement engagées pour assurer une reprise de l’exploitation dans les meilleurs délais". Aucune date de réouverture n’est encore annoncée, mais le Panoramique des Dômes assure que la sécurité reste sa "priorité absolue".

La sécurité avant tout pour le panoramique des dômes

Depuis son inauguration en 2012, le train à crémaillère transporte chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs jusqu’au sommet du volcan, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette interruption forcée intervient à l’approche de l’automne, une période habituellement fréquentée par les amateurs de randonnée et de paysages volcaniques.

La direction du Panoramique s’engage à informer prochainement le public sur l’évolution de la situation et les modalités de reprise du service.

