Un déraillement entraîne la fermeture du Panoramique des Dômes

Le Panoramique des Dômes, train à crémaillère emblématique reliant Orcines au sommet du Puy de Dôme, est temporairement fermé pour une durée indéterminée.
Cette décision fait suite à un incident survenu la semaine dernière lors d’un essai technique conduit par l’entreprise fabricante. Au niveau du croisement des Muletiers, une rame a connu un léger déraillement.
Aucun passager n’était présent à bord au moment des faits, l’essai s’effectuant hors exploitation commerciale. La rame a depuis été replacée sur les rails puis redescendue au Centre de maintenance.
Dans un communiqué, la direction précise que "toutes les équipes sont pleinement engagées pour assurer une reprise de l’exploitation dans les meilleurs délais". Aucune date de réouverture n’est encore annoncée, mais le Panoramique des Dômes assure que la sécurité reste sa "priorité absolue".
Cette décision fait suite à un incident survenu la semaine dernière lors d’un essai technique conduit par l’entreprise fabricante. Au niveau du croisement des Muletiers, une rame a connu un léger déraillement.
Aucun passager n’était présent à bord au moment des faits, l’essai s’effectuant hors exploitation commerciale. La rame a depuis été replacée sur les rails puis redescendue au Centre de maintenance.
Dans un communiqué, la direction précise que "toutes les équipes sont pleinement engagées pour assurer une reprise de l’exploitation dans les meilleurs délais". Aucune date de réouverture n’est encore annoncée, mais le Panoramique des Dômes assure que la sécurité reste sa "priorité absolue".
La sécurité avant tout pour le panoramique des dômes
Autres articles
-
10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?
-
Du voyage immobile sur le quai d'une gare au Valparaiso de Sepuvelda de Jean Pinard
-
Espagne : du nouveau pour les trains touristiques de luxe de Renfe
-
Évolution de la pollution des transports : faut-il s’alarmer ? [ABO]
-
L’Occitanie lance le train à 1€ cet été
Depuis son inauguration en 2012, le train à crémaillère transporte chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs jusqu’au sommet du volcan, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette interruption forcée intervient à l’approche de l’automne, une période habituellement fréquentée par les amateurs de randonnée et de paysages volcaniques.
La direction du Panoramique s’engage à informer prochainement le public sur l’évolution de la situation et les modalités de reprise du service.
À lire aussi : Les périodes idéales pour un voyage découverte en Auvergne
Cette interruption forcée intervient à l’approche de l’automne, une période habituellement fréquentée par les amateurs de randonnée et de paysages volcaniques.
La direction du Panoramique s’engage à informer prochainement le public sur l’évolution de la situation et les modalités de reprise du service.
À lire aussi : Les périodes idéales pour un voyage découverte en Auvergne
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille