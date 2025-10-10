TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyage en train : France DMC Alliance s’engage sur les rails avec Rail Charter Service

Le train au service d’un tourisme plus responsable


France DMC Alliance et Rail Charter Service lancent un partenariat inédit pour intégrer le train au cœur du tourisme réceptif français, répondant ainsi à la demande croissante de mobilité durable et d’expériences de voyage responsables en France.


Rédigé par le Vendredi 10 Octobre 2025

France DMC Alliance s’engage sur les rails avec Rail Charter Service - Depositphotos @Gudella
Face à l’urgence climatique et à la nécessité de repenser la mobilité touristique, le train apparaît comme une alternative incontournable.

Avec jusqu’à 80% d’émissions de CO₂ en moins que la voiture ou l’avion, il combine confort, accessibilité et responsabilité environnementale.

C’est dans ce contexte que France DMC Alliance, réseau d’agences réceptives françaises, a décidé de s’associer à Rail Charter Service (RCS), spécialiste de l’affrètement ferroviaire sur-mesure, fondé en 2023.

L’objectif est de proposer des solutions de transport adaptées aux besoins des professionnels du tourisme, tout en contribuant à la transition écologique du secteur.

Une offre ferroviaire sur-mesure pour les agences réceptives

Grâce à ce partenariat, les agences membres de France DMC Alliance pourront désormais intégrer des voyages en train privatisés dans leurs offres.

Ces solutions permettront d’accéder directement aux grandes destinations françaises de Paris aux Alpes, en passant par la Méditerranée ou les régions viticoles tout en proposant des expériences uniques à bord : restauration, animations, conférences ou encore activités de cohésion d’équipe.

Les itinéraires pourront être entièrement personnalisés, que ce soit pour des voyages culturels, gastronomiques, sportifs ou événementiels, avec une logistique intégrée de bout en bout, du départ au transfert final.

Des acteurs engagés pour une nouvelle vision du voyage

Pour Patricia Linot, présidente de France DMC Alliance, cette collaboration s’inscrit dans une dynamique de fond. "Ce partenariat répond à une demande grandissante de nos agences réceptives, qu’elles soient déjà membres de notre réseau ou qu’elles nous rejoignent demain.

Toutes recherchent des solutions de mobilité plus durables. Notre rôle est d’accompagner ce mouvement en développant des alternatives concrètes et responsables, car c’est le sens de l’histoire."

De son côté, Patrick Métivier, président de Rail Charter Service, voit dans cette alliance une opportunité de réinventer la manière de voyager : "en rejoignant France DMC Alliance, nous associons notre savoir-faire ferroviaire à l’expertise locale des réceptifs pour imaginer ensemble une nouvelle façon de découvrir la France."


