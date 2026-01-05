Les webinaires Canada en janvier

Mardi 20 janvier 2026 – Mobilité douce au Canada

Emmy Matha

Caitlin Griffiths

Josephine Wasch

Cette session mettra en avant les façons de voyager au Canada en privilégiant des modes de déplacement plus doux et plus responsables, sans passer à côté des incontournables de la destination. Nous mettrons en avant des expériences en train, à vélo ou à pied, mais aussi les incontournables road trips pour explorer les régions à un rythme plus lent et plus immersif.

avec nos partenaires de l'Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary
avec Parcs Canada, Tourisme Nouvelle-Écosse
avec Territoires du Nord-Ouest, Association franco-yukonnaise
avec Travel Manitoba, Tourisme Banff & Lake Louise
avec Association touristique autochtone du Canada, label Original Original, Association touristique autochtone de l'Alberta
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism

Nos webinaires sont: chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les Français dans leur région.