Les webinaires Canada en janvier


Une 2e saison de webinaires commence, plus spécialisés pour mieux aider les professionnels du tourisme à décrypter et vendre la destination. L’office de tourisme du Canada, Destination Canada, vous invite en janvier à explorer lodges, chalets et mobilité douce à travers deux webinaires ciblés.


Rédigé par Destination Canada le Lundi 5 Janvier 2026

Georgetown, Île-du-Prince-Édouard © Destination Canada
Georgetown, Île-du-Prince-Édouard © Destination Canada
Mardi 6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada


Ce webinaire sera consacré aux séjours nature et hébergements de caractère, très appréciés de la clientèle française en quête de déconnexion et d’expériences authentiques. Qu’il s’agisse de vie au bord du lac, de pourvoiries et lodges en pleine nature, de régions de chalets ou encore de séjours en pension complète et de vacances multi-activités, nous vous donnerons toutes les clés pour proposer à vos clients des séjours au Canada propices au ressourcement et au lâcher-prise !

Intervenants :

Tourisme LaurentidesFabienne Hervé
https://www.laurentides.com/explorer-la-region/
Tourisme Mauricie / Québec AuthentiqueJacinthe Doucet
https://quebecauthentique.com | https://tourismemauricie.com
Tourisme Île-du-Prince- ÉdouardCraig Sulis
https://www.tourismpei.com

Un rendez-vous pour découvrir des produits différenciants et à forte valeur ajoutée, adaptés aux attentes actuelles du marché français.

Parc provincial des Rochers Hopewell, Nouveau-Brunswick © Destination Canada
Parc provincial des Rochers Hopewell, Nouveau-Brunswick © Destination Canada

Mardi 20 janvier 2026 – Mobilité douce au Canada


Cette session mettra en avant les façons de voyager au Canada en privilégiant des modes de déplacement plus doux et plus responsables, sans passer à côté des incontournables de la destination. Nous mettrons en avant des expériences en train, à vélo ou à pied, mais aussi les incontournables road trips pour explorer les régions à un rythme plus lent et plus immersif.

Intervenants :
Bonjour QuébecEmmy Matha
https://www.bonjourquebec.com/fr-fr
Tourisme Nouveau-BrunswickCaitlin Griffiths
https://tourismnewbrunswick.ca/
VIA Rail CanadaJosephine Wasch
https://www.viarail.ca/fr

Un webinaire conçu pour aider les agents à répondre aux nouvelles attentes en matière de slow travel et de tourisme responsable.

Inscrivez-vous aux webinaires via ce formulaire !

Bon à savoir :

• Chaque webinaire se déroule un mardi de 15h à 16h
• Webinaire suivi d'une session de questions-réponses à la fin
Replay disponible après chaque session : direction ce lien

Dates & Thématiques 2026 :

• 6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada
avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides

• 20 janvier 2026 – Mobilité douce
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada

• 3 février 2026 – Ouest canadien
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary

• 24 février 2026 – Cultures urbaines
avec Parcs Canada, Tourisme Nouvelle-Écosse

• 10 mars 2026 – Le Grand Nord
avec Territoires du Nord-Ouest, Association franco-yukonnaise

• 24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel
avec Travel Manitoba, Tourisme Banff & Lake Louise

• 7 avril 2026 – Cultures autochtones
avec Association touristique autochtone du Canada, label Original Original, Association touristique autochtone de l’Alberta

• 21 avril 2026 – Canada atlantique
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism

Nos webinaires sont co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens : chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les Français dans leur région.

Les webinaires Canada en janvier

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Contactez Malaury Mazal, assistante, sur malaury@360tourisme.fr pour en savoir plus sur les webinaires Canada !

www.LeCanadaNaturellement.fr

Lu 319 fois

Tags : canada, chalet, Destination Canada, lodge, train, webinaire
