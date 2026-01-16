Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen

Kombo rachète KelBillet et renforce son offre de services aux voyageurs - Depositphotos.com, @ scanrail
Le voyage en train et en bus en Europe se complexifie entre l’ouverture à la concurrence, la multiplication des opérateurs et les attentes croissantes des voyageurs en matière de simplicité et de transparence, qui rendent la comparaison des offres plus difficile.
C’est dans ce contexte que la plateforme française Kombo, spécialisée dans la réservation de billets de train, bus et avion, annonce l’acquisition de KelBillet, site de comparaison et d’information sur les billets de transport, fondé à Rennes il y a plus de 20 ans et devenu une référence pour trouver les billets au meilleur prix.
"Kombo a atteint un stade de maturité qui nous permet de grossir en rachetant d’autres acteurs.
Nous avons eu un très bon contact avec Yann, le fondateur de KelBillet. Nous avons co-construit un projet permettant d’intégrer la technologie de Kombo sur KelBillet, le tout dans l’intérêt des voyageurs", explique Matthieu Marquenet, co-fondateur de Kombo, dans un communiqué.
C’est dans ce contexte que la plateforme française Kombo, spécialisée dans la réservation de billets de train, bus et avion, annonce l’acquisition de KelBillet, site de comparaison et d’information sur les billets de transport, fondé à Rennes il y a plus de 20 ans et devenu une référence pour trouver les billets au meilleur prix.
"Kombo a atteint un stade de maturité qui nous permet de grossir en rachetant d’autres acteurs.
Nous avons eu un très bon contact avec Yann, le fondateur de KelBillet. Nous avons co-construit un projet permettant d’intégrer la technologie de Kombo sur KelBillet, le tout dans l’intérêt des voyageurs", explique Matthieu Marquenet, co-fondateur de Kombo, dans un communiqué.
Vers une expérience de réservation plus complète
Pour les utilisateurs, la marque KelBillet est conservée et l’expérience ne change pas immédiatement.
Mais progressivement, ils bénéficieront :
- d’un accès direct à la réservation via Kombo, pour une expérience plus fluide,
- d’une couverture plus large des opérateurs de transport en Europe,
- d’un support client renforcé, même en cas de retard ou de grève.
Yann Raoul, fondateur de KelBillet, restera fortement impliqué dans l’intégration. "Depuis 2009, je suis très fier d’avoir aidé des dizaines de millions de voyageurs à se déplacer au meilleur prix.
Cette opération permettra à KelBillet de changer de dimension et d’augmenter sa profondeur de services pour aller encore plus loin au service des voyageurs."
Mais progressivement, ils bénéficieront :
- d’un accès direct à la réservation via Kombo, pour une expérience plus fluide,
- d’une couverture plus large des opérateurs de transport en Europe,
- d’un support client renforcé, même en cas de retard ou de grève.
Yann Raoul, fondateur de KelBillet, restera fortement impliqué dans l’intégration. "Depuis 2009, je suis très fier d’avoir aidé des dizaines de millions de voyageurs à se déplacer au meilleur prix.
Cette opération permettra à KelBillet de changer de dimension et d’augmenter sa profondeur de services pour aller encore plus loin au service des voyageurs."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille