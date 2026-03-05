Guerre Moyen-Orient : la gestion des départs proches, un casse-tête pour les agents de voyages

La guerre dans le Golfe persique a un impact sur la gestion des départs proches et les prises de commandes, selon le dernier sondage du CDMV - DepositPhotos.com, alphaspirit
Avec plus de 580 réponses en moins de 24 heures, le dernier sondage réalisé par le Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CDMV) permet de prendre la température parmi les distributeurs, face à la crise qui secoue le Moyen-Orient.
A la question à réponses multiples "Cette crise du Golfe m'impacte sur...", près de 20% des résultats portent sur "la gestion des départs proches, à 15 - 20 jours".
Un chiffre légèrement plus élevé que celui concernant la gestion des vols retours et des rapatriements des clients (18%) et celui des départs dans les 8 prochains jours (16%).
Au-delà de la gestion des dossiers clients, leurs comportements ressort de ce sondage.
Ainsi, les agences indiquent une baisse générale des demandes et des réservations ces derniers jours (12% des votes), pour diverses raisons : les clients ne veulent plus voler sur une compagnie aérienne du Golfe (9% des réponses), notamment pour se rendre en Asie (2%) ou ils souhaitent annuler leur voyage dans un pays limitrophe (14%), comme la Jordanie ou l'Egypte.
