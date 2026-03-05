Guerre Moyen-Orient : la gestion des départs proches, un casse-tête pour les agents de voyages

Selon un sondage du CDMV

Le Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CDMV) a lancé, ces dernières 24 heures, un sondage parmi ses membres sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient dans leur quotidien. Si la gestion des voyageurs bloqués et des départs proches représentent les principaux casse-tête des distributeurs, les demandes d'annulation se font également sentir...



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 5 Mars 2026 à 17:42

