HBX Group s’allie à Outpayce pour accélérer sa transformation fintech

HBX Group annonce un partenariat stratégique avec Outpayce, la plateforme de paiement développée par Amadeus.
Cette collaboration vise à accélérer la transformation fintech de la marketplace technologique B2B et à simplifier les paiements numériques entre les différents acteurs du voyage.
Dans ce cadre, HBX Group déploiera la plateforme fintech cloud d’Outpayce afin de lancer un nouveau programme de paiement destiné à automatiser et fluidifier les transactions entre agences de voyages et fournisseurs, tels que les hôtels, les compagnies aériennes, les agrégateurs de voyages ou encore les prestataires d’activités à destination.
La solution intègre des fonctionnalités financières et technologiques spécifiques au secteur du tourisme, notamment des outils améliorés de rapprochement comptable et des dispositifs renforcés de cybersécurité.
Les cartes virtuelles au cœur du dispositif
Les partenaires du réseau HBX pourront bénéficier de cartes virtuelles émises par Outpayce, d’informations de paiement en temps réel ainsi que d’une intégration avec la solution B2B Wallet d’Outpayce.
Un portail dédié permettra également de simplifier les processus de reporting et de règlement.
Ces fonctionnalités visent à améliorer l’acceptation des paiements, accroître l’efficacité opérationnelle et réduire les tâches manuelles tout au long de la chaîne de distribution touristique.
Dans le cadre de cet accord, Outpayce devient également le partenaire stratégique de HBX Group pour l’émission de cartes virtuelles.
Le groupe utilisera la solution B2B Wallet afin de gérer les flux de paiement à destination de ses fournisseurs, facilitant ainsi la gestion de milliards d’euros de transactions annuelles.
Une brique clé de la stratégie fintech de HBX
"La fintech est un puissant moteur de croissance pour le groupe HBX", explique Daniel Nordholm, CIO et fintech lead du groupe, dans un communiqué.
Selon lui, ce partenariat permettra de combiner l’expertise du secteur du voyage avec une technologie de paiement avancée afin de moderniser les processus financiers et d’automatiser les opérations à grande échelle.
"Nous constatons déjà un impact sur les flux de nos partenaires commerciaux et nous voulons offrir la même expérience transparente et de bout en bout aux agences de voyages du monde entier", précise-t-il.
De son côté, Sam Abdou, CEO d’Outpayce, estime que cette collaboration valide la stratégie de l’entreprise, fondée sur une infrastructure cloud et l’obtention d’une licence de monnaie électronique.
À terme, les deux partenaires envisagent également d’étendre la solution aux flux de paiements entrants, afin de créer un écosystème de paiement entièrement connecté pour l’ensemble des acteurs du tourisme.
Publié par Amelia Brille
