Amadeus accélère dans l’IA avec l’acquisition de SkyLink

Amadeus annonce le rachat de Skylink, expert de l'orchestration et de l'automatisation conversationnelle et franchit donc une nouvelle étape dans sa stratégie d'intelligence artificielle.
La technologie développée par la start-up américaine repose sur une architecture d’IA multicouche capable de s'intégrer directement aux plateformes de discussion existantes.
Ce moteur permet aux voyageurs de réserver et de gérer des vols ou des hôtels en quelques secondes, tout en offrant aux entreprises des gains de productivité significatifs.
Déjà éprouvée par des dizaines de milliers de transactions, cette solution vient enrichir le portefeuille d'Amadeus pour proposer des interactions plus fluides sur ses 190 marchés.
L'objectif est d'exploiter la puissance des API d'Amadeus pour transformer l'IA en un outil de production réelle, capable de traiter des milliards de recherches quotidiennes avec une fiabilité industrielle.
La technologie développée par la start-up américaine repose sur une architecture d’IA multicouche capable de s'intégrer directement aux plateformes de discussion existantes.
Ce moteur permet aux voyageurs de réserver et de gérer des vols ou des hôtels en quelques secondes, tout en offrant aux entreprises des gains de productivité significatifs.
Déjà éprouvée par des dizaines de milliers de transactions, cette solution vient enrichir le portefeuille d'Amadeus pour proposer des interactions plus fluides sur ses 190 marchés.
L'objectif est d'exploiter la puissance des API d'Amadeus pour transformer l'IA en un outil de production réelle, capable de traiter des milliards de recherches quotidiennes avec une fiabilité industrielle.
Une stratégie d'IA étendue à l'ensemble de l'écosystème du voyage
Autres articles
-
Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform
-
Evantia Giumba succède à Frédéric Saunier à la direction générale d'Amadeus France
-
La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique
-
Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
-
Avec Amadeus Nevio, Lufthansa redéfinit l’expérience client aérienne
L'acquisition de SkyLink renforce particulièrement la présence d'Amadeus sur le marché nord-américain.
À terme, le groupe prévoit d'étendre ces capacités de conversation basées sur l'IA aux compagnies aériennes, aux aéroports et au secteur de l'hôtellerie pour accompagner le passager avant, pendant et après son trajet.
Selon Luis Maroto, président et CEO d'Amadeus, ce rachat s'inscrit dans une volonté de connecter les systèmes et les flux de travail développés depuis des décennies avec des solutions de données modernes.
Ce développement est encadré par un socle éthique rigoureux, garantissant que l'IA est déployée de manière sécurisée et responsable.
En combinant l'envergure mondiale d'Amadeus et l'agilité technologique de SkyLink, le groupe entend accélérer la prochaine phase d'innovation numérique pour l'ensemble des prestataires de l'industrie.
A lire aussi : Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform
À terme, le groupe prévoit d'étendre ces capacités de conversation basées sur l'IA aux compagnies aériennes, aux aéroports et au secteur de l'hôtellerie pour accompagner le passager avant, pendant et après son trajet.
Selon Luis Maroto, président et CEO d'Amadeus, ce rachat s'inscrit dans une volonté de connecter les systèmes et les flux de travail développés depuis des décennies avec des solutions de données modernes.
Ce développement est encadré par un socle éthique rigoureux, garantissant que l'IA est déployée de manière sécurisée et responsable.
En combinant l'envergure mondiale d'Amadeus et l'agilité technologique de SkyLink, le groupe entend accélérer la prochaine phase d'innovation numérique pour l'ensemble des prestataires de l'industrie.
A lire aussi : Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform