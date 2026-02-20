Amadeus accélère dans l’IA avec l’acquisition de SkyLink

Le géant technologique renforce son offre de réservation conversationnelle pour le secteur du voyage

Amadeus annonce le rachat de SkyLink, une entreprise technologique basée à New York spécialisée dans l'automatisation conversationnelle par intelligence artificielle. Cette opération marque une transition de la phase de validation de concepts vers un déploiement opérationnel à grande échelle, visant à rendre les réservations de voyages plus rapides et automatisées pour les entreprises et les voyageurs.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 26 Février 2026 à 12:08

