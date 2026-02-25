Charentes Tourisme se met à l'heure du "tourisme équilibré"

ne se mesure plus uniquement par les indicateurs économiques". "La performance d’un territoire touristique réside désormais dans sa capacité à maintenir un équilibre durable entre les bénéfices et les contraintes du tourisme pour l’ensemble des parties prenantes : habitants, visiteurs, opérateurs économiques et environnement naturel

un dialogue territorial structuré associant toutes les parties prenantes pour construire un diagnostic partagé et identifier des leviers d’action concrets