Charentes Tourisme se met à l'heure du "tourisme équilibré"

Cognac accueillera les 6 et 7 octobre 2026 la 11e édition de Destination Vignobles - DepositPhotos.com, ursula1964
En 2025, Charentes Tourisme confirme sa place de 4e destination touristique pour les clientèles nationales, malgré une fréquentation en retrait de -2,5 % sur l’année par rapport à 2024 (en nombre de nuitées touristiques).
Un résultat conforme à la tendance nationale.
Les vacances de Noël enregistrent tout de même une progression de 5% par rapport à la moyenne triennale. De même que l'hôtellerie de plein air, avec 8,7 millions de nuitées entre avril et septembre.
Le cyclotourisme et les locations saisonnières progressent aussi, témoignant d'un attrait croissant pour les activités de plein air sur l'ensemble du territoire.
A noter : la désaisonnalisation se confirme. Le poids de la saison estivale poursuit sa baisse (42% de la fréquentation annuelle vs 44% en 2022) au profit des périodes de début et fin d’année : janvier-mars atteint 10% (vs 9% de 2022 à 2024) et novembre-décembre 8% (vs 7%).
Un résultat conforme à la tendance nationale.
Les vacances de Noël enregistrent tout de même une progression de 5% par rapport à la moyenne triennale. De même que l'hôtellerie de plein air, avec 8,7 millions de nuitées entre avril et septembre.
Le cyclotourisme et les locations saisonnières progressent aussi, témoignant d'un attrait croissant pour les activités de plein air sur l'ensemble du territoire.
A noter : la désaisonnalisation se confirme. Le poids de la saison estivale poursuit sa baisse (42% de la fréquentation annuelle vs 44% en 2022) au profit des périodes de début et fin d’année : janvier-mars atteint 10% (vs 9% de 2022 à 2024) et novembre-décembre 8% (vs 7%).
Quels chantiers prioritaires et événements majeurs en 2026 ?
Autres articles
-
Google à la mode IA : quelle vie sans clic ni audience ? [ABO]
-
Explore Cognac dévoile dix nouvelles expériences touristiques estivales
-
Charentes Tourisme : une fréquentation en baisse cet été
-
Le contrat de destination Explore Cognac prend de la bouteille
-
Charentes : forte résilience de la clientèle française en 2022
Pour 2026, la destination accueillera, les 6 et 7 octobre prochains, la 11e édition de Destination Vignobles, le rendez-vous mondial de l'œnotourisme organisé par Atout France à Cognac.
Cet événement réunira 150 tour-opérateurs de 50 pays pour environ 4 000 rendez-vous d'affaires avec les professionnels de la filière viticole.
Parallèlement, Charentes Tourisme déploie un plan d'accompagnement pour les élus locaux afin d'intégrer les enjeux de transition et de gestion de la data dans les stratégies territoriales.
L'agence veut aussi faire la part belle au "tourisme équilibré", qui "ne se mesure plus uniquement par les indicateurs économiques". "La performance d’un territoire touristique réside désormais dans sa capacité à maintenir un équilibre durable entre les bénéfices et les contraintes du tourisme pour l’ensemble des parties prenantes : habitants, visiteurs, opérateurs économiques et environnement naturel", précise Charentes Tourisme dans un communiqué.
Pour y parvenir, l'agence s'est associée avec Excelia Business School pour développer une méthode d’évaluation du tourisme équilibré, adossée à un indicateur de type "Touriscore".
Ce travail est réalisé en collaboration avec des enseignants-chercheurs et combine un tableau de bord multi-indicateurs intégrant des données économiques, sociales, sociétales et environnementales ainsi qu'"un dialogue territorial structuré associant toutes les parties prenantes pour construire un diagnostic partagé et identifier des leviers d’action concrets".
Enfin, Charentes tourisme prévoir de renforcer le dispositif "Échappées Solidaires" avec une plateforme dédiée facilitant le départ en vacances des publics accompagnés par les structures sociales.
A lire aussi : Les Charentes, de la vigne à l’océan
Cet événement réunira 150 tour-opérateurs de 50 pays pour environ 4 000 rendez-vous d'affaires avec les professionnels de la filière viticole.
Parallèlement, Charentes Tourisme déploie un plan d'accompagnement pour les élus locaux afin d'intégrer les enjeux de transition et de gestion de la data dans les stratégies territoriales.
L'agence veut aussi faire la part belle au "tourisme équilibré", qui "ne se mesure plus uniquement par les indicateurs économiques". "La performance d’un territoire touristique réside désormais dans sa capacité à maintenir un équilibre durable entre les bénéfices et les contraintes du tourisme pour l’ensemble des parties prenantes : habitants, visiteurs, opérateurs économiques et environnement naturel", précise Charentes Tourisme dans un communiqué.
Pour y parvenir, l'agence s'est associée avec Excelia Business School pour développer une méthode d’évaluation du tourisme équilibré, adossée à un indicateur de type "Touriscore".
Ce travail est réalisé en collaboration avec des enseignants-chercheurs et combine un tableau de bord multi-indicateurs intégrant des données économiques, sociales, sociétales et environnementales ainsi qu'"un dialogue territorial structuré associant toutes les parties prenantes pour construire un diagnostic partagé et identifier des leviers d’action concrets".
Enfin, Charentes tourisme prévoir de renforcer le dispositif "Échappées Solidaires" avec une plateforme dédiée facilitant le départ en vacances des publics accompagnés par les structures sociales.
A lire aussi : Les Charentes, de la vigne à l’océan