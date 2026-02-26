ANA : Juichi Hirasawa, nouveau Président-Directeur Général

Juichi Hirasawa au poste de Président-Directeur Général à compter du 1er avril 2026, succédant ainsi à Shinichi Inoue.



Actuel directeur délégué et vice-président exécutif senior d'ANA Holdings Inc., Juichi Hirasawa a rejoint le transporteur japonais en 1986 après avoir été diplômé de l'Université Keio.



