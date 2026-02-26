ANA : Juichi Hirasawa, nouveau Président-Directeur Général

Juichi Hirasawa succédera, le 1er avril 2026, à Shinichi Inoue au poste de Président-Directeur Général d'ANA - DepositPhotos.com, brostock01
All Nippon Airways (ANA) annonce la nomination de Juichi Hirasawa au poste de Président-Directeur Général à compter du 1er avril 2026, succédant ainsi à Shinichi Inoue.
Actuel directeur délégué et vice-président exécutif senior d'ANA Holdings Inc., Juichi Hirasawa a rejoint le transporteur japonais en 1986 après avoir été diplômé de l'Université Keio.
Son parcours au sein du groupe s'est principalement construit dans les directions de la planification stratégique, où il a notamment dirigé les plans de gestion de crise durant la pandémie de COVID-19.
Un bilan financier record et une dynamique de croissance mondiale
Cette nomination intervient alors qu'ANA affiche des performances historiques sous la présidence de Shinichi Inoue, nommé en avril 2022.
La compagnie a enregistré un chiffre d'affaires opérationnel record pour l'exercice 2024 tout en conservant sa notation 5 étoiles Skytrax pour la treizième année consécutive.
Shinichi Inoue, qui devient conseiller senior d'ANA Holdings Inc., a recentré la stratégie de la compagnie sur le développement international et la sécurité.
