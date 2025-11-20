Japon : ANA propose des vols intérieurs gratuits aux voyageurs français

L’initiative intervient dans un contexte de fréquentation touristique exceptionnelle. En 2024, le Japon a accueilli 36,87 millions de visiteurs internationaux, un niveau record. Malgré cette dynamique, les voyageurs demeurent concentrés sur un nombre limité de destinations très populaires. Le communiqué rappelle que « plus de 90 % des voyageurs internationaux déclarent vouloir se rendre dans des régions moins fréquentées, (mais) moins de 10 % ont pu les visiter ».



L’avantage s’applique uniquement pour les réservations en classe économique effectuées entre le 24 novembre 2025 et le 31 janvier 2026. ANA précise que jusqu’à deux vols domestiques gratuits pourront être ajoutés aux dossiers des voyageurs en provenance de France et d’Europe.



Des conditions générales s’appliquent. Le communiqué rappelle que, même si le billet domestique est gratuit, « des taxes et frais supplémentaires peuvent s’appliquer ». La disponibilité des sièges pourra également influencer les tarifs, y compris pour le vol international, en fonction des correspondances demandées.



À l’issue de la période promotionnelle, ANA indique qu’elle « réévaluera les conditions tarifaires en fonction de la situation du marché, des besoins des clients et de l’impact de cette initiative de tourisme responsable » sur les régions japonaises les moins visitées.