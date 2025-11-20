Japon : ANA propose des vols intérieurs gratuits aux voyageurs français - Depositphotos.com Auteur ryanking999
All Nippon Airways (ANA) lance une nouvelle offre destinée aux voyageurs français et européens : des vols domestiques gratuits au Japon pour tout billet international en classe économique réservé entre le 24 novembre 2025 et le 31 janvier 2026.
Cette campagne est menée en collaboration avec l’Office national du tourisme japonais (JNTO).
Objectif : encourager la découverte de régions moins connues du pays et à favoriser une meilleure répartition des flux touristiques.
Le programme Stopover & Add-on Free Fare
Cette offre repose sur le Stopover & Add-on Free Fare, un dispositif permettant d’ajouter gratuitement jusqu’à deux segments domestiques sur les vols ANA. Selon la compagnie, ce tarif permet de « construire des itinéraires sur mesure avec plusieurs étapes, sans frais supplémentaires pour les segments de vol domestiques ».
Concrètement, les voyageurs peuvent combiner les grandes métropoles japonaises - Tokyo, Kyoto ou Osaka - avec des destinations plus confidentielles ou éloignées.
Le communiqué cite notamment « les paysages sauvages du Tohoku, les villes thermales de Kyushu ou encore les îles tropicales d’Okinawa », accessibles via un réseau de plus de 40 aéroports régionaux. ANA souligne qu’il s’agit du « plus vaste réseau domestique du pays ».
Deux billets domestiques gratuits avec ANA au Japon
L’initiative intervient dans un contexte de fréquentation touristique exceptionnelle. En 2024, le Japon a accueilli 36,87 millions de visiteurs internationaux, un niveau record. Malgré cette dynamique, les voyageurs demeurent concentrés sur un nombre limité de destinations très populaires. Le communiqué rappelle que « plus de 90 % des voyageurs internationaux déclarent vouloir se rendre dans des régions moins fréquentées, (mais) moins de 10 % ont pu les visiter ».
L’avantage s’applique uniquement pour les réservations en classe économique effectuées entre le 24 novembre 2025 et le 31 janvier 2026. ANA précise que jusqu’à deux vols domestiques gratuits pourront être ajoutés aux dossiers des voyageurs en provenance de France et d’Europe.
Des conditions générales s’appliquent. Le communiqué rappelle que, même si le billet domestique est gratuit, « des taxes et frais supplémentaires peuvent s’appliquer ». La disponibilité des sièges pourra également influencer les tarifs, y compris pour le vol international, en fonction des correspondances demandées.
À l’issue de la période promotionnelle, ANA indique qu’elle « réévaluera les conditions tarifaires en fonction de la situation du marché, des besoins des clients et de l’impact de cette initiative de tourisme responsable » sur les régions japonaises les moins visitées.
