ANA : la ligne Paris-Tokyo souffle sa trentième bougie

ANA célèbre les 30 ans de sa ligne Paris-Tokyo, inaugurée le 4 octobre 1990 à raison de 2 vols hebdomadaires entre Paris CDG et Tokyo Narita, avant de devenir une liaison quotidienne et directe pour Tokyo Haneda.



Les premières années, le vol effectuait en effet des escales à Moscou, Stockholm ou encore Vienne. La ligne a été tour à tour desservi en Boeing 747-200, B747-400 puis avec les biréacteurs B777-200 et sa version allongée le B777-300 et enfin en Dreamliner, B787-8 et B787-9, dont ANA est la compagnie de lancement.



Actuellement, la compagnie a réduit la voilure sur l’axe Paris-Tokyo Haneda et dessert la ligne 3 fois les mercredis, jeudis et samedis auxquels s'ajouteront les vendredis et dimanches (uniquement pour le transport de fret à partir du 16 octobre et ce jusqu'à fin novembre notamment pour le transport du Beaujolais).