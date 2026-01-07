Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Le Parc Astérix a lancé sa campagne de recrutement pour la saison 2026, avec 2 500 postes à pourvoir dans l’ensemble de ses métiers.
Une édition marquée par une nouveauté majeure : le recrutement anticipé de 200 collaborateurs pour son futur hôtel thématisé 4 étoiles, l’Odyssée hôtel, dont l’ouverture est prévue au printemps 2027.
Dans un contexte de fréquentation en hausse et d’offre en constante évolution le Parc Astérix renforce ainsi son engagement en faveur de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement des talents, qu’ils soient débutants, expérimentés ou en reconversion.
Parc Astérix : un recrutement anticipé pour préparer l’ouverture du nouvel hôtel
Avec l’ouverture de L’Odyssée hôtel, quatrième établissement hôtelier du site, le Parc Astérix anticipe dès 2026 l’ensemble des recrutements nécessaires à son exploitation.
Près de 200 postes supplémentaires seront ainsi proposés dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration : réceptionnistes, femmes et valets de chambre, employés et responsables de restauration, serveurs, barmen, cuisiniers ou encore managers opérationnels.
Particularité du modèle du Parc Astérix : aucun métier hôtelier n’est sous-traité. Housekeeping, accueil, restauration et centrale de réservation sont intégralement gérés en interne, garantissant une qualité de service homogène et une culture d’entreprise partagée.
Ces recrutements anticipés permettront aux futurs collaborateurs de bénéficier de programmes de formation internes, de s’intégrer progressivement aux équipes existantes et de développer leurs compétences bien en amont de l’ouverture officielle, prévue au printemps 2027.
2 500 postes dans l’ensemble des métiers du Parc
Au-delà de l’hôtellerie, la campagne de recrutement 2026 couvre l’ensemble des métiers qui font vivre le Parc Astérix : attractions, opérations, accueil, restauration, vente, spectacles, maintenance, technique, infrastructures, costumerie et fonctions support.
Le parc s’adresse à des profils variés, étudiants, jeunes diplômés, professionnels expérimentés ou personnes en reconversion, et met l’accent sur les qualités humaines : sens du service, esprit d’équipe, motivation et savoir-être.
Les saisonniers bénéficient par ailleurs d’une priorité de réembauche, ainsi que de nombreuses opportunités d’évolution, grâce à des dispositifs de formation développés en partenariat avec France Travail, l’AFDAS et le SNELAC. L’alternance occupe également une place centrale, avec près de 100 alternants formés chaque année, du CAP au Bac+5.
Le Rendez-Vous des Métiers, temps fort du recrutement
Temps fort de cette campagne, le Rendez-Vous des Métiers se tiendra le samedi 31 janvier 2026, de 10h à 16h30, à l’hôtel Les Trois Hiboux. Ouvert à tous et sans inscription préalable, l’événement permettra aux candidats de rencontrer directement les équipes RH et les managers des différents départements.
Des présentations des métiers, du fonctionnement interne et de la vie des équipes seront proposées tout au long de la journée. Des navettes gratuites faciliteront l’accès depuis plusieurs villes de la région, dont Creil, Roissy-CDG, Senlis et Fosses. Les candidats sont invités à se munir de leur CV, en version papier ou numérique.
À travers cette campagne, le Parc Astérix réaffirme sa volonté de mener une politique RH inclusive et structurante, axée sur la formation, la montée en compétences et la fidélisation des équipes. " Recruter 2 500 collaborateurs, accompagner 200 nouveaux talents dans les métiers de l’hôtellerie et renforcer nos dispositifs de formation reflètent notre ambition : construire des équipes engagées, compétentes et fières d'incarner l’esprit du Parc Astérix", souligne David Merafina, directeur des ressources humaines du Parc Astérix.
