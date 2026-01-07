Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Au-delà de l’hôtellerie, la campagne de recrutement 2026 couvre l’ensemble des métiers qui font vivre le Parc Astérix : attractions, opérations, accueil, restauration, vente, spectacles, maintenance, technique, infrastructures, costumerie et fonctions support.



Le parc s’adresse à des profils variés, étudiants, jeunes diplômés, professionnels expérimentés ou personnes en reconversion, et met l’accent sur les qualités humaines : sens du service, esprit d’équipe, motivation et savoir-être.



Les saisonniers bénéficient par ailleurs d’une priorité de réembauche, ainsi que de nombreuses opportunités d’évolution, grâce à des dispositifs de formation développés en partenariat avec France Travail, l’AFDAS et le SNELAC. L’alternance occupe également une place centrale, avec près de 100 alternants formés chaque année, du CAP au Bac+5.