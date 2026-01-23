Le groupe Barrière recrute 1 200 saisonniers pour l’été 2026 !

Le groupe emploie près de 7 000 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros pour l’exercice clos en octobre 2025. Image : Barrière
Le groupe Barrière a annoncé le lancement de sa campagne de recrutement pour la saison estivale 2026, avec près de 1 200 postes saisonniers à pourvoir sur l’ensemble de ses établissements en France.
Les opportunités concernent notamment les sites de Cannes, La Baule, Deauville, Trouville, Le Touquet, Dinard, Saint-Malo, Biarritz, ainsi que les casinos situés dans le Sud-Est.
Le Resort Cannes concentre à lui seul plus de 450 postes, suivi du Resort Normandie (Deauville et Trouville) avec 370 recrutements, et du Resort La Baule avec 205 opportunités.
Les contrats proposés sont des CDD saisonniers de 1 à 8 mois, d’avril à octobre 2026, couvrant l’ensemble des métiers du groupe : hôtellerie, restauration, casinos, loisirs et bien-être. Que les candidats soient débutants ou expérimentés, le groupe recherche des profils engagés, animés par le sens du service et la capacité à évoluer dans un environnement exigeant, indique un communiqué de presse.
Intégration, formation et fidélisation
Chaque saisonnier suit un parcours d’intégration et de formation via Campus Barrière, adapté aux spécificités de chaque métier et site, afin de garantir une qualité de service homogène.
La politique RH du groupe montre des résultats positifs : en 2025, 38 % des saisonniers ont choisi de revenir travailler chez Barrière, contre un quart les années précédentes. Pour recruter localement, Barrière organise ou participe à plusieurs sessions : La Baule (7 février), Deauville/Trouville (31 janvier et 7 mars), Cannes (6 et 19 février, puis sessions mensuelles à partir de mars), Biarritz (17 février) et Le Touquet (salons régionaux). Les candidatures sont centralisées sur le nouveau site carrière www.barriere-recrute.com
Fondé en 1912, le groupe Barrière regroupe 32 casinos, 20 hôtels et près de 200 restaurants et bars en France, ainsi que la marque Fouquet’s à l’international (New York, Courchevel, Saint-Barth).
