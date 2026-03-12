Au Salon Mondial du Tourisme, les voyageurs partagés face au contexte géopolitique (vidéo)

logo TourMaG  
Des voyageurs prudents… mais pas résignés


Le Salon Mondial du Tourisme a ouvert ses portes ce jeudi 12 mars à Paris Expo Porte de Versailles et se tient jusqu’au 15 mars 2026. Dans un contexte géopolitique tendu, TourMaG s’est rendu dans les allées du salon pour interroger les visiteurs sur leurs projets de vacances. Entre prudence et envie de voyager, les avis des futurs voyageurs se révèlent partagés.


Jeudi 12 Mars 2026

Le Salon Mondial du Tourisme a ouvert ses portes ce jeudi 12 mars à Paris Expo Porte de Versailles - Photo : AB
Le Salon Mondial du Tourisme a ouvert ses portes ce jeudi 12 mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles.

Jusqu’au 15 mars, des milliers de visiteurs sont attendus pour rencontrer les professionnels du secteur et préparer leurs prochains voyages.

Mais cette édition a une saveur particulière. Le contexte géopolitique international, marqué par les tensions au Moyen-Orient après les frappes des États-Unis et d’Israël sur l’Iran, suivies de représailles, pèse sur le secteur du tourisme.

Dans les jours qui ont suivi, les professionnels ont dû s’organiser pour rapatrier des voyageurs bloqués aux Émirats arabes unis ou encore dans certaines destinations d’Asie et de l’océan Indien.

Cellules de crise, organisation de plans de vols ou encore gestion des départs à venir vers le Moyen-Orient : ces dernières semaines, les acteurs du tourisme ont multiplié les initiatives pour accompagner leurs clients.

Dans les allées du salon, des voyageurs qui s’interrogent

Pour prendre la température, TourMaG s’est rendu dans les allées du salon afin de recueillir le sentiment des visiteurs sur leurs projets de vacances dans les prochains mois.

Pour beaucoup, le contexte international n’empêche pas de voyager, mais il peut influencer le choix de certaines destinations. Plusieurs visiteurs expliquent ainsi que leurs interrogations concernent surtout les trajets et les escales.

Certaines liaisons vers l’Asie ou l’océan Indien passent en effet par des hubs du Golfe, comme Dubaï, et c’est souvent à ce niveau que les doutes apparaissent. "Ce n’est pas forcément la destination qui m’inquiète, mais plutôt les escales", explique un visiteur venu se renseigner sur un futur voyage en Asie.

D’autres, en revanche, assurent ne ressentir aucune crainte particulière. Plusieurs visiteurs interrogés affirment maintenir leurs projets de vacances. "On continue de voyager, on n'a pas du tout peur de prendre l'avion", explique un couple interrogé dans les allées du salon.

Une prudence qui commence à se ressentir

Si les envies de voyage restent bien présentes, une certaine prudence semble néanmoins s’installer. Selon plusieurs acteurs du secteur, les consommateurs prennent davantage le temps de réfléchir avant de réserver.

Les tensions géopolitiques récentes ont notamment conduit à un ralentissement des prises de commandes dans certaines agences et chez plusieurs tour-opérateurs, même si les ventes ne sont pas à l’arrêt.

Dans les allées du Salon Mondial du Tourisme, l’ambiance reste toutefois tournée vers l’évasion.



Tags : crise golfe, salon mondial du tourisme
  • Actus sur WhatsApp
 
