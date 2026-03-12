Au Salon Mondial du Tourisme, les voyageurs partagés face au contexte géopolitique (vidéo)

Pour prendre la température, TourMaG s’est rendu dans les allées du salon afin de recueillir le sentiment des visiteurs sur leurs projets de vacances dans les prochains mois.



Pour beaucoup, le contexte international n’empêche pas de voyager, mais il peut influencer le choix de certaines destinations. Plusieurs visiteurs expliquent ainsi que leurs interrogations concernent surtout les trajets et les escales.



Certaines liaisons vers l’Asie ou l’océan Indien passent en effet par des hubs du Golfe, comme Dubaï, et c’est souvent à ce niveau que les doutes apparaissent. " Ce n’est pas forcément la destination qui m’inquiète, mais plutôt les escales ", explique un visiteur venu se renseigner sur un futur voyage en Asie.



D’autres, en revanche, assurent ne ressentir aucune crainte particulière. Plusieurs visiteurs interrogés affirment maintenir leurs projets de vacances. " On continue de voyager, on n'a pas du tout peur de prendre l'avion ", explique un couple interrogé dans les allées du salon.