Air Mauritius ajoute des vols entre Maurice et Paris-CDG

Air Mauritius proposera plus de 2 300 sièges supplémentaires en partage de codes avec Air France, en mars et avril 2026 - DepositPhotos.com, miroslav_1
Air Mauritius opérera plusieurs vols additionnels entre Maurice et Paris-CDG en mars et avril 2026.
En complément de ses opérations quotidiennes sans escale, la compagnie prévoit un vol supplémentaire au départ de Maurice vers Paris le 23 mars 2026 (MK014, départ 22h35, arrivée 07h35).
Trois autres rotations seront opérées les 1er, 8 et 15 avril 2026 (MK016, départ 08h55, arrivée 18h50).
Les vols retour entre Paris-Charles-de-Gaulle et Maurice seront également renforcés avec une rotation le 24 mars 2026 (MK015, départ 16h20, arrivée 06h35) et trois autres les 1er, 8 et 15 avril 2026 (MK017, départ 21h10, arrivée 10h45).
Quatre rotations supplémentaires entre Maurice et Paris
Ces vols additionnels représentent une capacité de plus de 2 300 sièges et seront opérés en partage de codes avec Air France.
La compagnie indique qu’elle continuera à suivre l’évolution de l’environnement aérien international afin d’adapter ses opérations si nécessaire.
