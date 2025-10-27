Air Mauritius : le PDG arrive, le président démissionne, retour de la cacophonie ?

Il est charismatique, connaît parfaitement l’aérien et l’environnement politique. L’un de ses premiers objectifs sera d’apaiser le climat social, mais aussi de redonner une vision stratégique, ce qui manquait depuis un moment, car nous étions davantage dans une logique de survie que de développement.



Il va devoir revoir les services. Il y a beaucoup à faire pour améliorer l’expérience client.

Un nouveau PDG qui arrive après trois années de chaises musicales, dans un contexte politique particulièrement tendu.À ce poste se sont succédé Krešimir Kučko, resté à peine un an avant d’être suspendu à la suite d’une enquête interne révélant qu’il aurait bénéficié de séjours gratuits financés par une société de leasing partenaire d’Air Mauritius, puis Laurent Recoura, nommé par intérim.Le responsable français fera rapidement les frais de Charles Cartier, l’éphémère patron placé par le pouvoir politique en place.Et comme un scandale n’arrive jamais seul, à peine nommé, celui qui traînait une réputation de “cost-killer” s’est retrouvé au cœur d’une polémique.Il aurait voyagé avec son épouse et cinq membres de sa famille en classe affaires, tout en bénéficiant de tarifs réduits normalement réservés aux jeunes pilotes.Le tout sur fond de dégradation du service à bord et de grogne croissante des passagers.Et pour couronner le tout, l’ex-dirigeant a adressé cet été une lettre de réclamation réclamant 1,7 million d’euros à la compagnie pour licenciement injustifié, alors qu’il lui restait 25 mois de contrat." nous affirme une salariée.