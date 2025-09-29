L'Île Maurice veut ouvrir son ciel, French bee en embuscade ! [ABO]

Nous sommes étonnés de cette saisonnalité et nous n'avons pas vraiment d'explication.



Malgré le fait que les gens disent que nous sommes une destination chère, les voyageurs viennent toujours. Nous sommes la destination long-courrier préférée des Français.



Notre présence sur l'IFTM est importante et nous sommes, je dois le dire, extrêmement satisfaits de la bonne tenue du salon,

La France est notre premier marché émetteur de touristes, avec 20 % de part de marché. Il est extrêmement porteur pour nous,

La dynamique est telle que la haute saison pourrait, à ce rythme, rapidement mal porter son nom." a commenté Richard Duval.Le maintien de la destination dans le peloton de tête des plus vendues par les tour-opérateurs n'était pourtant pas garanti.En effet, pour le deuxième hiver consécutif, les tarifs auraient pu dissuader quelques-uns de nos compatriotes de visiter l'île paradis. D’ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, les Français étaient assez peu présents.Mais malgré quelques retours inquiets de professionnels, il n'en serait rien.Les adhérents du SETO ont enregistré une hausse des départs de +9,7 % lors de la haute saison (hiver en France) et +5,7 % pour l'été écoulé, avec à la clé, à chaque fois, une position de leader sur le long-courrier." estime le ministre.Un gouvernement qui ne souhaite pas se reposer sur ces succès et cette grande dépendance au tourisme français.