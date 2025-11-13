TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Rendez-vous le 22 janvier 2026


CDS organise le 22 janvier 2026 la 6ᵉ édition du Grand Live du Voyage d’Affaires, un événement de 8 heures réunissant experts, acheteurs et acteurs clés du business travel.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026 - Photo CDS
DITEX
Le Grand Live du Voyage d’Affaires, organisé par CDS en partenariat avec l’IFTM, revient pour sa 6ᵉ édition le jeudi 22 janvier 2026.

Marc Touati, économiste de renom, y partagera son analyse de la situation économique actuelle et ses perspectives pour l’avenir. Ce sera l'un des temps forts de ce live de 8h !

D'autres rendez-vous ponctueront la journée. L’événement donnera la parole aux travel managers, acheteurs, hôteliers, TMC, experts et acteurs engagés de l’écosystème pour partager leurs perspectives et insights.

Les acheteurs auront la parole en premier pour camper le décor. Les tables rondes aborderont ensuite des sujets variés : transport avec les plus grands acteurs du secteur, exigences de la dématérialisation, technologie et intelligence artificielle.

Grand Live du Voyage d’Affaires 2026 : la durabilité thème transverse

La durabilité, thème transverse, sera intégrée à l’ensemble des débats.

"J’ai le plaisir de lancer le Grand Live du Voyage d’Affaires, le rendez-vous qui ouvre officiellement l’année pour notre écosystème. Notre ambition : offrir une vision à 360° du Business Travel et créer une expérience réellement interactive grâce au tchat tout au long de la journée.

Fidèle à l’ADN du Grand Live, nos tables rondes aborderont les sujets sans tabou et sans non-dit, pour des échanges authentiques et utiles. Restez connectés : de belles nouveautés vous attendent." détaille Rebecca Xerri, CMO S4BT.

Playa Hotels & Resorts
