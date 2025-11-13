Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

"J’ai le plaisir de lancer le Grand Live du Voyage d’Affaires, le rendez-vous qui ouvre officiellement l’année pour notre écosystème. Notre ambition : offrir une vision à 360° du Business Travel et créer une expérience réellement interactive grâce au tchat tout au long de la journée.



Fidèle à l’ADN du Grand Live, nos tables rondes aborderont les sujets sans tabou et sans non-dit, pour des échanges authentiques et utiles. Restez connectés : de belles nouveautés vous attendent."

La durabilité, thème transverse, sera intégrée à l’ensemble des débats.détaille Rebecca Xerri , CMO S4BT.