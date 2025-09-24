IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

Selon le bilan chiffré des organisateurs de l'IFTM, le salon a accueilli 32 022 professionnels du tourisme durant les 3 jours de salon à Paris.
Pour rappel, en 2024, 31 900 professionnels du tourisme s'étaient rendus au parc des expositions, à la Porte de Versailles. En 2023, ils étaient 30 349 et en 2022, 29 475. La hausse de la fréquentation est donc constante depuis 4 ans.
Autres chiffres à retenir : pas moins de 16 725 rendez-vous ont été confirmés via la plateforme Everywhere, soit une progression de +27,7 % par rapport à 2024.
Cette montée en puissance s’accompagne d’un visitorat plus qualifié, marqué par une hausse de +10 % d’agents de voyages et groupistes, et de +39 % d’acheteurs (corporate, MICE et loisirs).
"Cette édition d’IFTM fut un véritable succès"
Dans un communiqué de presse, Laurence Gaborieau, directrice du salon précise : "Cette édition d’IFTM fut un véritable succès. Nous avons rassemblé plus de 1650 exposants venus du monde entier et accueilli plusieurs dizaines de milliers de visiteurs professionnels sur trois jours. L’événement fut également marqué par une volonté de se mettre en ordre de marche, autour des forces en action et de l’intelligence collective, pour réinventer ensemble le tourisme de demain.
Je me réjouis particulièrement de la dynamique de rencontres et de business qui s’est installée cette année : le nombre de rendez-vous pris a dépassé nos attentes et nous avons pu attirer de nouveaux visiteurs qualifiés.
IFTM confirme plus que jamais son rôle de plateforme incontournable pour tous les acteurs du tourisme, un lieu qui est le point de départ d’un mouvement collectif vers un tourisme à la fois plus ambitieux, plus innovant et profondément responsable."
A noter que : l'IFTM 2026 est programmé du 15 au 17 septembre 2026 pour sa 48ème édition.
