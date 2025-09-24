TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

le salon a accueilli 32 022 professionnels du tourisme en 2025


L’IFTM 2025 a accueilli plus de 32 000 visiteurs professionnels en trois jours, confirmant la progression constante de la fréquentation du salon depuis quatre ans. L'IFTM 2026 est programmé du 15 au 17 septembre 2026 pour sa 48ème édition.


Rédigé par le Vendredi 26 Septembre 2025

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans ! - Photo IFTM
IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans ! - Photo IFTM
DITEX
Selon le bilan chiffré des organisateurs de l'IFTM, le salon a accueilli 32 022 professionnels du tourisme durant les 3 jours de salon à Paris.

Pour rappel, en 2024, 31 900 professionnels du tourisme s'étaient rendus au parc des expositions, à la Porte de Versailles. En 2023, ils étaient 30 349 et en 2022, 29 475. La hausse de la fréquentation est donc constante depuis 4 ans.

Autres chiffres à retenir : pas moins de 16 725 rendez-vous ont été confirmés via la plateforme Everywhere, soit une progression de +27,7 % par rapport à 2024.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un visitorat plus qualifié, marqué par une hausse de +10 % d’agents de voyages et groupistes, et de +39 % d’acheteurs (corporate, MICE et loisirs).

A lire aussi : IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation

"Cette édition d’IFTM fut un véritable succès"

Autres articles
Dans un communiqué de presse, Laurence Gaborieau, directrice du salon précise : "Cette édition d’IFTM fut un véritable succès. Nous avons rassemblé plus de 1650 exposants venus du monde entier et accueilli plusieurs dizaines de milliers de visiteurs professionnels sur trois jours. L’événement fut également marqué par une volonté de se mettre en ordre de marche, autour des forces en action et de l’intelligence collective, pour réinventer ensemble le tourisme de demain.

Je me réjouis particulièrement de la dynamique de rencontres et de business qui s’est installée cette année : le nombre de rendez-vous pris a dépassé nos attentes et nous avons pu attirer de nouveaux visiteurs qualifiés.

IFTM confirme plus que jamais son rôle de plateforme incontournable pour tous les acteurs du tourisme, un lieu qui est le point de départ d’un mouvement collectif vers un tourisme à la fois plus ambitieux, plus innovant et profondément responsable."

A noter que : l'IFTM 2026 est programmé du 15 au 17 septembre 2026 pour sa 48ème édition.

Lu 233 fois

Tags : iftm
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 24 Septembre 2025 - 15:00 CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel

Mercredi 24 Septembre 2025 - 07:39 En 2025, ça roule pour l'IFTM Top Resa !

Europ Assistance
Dernière heure

Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

EDOUARD GEORGE

« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : découvrez le dernier volet de notre série vidéo

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cannes (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !
Partez en France

Partez en France

Le Futuroscope rafle trois distinctions pour son attraction Mission Bermudes

Le Futuroscope rafle trois distinctions pour son attraction Mission Bermudes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles
Production

Production

IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation

IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation
AirMaG

AirMaG

Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »

Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Trip.com va vendre les billets de train SNCF

Trip.com va vendre les billets de train SNCF
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"
TravelJobs

Emploi & Formation

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias