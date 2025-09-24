IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation

"Le feeling est très bon !"
A quelques heures de la fermeture de l'IFTM, Laurence Gaborieau, la directrice du salon a le sourire : "Il est encore trop tôt pour avoir les chiffres, mais la tendance est bonne.
Nous avions déjà enregistré +35% de rendez-vous d'affaires sur notre plateforme avant l'ouverture".
Une progression qui s'est concrétisée dans les allées : "Nous avons eu la visite d'énormément d'agences sur les deux premiers jours" constate Charly Melkonian, directeur des systèmes d'information de Climats du Monde, qui était présent sur le Village des TO.
"Pour absorber l'affluence, nous avons mobilisé les équipes : commerciaux, service groupes, mais aussi des personnes de la réservation. L'IFTM reste un rendez-vous incontournable".
Même constat quelques mètres plus loin, chez Parfums du Monde. Valentine Jean-Richard, directrice du voyagiste est satisfaite de cette édition "très qualitative". "Nous n'avons pas levé la tête pendant deux jours. Nous avons vu des agences de toute la France. C'est vraiment important d'être présent en termes d'image."
Elle regrette cependant, que les agences n'anticipent pas davantage leurs rendez-vous en amont : "Nous aurions plus de temps à leur consacrer".
IFTM 2025 : un bilan positif partagé sur l'espace France et le Club Affaires
Un bilan positif partagé également par les équipes d'Exotismes, qui exposent chaque année à proximité de leurs destinations phares et de leurs partenaires. "Nous avons vu des agences fidèles mais aussi de nouveaux prospects.
Le salon a aussi été l'occasion de présenter notre nouveau site B2B qui sera prochainement en ligne," détaille Nelson de Almeida, responsable commercial France d'Exotismes.
Du côté de la France, la tendance s'inscrit dans la même lignée. Solotour, tour-opérateur spécialiste des groupes a lui aussi enregistré une belle affluence sur les deux premiers jours du salon. "Ce matin (jeudi 25 septembre 2025, ndlr), c'est un peu plus calme, mais sur les deux premiers jours, nous avons eu du monde" souligne Jean-François Guieu, directeur général et co-gérant du voyagiste.
En termes de fréquentation, la troisième journée reste généralement en deçà des précédentes, malgré l'organisation de la Travel Agents Cup et de la Travel Agents Cup Junior, ainsi que de l'IFTM TourMaG Party !
Néanmoins, le bilan est positif aussi du côté de France DMC Alliance : "Malgré le contexte social et géopolitique, j'ai trouvé ce salon plein d'optimisme. Il y a eu belle dynamique" témoigne Patricia Linot, présidente du groupement.
Chez Ponant, Stéphane Grillon, directeur des ventes est aussi satisfait : "Nous avons eu des contacts intéressants avec des personnes qui souhaitent mettre en place des actions spécifiques et faire émerger des projets."
Installé sur le Village des TO, il a notamment apprécié le nouvel agencement "plus aérien et ouvert". Un nouveau design également validé par les équipes de Climats du Monde.
Le village durable a fait "un carton plein"
Côté réceptifs, Alexandre Richard, directeur des ventes de Travel One Portugal a aussi le sourire : "ce cru a été exceptionnel. Nous avons consolidé nos relations avec pas mal d'agences que nous connaissions, et nous avons aussi rencontré de nouvelles agences. Pour nous, qui sommes basés à l'étranger, ce rendez-vous est incontournable".
Enfin, sur le Club Affaires, le constat est le même. Patricia Morosini, directrice du voyage d'affaires chez Selectour dresse un bilan positif : "Nous avons eu du monde les deux premiers jours. Nous sommes présents avec 3 agences Selectour qui ont été bien occupées.
Notre présence permet de bien segmenter notre offre business de la partie loisir. Cette visibilité est importante pour bien expliquer notre rôle. Je tiens aussi à souligner la qualité de l'aménagement du club affaires : plus ouvert et plus design."
Le seul reproche exprimé à plusieurs reprises par différents exposants porte sur le prix des stands.
Au-delà du business, Laurence Gaborieau a souligné le "succès" des Ateliers d'intelligence collective mis en place pour cette édition. "Sur la France, ce rendez-vous a très bien fonctionné et j'espère que ce qui a émergé va perdurer au-delà du salon".
"Cela fait plusieurs années déjà que nous essayons de mettre tous les acteurs de la France autour de la table. Cet atelier a permis de sortir des pistes de travail sur lesquelles tout le monde s'est engagé", ajoute Patricia Linot qui a salué les avancées réalisées.
Autre motif de satisfaction : le village des initiatives durables a "fait carton plein. C'est le signe que nous répondons à une attente", a souligné Laurence Gaborieau.
C'est aussi pour soutenir cette thématique que l'ouverture du salon s'est faite à vélo : "Tous les présidents des fédérations, institutionnels et syndicats ont joué le jeu. Le vélo monte en puissance. La Marne, l'Aveyron, l'Oise pour ne citer qu'eux sont très engagés".
Une belle édition 2025 donc, mais qui a dû fermer avec anticipation à 16h30 pour des raisons de sécurité...
A lire aussi : En 2025, ça roule pour l'IFTM Top Resa !
