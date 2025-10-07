Seychelles : léger recul du marché français

Judeline Edmond, manager France, Benelux & Switzerland, Sherin Francis, Principal Secretary et Bernadette Willemin, directrice générale marketing au sein de Tourism Seychelles. @cl
Les Seychelles affichent un bilan touristique positif pour l’année 2025, avec une progression notable des arrivées internationales.
Selon Sherin Francis, Principal Secretary au ministère du Tourisme, l’archipel a accueilli 273 844 visiteurs depuis le début de l’année, soit 11 % de plus qu’en 2024 (247 558).
« Tous nos marchés émetteurs sont en progression, sauf la France, qui enregistre un léger recul d’environ 700 visiteurs, soit moins de 2 % », explique-t-il.
Avec 29 700 visiteurs français enregistrés à ce stade, la France reste cependant un marché majeur pour l’archipel, qui accueille en moyenne 40 000 visiteurs français par an.
Seychelles : l’absence de vols directs, un frein au marché français
Le recul s’explique essentiellement par l’absence de liaisons aériennes directes depuis la France. « C’est ce qui nous empêche de développer certains segments comme les familles ou les personnes âgées. Nous continuons à travailler pour obtenir une ligne directe, essentielle pour améliorer nos performances sur le marché français », souligne Sherin Francis.
Pour l’heure, les Seychelles sont connectées à l’international via plusieurs compagnies : Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Air Austral, Condor, Kenya Airways, SriLankan Airlines, ainsi que la compagnie nationale Air Seychelles, qui assure aussi les vols inter-îles.
Nouvelles ouvertures hôtelières et tourisme expérientiel
L’année 2025 a été marquée par l’ouverture de plusieurs établissements haut de gamme, comme le Gardens Hill Resort and Spa à Beau Vallon (Mahé) et l’Avani + Barbarons Seychelles à Barbarons (Mahé).
L’année prochaine, de nouveaux hôtels de charme viendront enrichir l’offre, notamment sur l’île de Praslin avec la rénovation et réouverture de l’Indian Ocean Lodge et du Paradise Sun.
Au-delà de l’hôtellerie, le ministère met l’accent sur le tourisme expérientiel : ateliers artisanaux (tressage de feuilles de cocotier), cours de cuisine et de cocktails, préparation du pain traditionnel ou encore cours de danse locale.
« Les visiteurs recherchent aujourd’hui des expériences authentiques, en lien avec les communautés locales », précise Sherin Francis.
Des événements pour valoriser durabilité et nature
De son côté, Bernadette Willemin, directrice générale marketing de Tourism Seychelles, rappelle que l’archipel mise aussi sur les grands événements pour promouvoir la destination et asseoir son positionnement.
En 2025, deux rendez-vous internationaux ont mis en lumière la biodiversité marine et terrestre : le Seychelles Sailing Challenge, première régate de ce type dans l’archipel, et le Seychelles Nature Trail, un trail de 22 km qui a attiré des participants de plus de 15 nationalités.
« Nous voulons associer le tourisme à la durabilité, à la découverte de nos îles et à la rencontre avec les Seychellois. C’est ce que nous appelons le tourisme de proximité », insiste Bernadette Willemin.
L’agenda culturel reste également riche, avec notamment le Festival Créole, qui se tiendra en octobre, accompagné d’opérations de promotion en France, Suisse et Benelux auprès des agences de voyages.
Objectifs 2026 : stabilité et visibilité
Pour l’année 2026, le ministère du Tourisme vise à stabiliser les arrivées françaises et à consolider les relations avec les marchés émetteurs.
« Nous voulons maintenir notre visibilité, mettre en avant nos innovations et renforcer les liens avec les tour-opérateurs et agences », affirme Sherin Francis.
Un éductour réunissant les six lauréats du Seychelles Roadshow France-Benelux est prévu du 28 novembre au 3 décembre 2025, afin de mieux faire découvrir la destination aux professionnels du secteur.
