TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Seychelles : léger recul du marché français

Le frein : l’absence de liaisons aériennes directes


Avec une hausse de 11 % des arrivées internationales en 2025, les Seychelles confirment leur attractivité touristique. Si l’Europe demeure leur principal marché, la France enregistre toutefois un léger recul, lié à l’absence de liaisons aériennes directes. Entre nouvelles ouvertures hôtelières, expériences authentiques et événements axés sur la durabilité, l’archipel mise sur l’innovation pour séduire davantage de visiteurs en 2026.


Rédigé par le Mardi 7 Octobre 2025

Judeline Edmond, manager France, Benelux & Switzerland, Sherin Francis, Principal Secretary et Bernadette Willemin, directrice générale marketing au sein de Tourism Seychelles. @cl
Judeline Edmond, manager France, Benelux & Switzerland, Sherin Francis, Principal Secretary et Bernadette Willemin, directrice générale marketing au sein de Tourism Seychelles. @cl
CroisiEurope
Les Seychelles affichent un bilan touristique positif pour l’année 2025, avec une progression notable des arrivées internationales.

Selon Sherin Francis, Principal Secretary au ministère du Tourisme, l’archipel a accueilli 273 844 visiteurs depuis le début de l’année, soit 11 % de plus qu’en 2024 (247 558).

« Tous nos marchés émetteurs sont en progression, sauf la France, qui enregistre un léger recul d’environ 700 visiteurs, soit moins de 2 % », explique-t-il.

Avec 29 700 visiteurs français enregistrés à ce stade, la France reste cependant un marché majeur pour l’archipel, qui accueille en moyenne 40 000 visiteurs français par an.

Seychelles : l’absence de vols directs, un frein au marché français

Autres articles
Le recul s’explique essentiellement par l’absence de liaisons aériennes directes depuis la France. « C’est ce qui nous empêche de développer certains segments comme les familles ou les personnes âgées. Nous continuons à travailler pour obtenir une ligne directe, essentielle pour améliorer nos performances sur le marché français », souligne Sherin Francis.

Pour l’heure, les Seychelles sont connectées à l’international via plusieurs compagnies : Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Air Austral, Condor, Kenya Airways, SriLankan Airlines, ainsi que la compagnie nationale Air Seychelles, qui assure aussi les vols inter-îles.

Nouvelles ouvertures hôtelières et tourisme expérientiel

L’année 2025 a été marquée par l’ouverture de plusieurs établissements haut de gamme, comme le Gardens Hill Resort and Spa à Beau Vallon (Mahé) et l’Avani + Barbarons Seychelles à Barbarons (Mahé).

L’année prochaine, de nouveaux hôtels de charme viendront enrichir l’offre, notamment sur l’île de Praslin avec la rénovation et réouverture de l’Indian Ocean Lodge et du Paradise Sun.

Au-delà de l’hôtellerie, le ministère met l’accent sur le tourisme expérientiel : ateliers artisanaux (tressage de feuilles de cocotier), cours de cuisine et de cocktails, préparation du pain traditionnel ou encore cours de danse locale.

« Les visiteurs recherchent aujourd’hui des expériences authentiques, en lien avec les communautés locales », précise Sherin Francis.

Des événements pour valoriser durabilité et nature

De son côté, Bernadette Willemin, directrice générale marketing de Tourism Seychelles, rappelle que l’archipel mise aussi sur les grands événements pour promouvoir la destination et asseoir son positionnement.

En 2025, deux rendez-vous internationaux ont mis en lumière la biodiversité marine et terrestre : le Seychelles Sailing Challenge, première régate de ce type dans l’archipel, et le Seychelles Nature Trail, un trail de 22 km qui a attiré des participants de plus de 15 nationalités.

« Nous voulons associer le tourisme à la durabilité, à la découverte de nos îles et à la rencontre avec les Seychellois. C’est ce que nous appelons le tourisme de proximité », insiste Bernadette Willemin.

L’agenda culturel reste également riche, avec notamment le Festival Créole, qui se tiendra en octobre, accompagné d’opérations de promotion en France, Suisse et Benelux auprès des agences de voyages.

Objectifs 2026 : stabilité et visibilité

Pour l’année 2026, le ministère du Tourisme vise à stabiliser les arrivées françaises et à consolider les relations avec les marchés émetteurs.

« Nous voulons maintenir notre visibilité, mettre en avant nos innovations et renforcer les liens avec les tour-opérateurs et agences », affirme Sherin Francis.

Un éductour réunissant les six lauréats du Seychelles Roadshow France-Benelux est prévu du 28 novembre au 3 décembre 2025, afin de mieux faire découvrir la destination aux professionnels du secteur.


Lu 161 fois

Tags : iftm2025, seychelles
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 7 Octobre 2025 - 07:50 Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme

Lundi 6 Octobre 2025 - 11:26 Danemark : la capitale de LEGO, bientôt accessible en vol direct depuis Nice

Brand News DestiMaG

Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti

Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti
Quand on pense à Tahiti Et Ses Îles, on imagine des lagons turquoise, des plages de sable fin et...
Aer Lingus
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Seychelles : léger recul du marché français

Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage

Côte d’Azur France Tourisme dévoile son plan d'action 2026

Le Coffee Tour de Chamarel, une expérience sensorielle au cœur des Terres des Sept Couleurs

APST : 35 dossiers ont été ouverts au titre de défaillances en 2025

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
AirMaG

AirMaG

Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage

Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage
CruiseMaG

CruiseMaG

"Les Escales Gagnantes" : CroisiEurope lance son challenge pour les agences

"Les Escales Gagnantes" : CroisiEurope lance son challenge pour les agences
Distribution

Distribution

APST : 35 dossiers ont été ouverts au titre de défaillances en 2025

APST : 35 dossiers ont été ouverts au titre de défaillances en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Best Western accélère son développement en France et à l’international

Best Western accélère son développement en France et à l’international
La Travel Tech

La Travel Tech

Amplitudes développe ses services sur eYoma

Amplitudes développe ses services sur eYoma
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Coffee Tour de Chamarel, une expérience sensorielle au cœur des Terres des Sept Couleurs

Le Coffee Tour de Chamarel, une expérience sensorielle au cœur des Terres des Sept Couleurs
Partez en France

Partez en France

Côte d’Azur France Tourisme dévoile son plan d'action 2026

Côte d’Azur France Tourisme dévoile son plan d'action 2026
Production

Production

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias