Seychelles : léger recul du marché français

L’année 2025 a été marquée par l’ouverture de plusieurs établissements haut de gamme, comme le Gardens Hill Resort and Spa à Beau Vallon (Mahé) et l’Avani + Barbarons Seychelles à Barbarons (Mahé).



L’année prochaine, de nouveaux hôtels de charme viendront enrichir l’offre, notamment sur l’île de Praslin avec la rénovation et réouverture de l’Indian Ocean Lodge et du Paradise Sun.



Au-delà de l’hôtellerie, le ministère met l’accent sur le tourisme expérientiel : ateliers artisanaux (tressage de feuilles de cocotier), cours de cuisine et de cocktails, préparation du pain traditionnel ou encore cours de danse locale.



« Les visiteurs recherchent aujourd’hui des expériences authentiques, en lien avec les communautés locales », précise Sherin Francis.