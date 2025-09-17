The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

Innovation phare, The Originals Expert illustre parfaitement la volonté de la coopérative d’apporter son expertise aux hôteliers.



Ce dispositif propose à la fois des études et diagnostics de viabilité, un mandat de gestion pour redresser ou préparer une transmission, et un coaching sur-mesure pour les nouveaux exploitants.



Soutenu par Solar West, SEH-CLO et Auréco, il constitue un outil unique pour sécuriser et valoriser les établissements.



Enfin, un fonds d’investissement sera lancé en 2026, adossé à une foncière détenue majoritairement par la coopérative, afin de permettre aux hôteliers d’accéder plus facilement à la propriété de leurs murs et de préserver ainsi la valeur au sein du réseau.



Avec ces résultats, ces innovations et ces projets structurants, The Originals Hotels affirme plus que jamais son expertise et son ambition : accompagner durablement les hôteliers indépendants et construire l’avenir de l’hôtellerie coopérative.