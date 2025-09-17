TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

La coopérative The Originals Human Hotels & Resorts (SEH-CLO) confirme son rôle moteur dans l’hôtellerie indépendante avec un bilan solide, des innovations structurantes et une dynamique de croissance qui s’affirme. Lors d'une conférence de presse à l'IFTM 2025, son directeur général Olivier Dufit a souligné la pertinence du modèle coopératif et dévoilé plusieurs projets stratégiques destinés à renforcer l’accompagnement des hôteliers.


Rédigé par le Jeudi 25 Septembre 2025

Olivier Dufit, directeur général de la coopérative The Originals Hotels, a tenu une conférence de presse pendant l’IFTM 2025 - Photo : CL
Portée par ses outils performants, la coopérative The Originals Human Hotels & Resorts enregistre déjà près de 99 millions d’euros de chiffre d’affaires fin septembre 2025, en hausse de 20%, et vise les 140 millions d’ici la fin de l’année.

Le site OJH.com progresse également à un rythme soutenu, tout comme les canaux de distribution partenaires et le programme de fidélité, qui compte désormais 575 000 clients.

Ces résultats reflètent une tendance de fond très positive et une saison 2025 annoncée comme particulièrement prometteuse.

The Originals : un réseau qui s’élargit en France et à l’international

Parallèlement, le réseau poursuit son expansion. Quatorze nouveaux hôtels ont déjà été signés pour 2025, représentant 1 375 chambres, auxquels s’ajoutent plusieurs projets en métropole et à La Réunion, mais aussi à Fès.

Cette croissance s’accompagne de trois grandes nouveautés : le lancement d’un CRM enrichi qui permettra une personnalisation accrue du parcours client grâce à une connexion directe aux PMS (système de gestion des établissements), la création d’un contrat Optimum pour les structures à fort potentiel intégrant un accompagnement complet, et enfin un partenariat officiel avec la Ligue Nationale de Handball, ouvrant de nouvelles opportunités de séjours à travers toute la France.

Un engagement RSE reconnu et renforcé

L’engagement responsable reste au cœur de la stratégie de The Originals Hotels, déjà seule chaîne hôtelière française labellisée "Engagé RSE" par l'AFNOR.

La coopérative poursuit l’accompagnement des hôteliers sur la gestion de l’eau et les achats responsables, et vise en 2025 l’obtention du label "Choose My Company" ainsi qu’une deuxième étoile RSE.

Un accompagnement par The Originals Expert

Innovation phare, The Originals Expert illustre parfaitement la volonté de la coopérative d’apporter son expertise aux hôteliers.

Ce dispositif propose à la fois des études et diagnostics de viabilité, un mandat de gestion pour redresser ou préparer une transmission, et un coaching sur-mesure pour les nouveaux exploitants.

Soutenu par Solar West, SEH-CLO et Auréco, il constitue un outil unique pour sécuriser et valoriser les établissements.

Enfin, un fonds d’investissement sera lancé en 2026, adossé à une foncière détenue majoritairement par la coopérative, afin de permettre aux hôteliers d’accéder plus facilement à la propriété de leurs murs et de préserver ainsi la valeur au sein du réseau.

Avec ces résultats, ces innovations et ces projets structurants, The Originals Hotels affirme plus que jamais son expertise et son ambition : accompagner durablement les hôteliers indépendants et construire l’avenir de l’hôtellerie coopérative.


Tags : iftm2025, the original expert, the originals hotels
