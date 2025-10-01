RSE et voyages d’affaires : des intentions fortes mais des réalités contrastées [ABO]

Une table-rond sur le thème « RSE dans le travel – entre ambition affichée et réalité mesurée » était organisée mercredi 24 septembre 2025, à l’IFTM Top Resa.
Tous s’accordent sur l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, mais la route reste inégale selon les secteurs. Le ferroviaire est le grand gagnant : « Le train est jusqu’à 70 fois moins émetteur de CO₂ qu’un trajet en avion. Les travel managers le savent et veulent pousser ce mode, mais ils n’ont pas toujours accès aux bons contenus dans leurs outils », rappelle Cédric Dufour, Head of B2B sales, Trainline Partner Solutions.
Les compagnies aériennes, de leur côté, mettent en avant la modernisation de leurs flottes. « Un avion des années 80 comparé à un modèle NEO actuel, c’est jusqu’à 50 % d’émissions en moins. L’évolution technologique est très importante », insiste Enea Fracassi, chief operating officer, accountable manager de Corsair. Mais l’aérien reste incontournable sur le long-courrier et conserve une empreinte difficile à compenser.
Sur la location de voiture, le constat est plus nuancé. « 70 % des voyageurs affirment avoir déjà loué un véhicule électrique, mais dans les faits, seuls 3 à 6 % des trajets sont réellement effectués avec ce type de motorisation », affirme Frédéri Villa Vega, co-founder & CEO de Carbookr. Le décalage entre perception et pratique est ici frappant.
« Côté location, l’appétence pour l’électrique reste limitée chez les clients, mais nous devons anticiper. Notre rôle est de les accompagner dans leurs stratégies RSE, de suivre l’évolution constante de la fiscalité, d’anticiper les prochaines réglementations et de les aider à piloter leurs flottes. Beaucoup d’entreprises s’interrogent encore : comment atteindre concrètement leurs objectifs CO₂ avec leur parc automobile actuel ? », confirme Jacques de Villeplée, directeur commercial de Sixt.
La technologique cherche à combler ce fossé en apportant de la donnée fiable et de la transparence. « Nous consolidons des données hétérogènes, nous créons notre propre modèle carbone et nous mettons à disposition des reportings exploitables. L’idée est de donner au travel manager les moyens d’agir », explique Maxime Pialat, CEO de Supertripper.
Quand les intentions se heurtent à la réalité du terrain
L’intention est là, mais la mise en pratique reste hésitante. « On s’est cassé la tête à analyser les usages. Ce qui ressort, c’est que les voyageurs déclarent vouloir du vert, mais quand on mesure, les actes ne suivent pas », déplore Frédéri Villa Vega, co-founder & CEO de Carbookr.
voyages d’affaires : De la déclaration à l’action, bâtir une stratégie RSE crédible
La conclusion est unanime : il faut passer d’une logique de communication à une logique d’action.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
