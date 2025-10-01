RSE et voyages d’affaires : des intentions fortes mais des réalités contrastées [ABO]

« Le train est jusqu’à 70 fois moins émetteur de CO₂ qu’un trajet en avion. Les travel managers le savent et veulent pousser ce mode, mais ils n’ont pas toujours accès aux bons contenus dans leurs outils »

« Un avion des années 80 comparé à un modèle NEO actuel, c’est jusqu’à 50 % d’émissions en moins. L’évolution technologique est très importante »,

« 70 % des voyageurs affirment avoir déjà loué un véhicule électrique, mais dans les faits, seuls 3 à 6 % des trajets sont réellement effectués avec ce type de motorisation »,

« Côté location, l’appétence pour l’électrique reste limitée chez les clients, mais nous devons anticiper. Notre rôle est de les accompagner dans leurs stratégies RSE, de suivre l’évolution constante de la fiscalité, d’anticiper les prochaines réglementations et de les aider à piloter leurs flottes. Beaucoup d’entreprises s’interrogent encore : comment atteindre concrètement leurs objectifs CO₂ avec leur parc automobile actuel ? »,

« Nous consolidons des données hétérogènes, nous créons notre propre modèle carbone et nous mettons à disposition des reportings exploitables. L’idée est de donner au travel manager les moyens d’agir »