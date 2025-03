DOSSIER - TourMaG vous fait monter dans le train !

C'est une tendance de fond : les voyages en train montent en puissance.Poussé par les politiques RSE des entreprises et face à l'impact climatique des autres modes de transports, le rail devient peu à peu une alternative sérieuse. Mais, face au quasi-monopole de la Sncf, peut-on emprunter une autre voie ?La concurrence devient une réalité tangible dans le secteur ferroviaire. Progressivement, de nouveaux compétiteurs se positionnent et ouvrent des perspectives dans un secteur verrouillé.Voilà pourquoi TourMaG vous a concocté un dossier spécial destiné à vous mettre sur les bons rails et à passer en revue point par point les questions que vous vous posez.Quid de la concurrence de la SNCF ? Quelles sont les ouvertures de ligne à venir ? Quels sont les freins à la distribution du train par les opérateurs de voyages ? Comment les agences et TO peuvent mieux vendre le train et avec quels partenaires ? Quelles sont les obligations légales ? Quels enjeux pour le voyage d'affaires ? Quelle offre pour la clientèle luxe ?