Tourisme engagé : 4 idées d’actions RSE pour un mois d’octobre plein de sens [ABO]

Dans le tourisme, secteur fondé sur l’humain et la solidarité, Octobre Rose trouve tout naturellement sa place - DepositPhotos.com, Ischukigor
Ça y est nous sommes déjà en octobre ! La rentrée est bien installée et c’est souvent le moment où la haute saison laisse place à la préparation de l’hiver.
Mais c’est aussi un mois riche en symboles et en journées inspirantes pour celles et ceux qui souhaitent faire rimer tourisme et engagement.
De la santé au bien-être, en passant par l’alimentation durable et la convivialité, je vous partage 4 dates qui peuvent devenir une belle occasion d’agir collectivement et de fédérer vos équipes !
Dans un secteur aussi humain que le tourisme, ces journées mondiales sont autant d’opportunités pour renforcer la cohésion interne, sensibiliser vos publics et ancrer vos valeurs RSE dans le quotidien de votre entreprise. On se lance ?
Lire aussi : RSE : 15 idées d'actions concrètes et faciles à lancer dès cette rentrée
Mais c’est aussi un mois riche en symboles et en journées inspirantes pour celles et ceux qui souhaitent faire rimer tourisme et engagement.
De la santé au bien-être, en passant par l’alimentation durable et la convivialité, je vous partage 4 dates qui peuvent devenir une belle occasion d’agir collectivement et de fédérer vos équipes !
Dans un secteur aussi humain que le tourisme, ces journées mondiales sont autant d’opportunités pour renforcer la cohésion interne, sensibiliser vos publics et ancrer vos valeurs RSE dans le quotidien de votre entreprise. On se lance ?
Lire aussi : RSE : 15 idées d'actions concrètes et faciles à lancer dès cette rentrée
Octobre Rose : un mois entier pour se mobiliser contre le cancer du sein
Depuis plus de 30 ans, Octobre Rose mobilise entreprises, associations et citoyens autour d’un même objectif : soutenir la recherche, informer et sensibiliser.
Dans le tourisme, secteur fondé sur l’humain et la solidarité, cette cause trouve tout naturellement sa place. Pensez à communiquer sur vos actions tout au long du mois (voire de l’année !) pour sensibiliser davantage et montrer que votre structure agit concrètement pour la santé des femmes.
Quelques pistes d’actions :
- Faire un don à la Ligue contre le Cancer pour aider à financer la recherche, accompagner les personnes malades et leurs proches, défendre leurs droits et lutter contre les inégalités.
- Sensibiliser via différentes affiches dans les espaces de pause ou de restauration avec les bons gestes. Vous pouvez trouver un Kit de sensibilisation avec une affiche sur les gestes de l’autopalpation sur le site de l’Association Ruban Rose.
- Organiser une journée rose dans vos locaux : dress code, décoration, campagne de sensibilisation, ou photo d’équipe pour marquer votre engagement.
Dans le tourisme, secteur fondé sur l’humain et la solidarité, cette cause trouve tout naturellement sa place. Pensez à communiquer sur vos actions tout au long du mois (voire de l’année !) pour sensibiliser davantage et montrer que votre structure agit concrètement pour la santé des femmes.
Quelques pistes d’actions :
- Faire un don à la Ligue contre le Cancer pour aider à financer la recherche, accompagner les personnes malades et leurs proches, défendre leurs droits et lutter contre les inégalités.
- Sensibiliser via différentes affiches dans les espaces de pause ou de restauration avec les bons gestes. Vous pouvez trouver un Kit de sensibilisation avec une affiche sur les gestes de l’autopalpation sur le site de l’Association Ruban Rose.
- Organiser une journée rose dans vos locaux : dress code, décoration, campagne de sensibilisation, ou photo d’équipe pour marquer votre engagement.
6 octobre - Journée mondiale du sourire !
Le sourire est universel. Il crée du lien, désamorce les tensions et améliore la qualité de vie au travail.
Dans un environnement souvent rythmé par la pression et l’urgence, encourager la bonne humeur et la reconnaissance est un acte simple mais profondément humain !
Quelques pistes d’actions :
- échanger un sourire, tout simplement ! En cultivant une attitude positive et bienveillante dans les interactions quotidiennes.
- envoyer une carte attentionnée à ses clients, collaborateurs ou partenaires pour les remercier de leur confiance.
- et si vous lanciez un concours de blagues en interne ? Créativité et sourires garantis !
Dans un environnement souvent rythmé par la pression et l’urgence, encourager la bonne humeur et la reconnaissance est un acte simple mais profondément humain !
Quelques pistes d’actions :
- échanger un sourire, tout simplement ! En cultivant une attitude positive et bienveillante dans les interactions quotidiennes.
- envoyer une carte attentionnée à ses clients, collaborateurs ou partenaires pour les remercier de leur confiance.
- et si vous lanciez un concours de blagues en interne ? Créativité et sourires garantis !
10 octobre - Journée mondiale de la santé mentale
Après la haute saison, le besoin de récupération et d’équilibre se fait souvent sentir.
La santé mentale est aujourd’hui reconnue comme un enjeu majeur, au même titre que la santé physique.
Dans un secteur où les rythmes sont parfois intenses, il est essentiel pour vous, de proposer des espaces et des temps de respiration. Dites-vous que prendre soin du mental, c’est aussi un investissement : des collaborateurs apaisés, c’est une qualité d’accueil et une énergie durablement préservée !
Quelques pistes d’actions :
- organiser une journée sans écran pour encourager la déconnexion numérique et réduire la fatigue cognitive.
- aménager une salle de sieste ou un espace de repos pour permettre à chacun de se ressourcer.
- proposer un cours de sport collectif (yoga, pilates, course, marche) pour favoriser la détente et renforcer le lien d’équipe.
La santé mentale est aujourd’hui reconnue comme un enjeu majeur, au même titre que la santé physique.
Dans un secteur où les rythmes sont parfois intenses, il est essentiel pour vous, de proposer des espaces et des temps de respiration. Dites-vous que prendre soin du mental, c’est aussi un investissement : des collaborateurs apaisés, c’est une qualité d’accueil et une énergie durablement préservée !
Quelques pistes d’actions :
- organiser une journée sans écran pour encourager la déconnexion numérique et réduire la fatigue cognitive.
- aménager une salle de sieste ou un espace de repos pour permettre à chacun de se ressourcer.
- proposer un cours de sport collectif (yoga, pilates, course, marche) pour favoriser la détente et renforcer le lien d’équipe.
13 au 19 octobre - La Semaine du Goût
La Semaine du Goût est une institution en France. Elle célèbre le plaisir de manger, mais aussi la découverte, la transmission et la diversité culinaire.
Pour les acteurs du tourisme, c’est une belle occasion d’aborder l’alimentation sous l’angle de la durabilité, du local et du partage.
Quelques pistes d’actions :
- partagez les quiz disponibles sur le site legout.com pour tester ses connaissances et sensibiliser les équipes.
- organiser une semaine végétarienne à la cantine ou un déjeuner participatif où chacun apporte une spécialité de sa région ou de son pays.
- organiser une Fresque de l’Alimentation, un atelier collaboratif pour comprendre les impacts environnementaux et sociaux de notre façon de consommer.
Pour les acteurs du tourisme, c’est une belle occasion d’aborder l’alimentation sous l’angle de la durabilité, du local et du partage.
Quelques pistes d’actions :
- partagez les quiz disponibles sur le site legout.com pour tester ses connaissances et sensibiliser les équipes.
- organiser une semaine végétarienne à la cantine ou un déjeuner participatif où chacun apporte une spécialité de sa région ou de son pays.
- organiser une Fresque de l’Alimentation, un atelier collaboratif pour comprendre les impacts environnementaux et sociaux de notre façon de consommer.
Oui, octobre sera un bon mois pour (re)mettre du sens dans vos actions !
Autres articles
-
RSE et voyages d’affaires : des intentions fortes mais des réalités contrastées [ABO]
-
RSE : 15 idées d'actions concrètes et faciles à lancer dès cette rentrée [ABO]
-
D’un voyage sur un radeau à celui en autostop de Vianney de Boisredon
-
Tourisme et RSE : 5 journées en juillet à ne pas rater pour booster vos engagements ! [ABO]
-
Pourquoi et comment former ses collaborateurs aux enjeux de la RSE ? [ABO]
Ce mois d’octobre offre une multitude de petites occasions d’agir avec cœur et conviction.
Qu’il s’agisse de santé, de bien-être ou de solidarité, chaque initiative contribue à faire évoluer le tourisme vers un modèle plus humain, plus durable et plus aligné avec les attentes de la société.
Encore une fois, le changement ne naît pas toujours de grandes révolutions, mais souvent de gestes simples répétés chaque jour !
Et si, en octobre, vous décidiez de faire rayonner vos valeurs RSE auprès de vos équipes, de vos partenaires et de vos clients ? Parce que finalement le tourisme responsable se construit au fil des saisons : un sourire, une action, un engagement à la fois !
Qu’il s’agisse de santé, de bien-être ou de solidarité, chaque initiative contribue à faire évoluer le tourisme vers un modèle plus humain, plus durable et plus aligné avec les attentes de la société.
Encore une fois, le changement ne naît pas toujours de grandes révolutions, mais souvent de gestes simples répétés chaque jour !
Et si, en octobre, vous décidiez de faire rayonner vos valeurs RSE auprès de vos équipes, de vos partenaires et de vos clients ? Parce que finalement le tourisme responsable se construit au fil des saisons : un sourire, une action, un engagement à la fois !
Experte Marketing Responsable, Camille Le Guilloux s’est donné pour mission d’inspirer, outiller et guider les entreprises vers des pratiques plus éthiques et durables du marketing.
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com