Marion Benattar (Mademoiselle Voyage) : du blog à la création d’expériences sur-mesure

Marion Benattar, fondatrice de Mademoiselle Voyage, a transformé son blog relatant son tour du monde en 2015-2016 en une agence spécialisée dans les voyages sur-mesure - Photo : Yves Rousseau
À une époque où Instagram n’en était qu’à ses premières heures et où l’influence voyage n’avait pas encore émergé, Mademoiselle Voyage documentait déjà chaque étape de son aventure autour du monde avec des récits, des photos et des vidéos.
Son contenu authentique a rapidement attiré une communauté fidèle. « À la base, c’était juste un blog pour relater nos récits de voyage, et au fur et à mesure s’est créée une communauté de voyageurs », se souvient Marion Benattar.
À son retour, une agence indépendante la repère et lui propose de concevoir des voyages sur-mesure. Son blog devient rapidement un tremplin vers sa carrière professionnelle. Elle collabore avec cette structure pendant cinq ans, jusqu’à ce que la crise sanitaire bouleverse le secteur.
En 2022, Marion décide de se lancer seule et de créer sa propre agence tout en conservant la marque que son public connaît déjà.
Aujourd’hui, Mademoiselle Voyage repose sur un double ADN : un site riche en contenus, conseils et inspirations, et une agence spécialisée dans les voyages sur-mesure. Marion souhaite renforcer son identité de marque pour offrir une expérience plus lisible, cohérente et alignée avec ses valeurs.
Mademoiselle Voyage : une expertise ancrée dans le terrain
Le succès de Marion n’est pas le fruit du hasard.
« J’ai un BTS tourisme, une licence, puis j’ai obtenu la carte de guide nationale. J’ai accompagné des groupes pendant dix ans, guidé en Laponie, travaillé au Canada et même dans l’événementiel », explique-t-elle.
Cette légitimité se retrouve dans la typologie des voyageurs qu’elle attire : couples, familles et groupes d’amis à la recherche d’expériences humaines, d’authenticité et d’itinéraires soignés.
Un marché mouvant et parfois brutal
Après des débuts très dynamiques, 2024 marque un tournant pour Marion Benattar.
L’inflation, la hausse générale du coût des voyages et l’explosion des prix en Laponie, sa destination phare, compliquent les ventes. La maternité la contraint aussi à lever le pied.
Elle constate un changement profond des habitudes de voyage : « Tout est devenu last minute, parfois à quelques semaines ou jours du départ. »
Les préoccupations liées au climat, à l’instabilité politique et au coût de la vie influencent également les décisions. « Les derniers mois ont été compliqués pour tout le monde, mais ça repart doucement », tempère-t-elle.
Pour s’adapter, Marion Benattar revoit ses offres et élargit ses options sans compromettre ses valeurs. Elle s’ouvre aux tour-opérateurs, une première pour elle. « J’ai créé des comptes auprès de plusieurs TO pour enrichir mon offre, tout en évitant le tourisme de masse. »
La stratégie porte ses fruits : « J’ai vendu quatre ou cinq voyages via des tour-opérateurs, surtout avec Scanditours . Ils sont plus proches de mes valeurs. Même si ce sont des hôtels, on reste en pleine nature, avec des produits cohérents avec mon identité. »
Devis payants et vente sur rendez-vous
Face à l’augmentation des demandes non qualifiées et aux devis non aboutis, Marion Benattar a instauré un tarif de 150 euros pour chaque devis, déductible si le voyage est confirmé.
« J’en avais marre de passer des heures sur des devis pour qu’au final la personne disparaisse ou parte ailleurs avec mon itinéraire en main. Ça a changé ma vie. Je travaille moins, mais tellement mieux. Les gens sont vraiment engagés quand ils paient », témoigne-t-elle.
Elle a également repensé son organisation : rendez-vous obligatoires, horaires cadrés et moments dédiés à sa vie personnelle.
Elle a modernisé ses outils avec Cocohop, qui permet d’envoyer des devis clairs et professionnels via un lien dynamique. « Ce qui rend l’expérience beaucoup plus fluide pour le client. »
Bientôt adhérente au réseau Prêt-à-Partir
Si, jusqu’ici, Marion Benattar a toujours travaillé en totale indépendance, elle envisage aujourd’hui de rejoindre un réseau. « Le réseau Prêt-à-Partir me donnerait la flexibilité dont j’ai besoin, et leurs valeurs me correspondent. »
L’argument humain pèse également dans la balance : « Avoir un soutien administratif et pouvoir solliciter d’autres agences quand il y a un problème, c’est précieux. C’est important de ne pas être toute seule. »
Elle y voit enfin un intérêt économique tangible : « J’ai certains produits chez des TO, alors pourquoi ne pas bénéficier de leurs tarifs ? »
En 2026, la fondatrice de Mademoiselle Voyage envisage aussi de se positionner sur la vente de la France auprès du marché américain et latino-américain.
Destination la plus visitée au monde, la France représente pour elle une véritable opportunité : un marché haut de gamme, quasi conciergerie, qu’elle souhaite développer auprès des voyageurs des États-Unis, du Brésil, du Mexique ou encore d’Argentine.
Une nouvelle étape se dessine donc pour Marion Benattar : structurer son activité, s’appuyer sur un réseau solide et ouvrir Mademoiselle Voyage à de nouveaux horizons, en France comme à l’international.
