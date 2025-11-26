Marion Benattar (Mademoiselle Voyage) : du blog à la création d’expériences sur-mesure

« Tout est devenu last minute, parfois à quelques semaines ou jours du départ. »

« Les derniers mois ont été compliqués pour tout le monde, mais ça repart doucement »

« J’ai créé des comptes auprès de plusieurs TO pour enrichir mon offre, tout en évitant le tourisme de masse. »



« J’ai vendu quatre ou cinq voyages via des tour-opérateurs, surtout avec

. Ils sont plus proches de mes valeurs. Même si ce sont des hôtels, on reste en pleine nature, avec des produits cohérents avec mon identité. »

Après des débuts très dynamiques, 2024 marque un tournant pour Marion Benattar., sa destination phare, compliquent les ventes. La maternité la contraint aussi à lever le pied.Elle constate un changement profond des habitudes de voyage :Les préoccupations liées au climat, à l’instabilité politique et au coût de la vie influencent également les décisions., tempère-t-elle.Pour s’adapter, Marion Benattar revoit ses offres et élargit ses options sans compromettre ses valeurs. Elle s’ouvre aux tour-opérateurs, une première pour elle.La stratégie porte ses fruits :