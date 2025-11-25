Honfleur : la Collection Saint Siméon cultive un luxe discret et authentique

Comme l'on pouvait s'y attendre, ces maisons d'exception ne négligent pas le bien-être : la Ferme Saint Siméon dispose depuis deux mois d'un Spa privatisable qui, installé au cœur de son potager, propose sauna lumineux, hammam, bain à remous extérieur, douche sensorielle et soins sur mesure ; l'Auberge de la Source aura bientôt le sien.



Elles mettent aussi en avant des expériences sur-mesure avec l'aide des concierges Clés d'or de la Ferme Saint Siméon et du Saint Delis.



"Le must de ces expériences est des séances de peinture en plein air ou de croquis dans le jardin, en compagnie d'artistes peintres" , assure Mickaël Monti.



Très prisées aussi sont les balades avec l'attelage de la Ferme Saint Siméon, les sorties en bateau, les dégustations d'huîtres, de vin blanc et de Calvados. "Tout cela reste sur le registre de l'authentique et du normand" , glisse le directeur de la Collection Saint-Siméon



Cette offre raffinée a, évidemment, un prix. A La Ferme Saint Siméon, le prix d'une chambre débute à 280 € mais les plus belles suites avec jacuzzi et cheminée vont jusqu'à 2800 €.



Au Saint Delis, comptez de 280 à 1200 €. A l'Auberge de la Source, où les tarifs sont plus doux, comptez à partir de 190€ jusqu'à 450-500€. La clientèle (20% d'Américains, 20% venant du Benelux, 20% du Royaume Uni, 30% de France, les 10% restant venant du reste du monde) n'en est pas moins au rendez-vous.



Nos établissements offrent aussi un cadre incomparable pour des événements privés et professionnels, poursuit Mickaël Monti, soulignant que les grandes salles lumineuses et modulables de la Ferme Saint Siméon se prêtent à des séminaires d'entreprise comme à des cocktails élégants.



Le Saint Delis est adapté pour des séminaires en petits comités. Le Vieux Honfleur dispose, lui, d'une salle privative pour des déjeuners d'affaires ou des dîners de groupe. Quant à l'Auberge de la Source, elle est un lieu rêvé par des séminaires au vert.



Portée par le succès de ses quatre premières adresses, toutes différentes mais toutes authentiques, la famille Boelen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.



Dans les semaines qui viennent, quatre cottages de 2 à 5 chambres devraient, sous le nom de " Les Maisons particulières", rejoindre la Collection et accueillir de longs séjours familiaux en Normandie. Cependant, d'autres projets sont déjà en réflexion.