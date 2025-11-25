TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Honfleur : la Collection Saint Siméon cultive un luxe discret et authentique

Trois adresses hôtelières d'exception, un restaurant raffiné, bientôt 4 cottages de 2 à 5 chambres...


Depuis trois générations, la famille Boelen développe en Normandie une collection de jolies "maisons" appelée à prendre sous peu davantage d'ampleur. Tour d'horizon avec Mickaël Monti, le directeur, à l'occasion des 200 ans d'hospitalité de son flagship, la Ferme Saint Siméon, enracinée dans la lumière du Pays d'Auge.


"A Honfleur, nous sommes loin du tumulte des villes. Dans nos Maisons uniques, nous proposons des séjours empreints de discrétion qui séduisent tous ceux qui sont à la recherche d'un luxe discret et authentique".

Formé, en France et à l'étranger, dans de belles adresses, Mickaël Monti est, depuis fin 2022, le directeur de la Collection Saint Siméon, un ensemble de quatre établissements haut de gamme basés à Honfleur ou ses environs immédiats : la Ferme Saint Siméon, seul cinq étoiles de Normandie récompensé par deux Clés Michelin ; L'Auberge de la Source, havre de charme, blotti dans la campagne normande ; Le Saint Delis, cinq étoiles confidentiel désigné "plus bel hôtel du monde" dans la catégorie « hôtel-boutique » par le jury des Hotels & Lodges Awards en 2023.

S'y ajoute un restaurant raffiné niché sur le port de Honfleur, Le Vieux Honfleur, qui incarne l'âme gourmande de la cité. "On y mangeait déjà au XVIe siècle", assure Mickaël Monti.

Natif de l'Est de la France, Mickaël Monti qui assure avoir, depuis toujours, "une sensibilité au luxe", s'est "très bien adapté" en Normandie et à Honfleur, où il se "sent très bien".

Il "gère l'opérationnel" de la Collection Saint Siméon, tandis que les propriétaires - la famille Boelen - pensent stratégie, finances et développement.

La Ferme Saint Siméon, joyau de la Collection

La Ferme Saint-Siméon a conservé son caractère de Maison familiale (Photo Collection Saint Siméon)
Pour la Collection Saint Siméon, 2025 est tout de même une année particulière. Cela fait très exactement deux cents ans que La Ferme Saint Siméon, son Flagship, accueille des hôtes, assure Michaël Monti.

Fondée en 1825 par la famille Toutain, cette auberge normande à la silhouette d'ardoises et de colombages, aux fenêtres bleues, aux cheminées fumantes dominant l'estuaire de la Seine, attira très vite peintres, écrivains et poètes en quête de lumière et de liberté.

Monet, Corot, Boudin, Jongkind et Courbet ont immortalisé les paysages alentours.

Depuis, la Ferme Saint Siméon a conservé son caractère de Maison familiale. Ses 35 chambres, réparties entre la maison historique et le Pressoir, offrent un confort contemporain, tout en respectant l'âme des lieux restaurés dans le respect de leur architecture d'origine.

La grande table en bois où les Impressionnistes se réunissaient autrefois, accueille aujourd'hui des petits-déjeuners d'exception. Et, la terrasse s'ouvre sur la mer.

Tout autour, le vaste jardin planté de pommiers s'est enrichi d'un potager qui, cultivé en permaculture, fournit en fruits et légumes de saison à la table gastronomique nommée, cela va de soi, "Les Impressionnistes".

Le chef Pierre Hanquez y célèbre sous la houlette de Matthieu Pouleur une cuisine qui raconte le terroir. La carte se réinvente au fil des saisons et la sommelière Emma Roffat sélectionne des accords mets et cidres.

Le bistrot de la Boucane - mot tiré du normand ancien signifiant vieille chaumière - occupe une dépendance du XVIIe dont le toit de chaume a été peint à plusieurs reprises par les Impressionnistes, dont Claude Monet. On y savoure une cuisine au feu de bois, simple et généreuse, souvent inspirée des recettes traditionnelles de la Vallée d'Auge.

Le bar de la Ferme sert, lui, un tea-time raffiné, avant de faire place, à la tombée de la nuit, aux cocktails signature de Fabrice Verdier, Champion de France 2021.

L'Auberge de la Source, le charme du bocage normand

A l'Auberge de la Source, goût affirmé pour l'authenticité © Collection Saint Siméon
Dès 1964, la Ferme Saint Siméon a rejoint le réseau Relais & Châteaux dont elle est un membre historique.

Quelques années plus tard, Roland Boelen, déjà hôtelier dans les Alpes mais souhaitant revenir sur les terres natales de son épouse Michèle, en a fait l'acquisition.

Le couple a ensuite poursuivi l'aventure, épaulé par ses enfants. "Désormais, c'est la troisième génération qui exploite l'établissement", précise Mickaël Monti.

Forte de ces premiers succès et décidément entreprenante, la famille Boelen n'en est pas restée là.

En 2006, Jean-Marie Boelen, le fils de Roland, a acheté la petite Auberge de la Source dans la verdure du bourg de Barneville-la-Bertran, proche d'Honfleur.

Il a fallu rénover cet établissement du XIXe niché dans une maison à colombages, tout en lui conservant son charme rustique et ses volumes d'origine.

Devenue un quatre étoiles, l'Auberge compte 19 chambres et suites, ainsi que deux cottages indépendants pour des séjours en toute autonomie.

Poutres apparentes, teintes douces, briques, lin lavé et matières naturelles font tout son charme, amplifié par des meubles chinés avec soin qui affichent un goût affirmé pour l'authenticité.

Le Saint Delis, seulement pour les adultes

Le Saint Délis a été désigné "plus beau boutique-hôtel du monde" en 2023 © Collection Saint Siméon
Nouvelle étape en 2017. Cette année-là, la famille Boelen a racheté l'un des joyaux les plus secrets de Honfleur, la dernière demeure du peintre Henri de Saint-Delis (1878-1949), figure du groupe des peintres de la cité.

Cette belle maison a été rénovée en lui conservant son esprit créatif -des œuvres originales ponctuent les pièces et la lumière est omniprésente- et transformée en cinq étoiles.

Baptisé Le Saint-Delis, il a rejoint le réseau Relais & Châteaux et est réservé aux adultes. Il a ouvert trois jours avant le premier confinement du Covid-19, en mars 2020. Cela ne l'a pas empêché d'être désigné "plus beau boutique-hôtel du monde" en 2023 !

Ses neuf chambres et suites à la literie haut de gamme, toutes uniques et accompagnées de salles de bains spacieuses, dévoilent un style contemporain et feutré pensé pour le repos absolu. Toutes disposent d'un hamman privatif et offrent une vue sur le jardin ou les toits de Honfleur.

Le petit-déjeuner, servi dans la salle à manger ou dans le jardin, est raffiné et adapté aux envies de chacun. En fin de journée, le salon se transforme en bar intimiste où sont proposés de savoureux cocktails.

Le Vieux-Honfleur, une Institution du port normand

Honfleur, cité des peintres, est devenue une destination touristique incontournable (©StevanZZ/Deposit Photos)
Le dernier venu dans la Collection Saint Siméon est "Le Vieux Honfleur", un restaurant sur le port qui fait figure de véritable institution locale.

Fondé en 1959, c'est le plus ancien restaurant de Honfleur. Lui aussi a été rénové avec soin, en conservant ses poutres centenaires et ses murs en pierre.

Au siècle dernier, il était fréquenté par les marins et les artistes, mais avait très vite joui d'une solide réputation : à preuve, feu la reine Elisabeth II d'Angleterre y fit halte lors d'un séjour normand !

Aujourd'hui, bien que limité à 30 couverts, c'est une maison vivante et l'adresse favorite des habitants comme des visiteurs épicuriens soucieux de goûter à l'esprit honfleurais, en particulier les clients des hôtels de la Collection Saint Siméon.

En cuisine, Yann Mickaël Coquet signe, sous la houlette de Matthieu Pouleur, une carte gourmande fidèle au terroir, faite de poissons, de coquillages, de viandes du pays, de légumes de saison.

Aux beaux jours, les clients s'installent en terrasse. L'hiver, ils retrouvent la chaleur du feu de la cheminée.

Bien-être et expériences sur mesure

Le Spa au cœur du potager de la Ferme Saint Siméon © Collection Saint Siméon
Comme l'on pouvait s'y attendre, ces maisons d'exception ne négligent pas le bien-être : la Ferme Saint Siméon dispose depuis deux mois d'un Spa privatisable qui, installé au cœur de son potager, propose sauna lumineux, hammam, bain à remous extérieur, douche sensorielle et soins sur mesure ; l'Auberge de la Source aura bientôt le sien.

Elles mettent aussi en avant des expériences sur-mesure avec l'aide des concierges Clés d'or de la Ferme Saint Siméon et du Saint Delis.

"Le must de ces expériences est des séances de peinture en plein air ou de croquis dans le jardin, en compagnie d'artistes peintres", assure Mickaël Monti.

Très prisées aussi sont les balades avec l'attelage de la Ferme Saint Siméon, les sorties en bateau, les dégustations d'huîtres, de vin blanc et de Calvados. "Tout cela reste sur le registre de l'authentique et du normand", glisse le directeur de la Collection Saint-Siméon

Cette offre raffinée a, évidemment, un prix. A La Ferme Saint Siméon, le prix d'une chambre débute à 280 € mais les plus belles suites avec jacuzzi et cheminée vont jusqu'à 2800 €.

Au Saint Delis, comptez de 280 à 1200 €. A l'Auberge de la Source, où les tarifs sont plus doux, comptez à partir de 190€ jusqu'à 450-500€. La clientèle (20% d'Américains, 20% venant du Benelux, 20% du Royaume Uni, 30% de France, les 10% restant venant du reste du monde) n'en est pas moins au rendez-vous.

Nos établissements offrent aussi un cadre incomparable pour des événements privés et professionnels, poursuit Mickaël Monti, soulignant que les grandes salles lumineuses et modulables de la Ferme Saint Siméon se prêtent à des séminaires d'entreprise comme à des cocktails élégants.

Le Saint Delis est adapté pour des séminaires en petits comités. Le Vieux Honfleur dispose, lui, d'une salle privative pour des déjeuners d'affaires ou des dîners de groupe. Quant à l'Auberge de la Source, elle est un lieu rêvé par des séminaires au vert.

Portée par le succès de ses quatre premières adresses, toutes différentes mais toutes authentiques, la famille Boelen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Dans les semaines qui viennent, quatre cottages de 2 à 5 chambres devraient, sous le nom de "Les Maisons particulières", rejoindre la Collection et accueillir de longs séjours familiaux en Normandie. Cependant, d'autres projets sont déjà en réflexion.

Tags : Collection Saint Siméon, honfleur, normandie
