Normandie Tourisme : Aurélie Lemarié Guiguet nommée responsable du pôle communication

Aurélie Lemarié Guiguet nommée responsable du pôle communication de Normandie Tourisme - Photo LinkedIn
Aurélie Lemarié Guiguet a rejoint le 1er septembre Normandie Tourisme en tant que responsable du Pôle Communication.
Originaire de Bordeaux, Aurélie Lemarié Guiguet a posé ses valises en Normandie en 2008.
Forte de plus de 17 années d’expérience en communication, elle a d’abord évolué dans des environnements industriels : EDF Flamanville et Orano La Hague, où elle a notamment travaillé avec des clientèles internationales - avant de piloter la communication externe régionale chez SNCF Voyageurs Lignes Normandes détaille un post LinkedIn.
Trilingue (français, anglais, espagnol), elle prend aujourd’hui la tête d’un pôle de huit collaborateurs (relations médias, digital, contenus éditoriaux, événementiel, photographie, médiathèque).
