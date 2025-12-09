Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026

Les offres sont valables pour des séjours entre début janvier et fin mai 2026 pour couvrir la période des ponts de mai dans les Caraïbes et l’océan Indien.



L'opération intègre également le "luxe en formule tout compris" dans les Caraïbes avec les hôtels 5* de la chaîne espagnole Palladium qui figurent dans le Poker.



Enfin, une offre très attractive est lancée sur le RIU Palace Swahili*****, nouvel établissement du groupe espagnol RIU qui ouvre ses portes en janvier 2026 dans l’île principale de l’archipel de Zanzibar. (A partir de 1 659 € la semaine (7 jours /5 nuits) en « all inclusive » au départ de Paris.)



Le Poker de l'hiver propose une brochure 100% en ligne, avec accès direct au stock en temps réel. Les offres sont présentées par destination et par prix croissant, chaque produit étant signalé sous forme de carte à jouer avec la mention « forfait 5 nuits, avion + séjour ».



Dans ces offres « prix plancher » les bagages sont à la carte pour certaines destinations.



Comme toujours le lancement de ces offres Poker s’accompagne d’un dispositif promotionnel très complet à destination des agences de voyages : newsletters, réseaux sociaux, bannières sur les sites Exotismes, e-learning spécifique…



Parallèlement il est soutenu par une campagne publicité grand public : 200 spots TV diffusés du 17 au 31 décembre 2025 sur les chaines du groupe TF1 et du groupe Canal +.