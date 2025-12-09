Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026

Exotismes lance son emblématique opération bien connue des agences de voyages : le Poker de l'hiver.
De janvier à fin mai 2026, cette animation commerciale propose des opportunités de partir vers les destinations tropicales à des prix ultra compétitifs et avec du stock, précise le tour-opérateur.
Cette année, le Poker de l'hiver s'accompagne d'un nouveau parcours de réservation B2B. Présenté lors du dernier IFTM, ce nouveau tunnel de ventes a bénéficié du retour d’expérience des agences et est mis en place en avant-première avec le Poker. "Plus intuitif, plus agile, il permet une prise de commandes simplifiée et accélérée" ajoute Exotismes.
Poker de l'hive Exotismes : un dispositif promotionnel pour les agences et une campagne TV grand public
Les offres sont valables pour des séjours entre début janvier et fin mai 2026 pour couvrir la période des ponts de mai dans les Caraïbes et l’océan Indien.
L'opération intègre également le "luxe en formule tout compris" dans les Caraïbes avec les hôtels 5* de la chaîne espagnole Palladium qui figurent dans le Poker.
Enfin, une offre très attractive est lancée sur le RIU Palace Swahili*****, nouvel établissement du groupe espagnol RIU qui ouvre ses portes en janvier 2026 dans l’île principale de l’archipel de Zanzibar. (A partir de 1 659 € la semaine (7 jours /5 nuits) en « all inclusive » au départ de Paris.)
Le Poker de l'hiver propose une brochure 100% en ligne, avec accès direct au stock en temps réel. Les offres sont présentées par destination et par prix croissant, chaque produit étant signalé sous forme de carte à jouer avec la mention « forfait 5 nuits, avion + séjour ».
Dans ces offres « prix plancher » les bagages sont à la carte pour certaines destinations.
Comme toujours le lancement de ces offres Poker s’accompagne d’un dispositif promotionnel très complet à destination des agences de voyages : newsletters, réseaux sociaux, bannières sur les sites Exotismes, e-learning spécifique…
Parallèlement il est soutenu par une campagne publicité grand public : 200 spots TV diffusés du 17 au 31 décembre 2025 sur les chaines du groupe TF1 et du groupe Canal +.
Quelques exemples de séjours :
Ces offres attractives présentées en forfait 5 nuit, permettent d’optimiser les ventes des séjours se déroulant sur les premiers mois de l’année dans les Caraïbes (Antilles françaises, Cancun & Riviera maya, République dominicaine), dans l’océan Indien (Maurice, Maldives, Réunion, Seychelles, Sri Lanka et Zanzibar) et à Tahiti, ci-dessous quelques exemples :
- Les Antilles s’affichent à partir de 599 € la semaine (7 jours /5 nuits) en hébergement seul en Martinique au départ de Paris en hôtel 2 étoiles.
- La République dominicaine à partir de 899€ la semaine (7 jours /5 nuits) en « all inclusive » au départ de Paris en hôtel 4 étoiles.
- L’île Maurice à partir de 899 € la semaine (7 jours /5 nuits) au départ de Paris en en résidence hôtelière.
- La Réunion à partir de 799 € la semaine (7 jours /5 nuits) en petits-déjeuners au départ de Paris en hôtel 2 étoiles.
- Zanzibar à partir de 999 € la semaine (7 jours /5 nuits) en petits-déjeuners au départ de Paris en hôtel 4 étoiles.
Et toujours une sélection de combinés d’îles dans l’océan Indien (Réunion/Ile Maurice, Tanzanie/Zanzibar, Sri Lanka/Maldives, Seychelles 2 îles & 3 îles), aux Caraïbes (Guadeloupe/ Martinique) et en Polynésie.
Signalons aussi les autotours de 5, 7 et 9 nuits sur la Riviera Maya et des circuits en République dominicaine et au Sri Lanka.
