Exotismes dévoile son programme de soirées pour la rentrée 2026

Une série de workshops dans toute la France


Exotismes organise, à l’automne 2026, une tournée de soirées dédiées aux agents de voyages dans plusieurs villes françaises. L’occasion pour le spécialiste des Caraïbes, de l’océan Indien et des îles du Pacifique de présenter ses nouveautés, ses offres exclusives et d’échanger avec les professionnels.


Rédigé par le Lundi 9 Mars 2026 à 10:19

Exotismes organise à l'automne 2026 une tournée de soirées - Depositphotos.com, ArkadijSchell
Comme chaque année, Exotismes part à la rencontre des agents de voyages.

Le spécialiste des destinations long-courriers organise une série de soirées "Rentrée 2026" dans toute la France afin de présenter ses nouvelles offres et d’échanger avec les professionnels du secteur.

Ces rendez-vous, prévus entre septembre et novembre 2026, permettront aux participants de découvrir les nouveautés du tour-opérateur sur ses destinations phares : les Caraïbes, l’océan Indien et les îles du Pacifique.

Workshop et moment convivial

La tournée débutera à Marseille le 8 septembre, avant de se poursuivre dans plusieurs villes : Lyon (22 septembre), Annecy (24 septembre), Montpellier (29 septembre), Deauville (1er octobre), Nice (6 octobre), Toulouse (8 octobre), Paris (13 octobre), Metz (15 octobre), Rennes (5 novembre), Bordeaux (12 novembre) et enfin Lille (19 novembre).

L’objectif est de renforcer la proximité avec le réseau de distribution tout en valorisant les produits et partenaires du tour-opérateur.

Chaque soirée s’articulera autour d’un workshop suivi d’un cocktail, offrant aux agents de voyages l’occasion d’échanger directement avec les partenaires présents.

Au programme également : surprises et cadeaux, dans une ambiance conviviale destinée à marquer le lancement de la saison.

Les professionnels intéressés peuvent d’ores et déjà réserver leur participation en contactant l’équipe commerciale du tour-opérateur à l’adresse suivante : commercial@exotismes.com .


Tags : exotismes, workshop
