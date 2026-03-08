TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Emmanuelle Llop : "L’égalité femmes-hommes doit devenir une réalité dans le tourisme" (Vidéo)

Un secteur très féminisé… mais peu dirigé par des femmes


À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, TourMaG met en lumière celles qui font avancer le secteur du tourisme. Avocate spécialisée et présidente de l’association Femmes du Tourisme, Emmanuelle Llop partage son regard sur l’égalité femmes-hommes dans l’industrie.


Rédigé par le Lundi 9 Mars 2026 à 07:40

TourMaG
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, TourMaG donne la parole à celles qui font avancer le secteur.

Avocate spécialisée dans le droit du tourisme depuis 1989, Emmanuelle Llop préside depuis 2024 l’association Femmes du Tourisme, qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans l’industrie.

Dans un secteur où les femmes représentent plus de 80 % des effectifs opérationnels, leur présence dans les postes de direction reste encore limitée.

Pour objectiver ces inégalités, l’association a publié en 2025 le premier Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans le tourisme.

L’étude met en lumière des écarts persistants, notamment en matière de rémunération. "À diplôme égal et ancienneté égale, il existe encore près de 20 % d’écart salarial entre les femmes et les hommes", rappelle Emmanuelle Llop.

L’espoir porté par la nouvelle génération

Au cours de sa carrière d’avocate, elle reconnaît avoir été confrontée à certaines remarques sexistes. "Avant de reconnaître ce qu’il y avait dans mon cerveau, certains préféraient dire : “Elle est jolie, elle est mignonne”. Ce n’est pas pour cela qu’on fait des études."

Pour la présidente de Femmes du Tourisme, la priorité est claire : instaurer une véritable égalité professionnelle.

Malgré les défis, elle se montre optimiste, notamment grâce aux nouvelles générations. "Les jeunes font beaucoup moins de distinctions de genre et accordent davantage d’importance à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle."

Un changement de mentalité qui pourrait accélérer les évolutions dans le secteur. "Chacun apporte sa petite contribution, comme le colibri avec sa goutte d’eau. Mais je suis convaincue qu’à force d’avancer, on finira par y arriver."


Tags : emmanuelle llop, journée des femmes
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias