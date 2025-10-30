Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois

réalité persistante, où les postes à responsabilité restent majoritairement occupés par des hommes, les écarts salariaux tenaces et les parcours de carrières féminins bloqués

Ce n’est pas réellement étonnant mais glaçant ; même si le tourisme n’est pas nécessairement un mauvais élève, c’est souvent le même constat dans les autres secteurs

Cette différence peut s’expliquer par le temps partiel, plus répandu chez les femmes, et par une difficulté à négocier son salaire

Derrière une apparente parité du tourisme qui apparaît comme, l’Observatoire met en évidence une «».Première constatation :, contre 27% pour les hommes. «» commente Emmanuelle Llop.» précise le magazine Espaces.Ainsi, lors de leur dernière évolution professionnelle, 42% des répondants déclarent avoir perçu une augmentation de salaire de moins de 500 € bruts annuels (42 € par mois !) .et/ou qui n’ont pas obtenu l’augmentation souhaitée.