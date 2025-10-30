TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelJobs  
Recherche avancée

Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois

Emmanuelle Llop : « Des inégalités entre femmes et hommes toujours édifiantes »


La présidente de l’association Femmes du Tourisme a dévoilé les résultats du premier Observatoire sur l’égalité femmes/hommes dans le tourisme. Certains sont préoccupants et le chemin est encore long pour aboutir à un monde du tourisme égalitaire.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Emmanuelle Llop (en blanc) entourée par une partie du conseil d'administration de Femmes du Tourisme. (c)T.Beaurepère
Emmanuelle Llop (en blanc) entourée par une partie du conseil d'administration de Femmes du Tourisme. (c)T.Beaurepère
DITEX
On le devinait plus ou moins, de manière intuitive. Grâce à l’association Femmes du Tourisme, qui fête cette année ses 20 ans, on le sait désormais avec certitude : les inégalités femmes/hommes dans le tourisme sont toujours criantes, et même « édifiantes » pour reprendre les mots d’Emmanuelle Llop, présidente de l’association.

Pour disposer de données précises, Femmes du Tourisme a mis en place le premier Observatoire de l’égalité femmes/hommes dans le tourisme, un secteur qui manquait jusqu’à présent d’éléments chiffrés et objectifs.

Concrétisé par la revue Espaces qui édite un document complet de 84 pages, cet Observatoire fut un long travail, sous l’égide du fonds Essentiem et avec le soutien de quatre mécènes : Orchestra, Digitrips, Xplorassur et Or & Change.

Lire aussi : "Femmes du Tourisme" lance un nouvel observatoire sur l’Égalité Femme - Homme


Plus de 2000 professionnels et étudiants interrogés

Il fallait également une caution scientifique pour valider les résultats : elle est fournie par les universitaires-chercheurs d’INNTO France, le réseau qui regroupe cinq instituts nationaux de tourisme à Paris, Angers, Toulouse et en Savoie.

Durant quatre mois, trois journalistes d’Espaces et deux universitaires ont épluché les résultats d’une enquête à laquelle 1916 professionnels (agences, offices de tourisme, hébergeurs...) et 286 étudiants en tourisme ont répondu, avec une prépondérance de femmes (84%).

Ils ont été complétés par des entretiens qualitatifs d’environ une heure pour disposer de témoignages plus personnels, et souvent émouvants.

Une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois

Derrière une apparente parité du tourisme qui apparaît comme l’un des secteurs les plus féminisés, l’Observatoire met en évidence une « réalité persistante, où les postes à responsabilité restent majoritairement occupés par des hommes, les écarts salariaux tenaces et les parcours de carrières féminins bloqués ».

Première constatation : 49% des femmes dans le tourisme gagnent moins de 30 000 € brut par an, contre 27% pour les hommes. « Ce n’est pas réellement étonnant mais glaçant ; même si le tourisme n’est pas nécessairement un mauvais élève, c’est souvent le même constat dans les autres secteurs » commente Emmanuelle Llop.

« Cette différence peut s’expliquer par le temps partiel, plus répandu chez les femmes, et par une difficulté à négocier son salaire » précise le magazine Espaces.

Ainsi, lors de leur dernière évolution professionnelle, 42% des répondants déclarent avoir perçu une augmentation de salaire de moins de 500 € bruts annuels (42 € par mois !) . Les femmes sont surreprésentées dans la catégorie des répondants qui n’ont pas osé négocier leur salaire et/ou qui n’ont pas obtenu l’augmentation souhaitée.

Lire aussi : Salaires agences : le cri du cœur et le coup de gueule de Léa !

Les fonctions d'encadrement occupées par des hommes

Tout aussi révélateur, 75% des hommes accèdent à un poste de cadre ou de chef d’entreprise contre seulement 45% de femmes, à niveaux de diplômes comparables (Bac +5 et au-delà). Dans le tourisme, 90% des postes d’agent de maîtrise, employé ou technicien sont occupés par des femmes.

Promotion limitée et freins liés à la parentalité sont autant d’obstacles à la progression professionnelle des femmes.

Les témoignages récoltés lors de l’enquête sont édifiants : « en remplacement d’un directeur homme, mon salaire, au même niveau d’expérience, a été diminué de plus de 1000 € par mois » ou « toutes les femmes ont été embauchées au physique dans mon entreprise ».

Pire, une répondante témoigne : « J’ai entendu à un entretien d’embauche : vous comptez pondre un autre chiard ? ». A ce sujet, la quasi-totalité des femmes déclarent « estimer que la parentalité est perçue comme un frein à leur progression professionnelle ». Et notamment le congé parental, souvent synonyme de stagnation voir de recul de carrière.

Des discriminations liées au genre

Les discriminations liées au genre constituent un autre sujet de préoccupation. 49% des répondants (hommes et femmes) déclarent avoir été discriminés au moins une fois au cours de leur carrière pour cette raison, avec là encore une sur-représentativité chez les femmes.

Parmi les témoignages de ces dernières, citons un candidat masculin préféré pour un poste à responsabilité, à niveaux de diplômes et d’expériences équivalents ; des remarques sexistes du genre « vous mettrez-vous à pleurer si je refuse de mettre en œuvre un projet que vous avez proposé », ou encore des embauches selon des critères physiques.

D’autres formes de discrimination, liées à l’âge, à l’apparence ou à l’origine, viennent encore aggraver les inégalités, en particulier pour les femmes.

Entreprenariat : les femmes moins présentes et moins rémunérées

L’Observatoire s’est également interrogé sur l’entreprenariat. Parmi les répondants, 17% ont créé une entreprise entre 26 et 45 ans ; mais 27% pour les hommes et seulement 14% pour les femmes.

Moins présentes, les femmes sont également moins rémunérées que leurs homologues. Parmi les responsables d’entreprise qui annoncent plus de 21 millions d’euros de chiffre d’affaires et des revenus supérieurs à 6000 € /mois, les hommes sont très largement majoritaires.

Les dix femmes dirigeantes qui témoignent, dans l’Observatoire, de leur parcours et de leurs difficultés, sont autant d’exemples inspirants : Anne Rigail (directrice générale d’Air France) comme Valérie Boned (présidente des Entreprises du Voyage) ; Anne Marty (présidente des Domaines skiables de France) comme Adriana Minchella (présidente du Cediv).

Un levier pour faire avancer le tourisme

Autres articles
Ce premier Observatoire de l’égalité femmes/hommes dans le tourisme n’est pas un aboutissement, mais un levier pour « parvenir à un tourisme vraiment égalitaire, qui nécessite de transformer les métiers et les mentalités » précise Emmanuelle Llop.

Dans les prochains mois, Femmes du Tourisme ambitionne de mettre en place une feuille de route pour accompagner la profession sur le chemin de l’égalité, sensibiliser les dirigeants et services RH, mettre en avant des entreprises exemplaires, travailler avec les écoles ou encore encourager les femmes à prendre davantage la parole lors grands événements de la profession.

Et, in fine, faire du tourisme un secteur exemplaire. « Promouvoir l’égalité femmes/hommes dans le tourisme n’est pas un supplément d’âme, c’est une condition essentielle à la durabilité du secteur » conclut Emmanuelle Llop.

La présidente a déjà pu faire passer le message lors de la journée-anniversaire de Femmes de Tourisme organisée au Rex de Paris, le 20 novembre.

Au programme, des tables rondes sur l’égalité dans le tourisme et des témoignages inspirants, avant un cocktail dînatoire placé sous le signe de la bienveillance…

Thierry Beaurepère Publié par Thierry Beaurepère Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Thierry Beaurepère
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 882 fois

Tags : femmes du tourisme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Les annonces

ASSUREVER - Responsable commercial Sud-Ouest H/F - CDI - (Basé idéalement dans le 31 ou le 47)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Menton (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Roquebrune Cap Martin (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Actu Emploi et Formation

Emploi & Formation

Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois

Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois
La présidente de l’association Femmes du Tourisme a dévoilé les résultats du premier Observatoire sur l’égalité...

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
Voilà maintenant une dizaine d’années que Francis Massé, ancien secrétaire général de la DGAC, a fondé avec l’ENAC et...

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
Face à un marché du travail en pleine mutation, l’EHL Hospitality Business School repense son MBA pour l’adapter aux...
Dernière heure

Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026

Reginald Lefevre rejoint Volotea

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes

Recruteurs

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
Vous êtes passionné par le voyage ? Vous aimez partager vos expériences, faire des rencontres enrichissantes et qui...

MARIETTON DEVELOPPEMENT

CARREFOUR VOYAGES

Métiers

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits
Métier méconnu, le chargé(e) de paramétrage est en charge de la saisie de la production...

Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

Social media manager, le chef d’orchestre de la communication digitale

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
Partez en France

Partez en France

Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable

Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

Reginald Lefevre rejoint Volotea

Reginald Lefevre rejoint Volotea
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite
HotelMaG

Hébergement

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois

Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias