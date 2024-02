Salaires agences : le cri du cœur et le coup de gueule de Léa ! 🔑

Le salaire :

elle a 21 ans et n’a pas fini ses études

par définition, pas encore formée

Les horaires de travail :

Les demandes fantaisistes :

C’est safe de louer une voiture dans la région du café en Colombie ? Sur le circuit Vietnam du TO, un hôtel n’a que 8/10 sur booking ; vous-être certaine qu’il est bien ? Et cet hôtel 2* en altitude, loin de tout mais indispensable dans ce circuit à la découverte d’une zone isolée, il a bien du chauffage ?

Les après-vente :

T'as mal informé le client

La solitude et le désarroi :

quand on en a une

conscience professionnelle

il y a déjà 4 ou 5 ans, j’écrivais dans ces lignes2000 € bruts, ça fait environ 1500 € nets. Le SMIC est désormais à 1766,92 €.Cette année, Big-Boss Voyage forme une alternante . La jeune fille (Vous rendez-vous compte du faible écart entre une alternante () et une agent de comptoir avec des années d’expérience ?patrons, rappelez-vous que la durée légale du travail, en France, depuis l’an 2000, c’est 35 heures !La faute au sous-effectif : quand on se trouve seul ou à deux dans un point de vente, on fait comment pour travailler avec un peu de sérénité ?il me semble que c’est prévu dans la loi, non ?dans beaucoup d’agences, un client qui entre dans un point de vente doit en sortir avec la promesse d’une proposition : mais comment on fait quand on nous demande un truc hyper pointu et qu’on n’a ni expertise produit, ni personne ressource fiable pour nous aider ?Franchement, parfois, se concentrer sur ce qu’on sait faire permet d’être plus productif…un salarié à la vente ne devrait pas être confronté aux réclamations. Et pourtant, toute le monde se défausse sur le vendeur, toujours en première ligne. «».Mais informé de quoi ?Qu’un charter pouvait faire un double-toucher et arriver en milieu de nuit ? Que le manager du F & B avait 6 $ par personne et par jour pour faire tourner sa cuisine ?Pour traiter des après-ventes, il faut avoir des compétences que n’ont pas forcément des vendeurs !quand on est seul(e) en agence, et qu’un format Amadeus bloque, qu’un client est menaçant, que 2 lignes de téléphone sonnent, juste quand on a trrrrès envie de faire pipi, on fait quoi ? On souffre !Et accessoirement, on attrape une cystite… mais on ne va pas chez le médecin.: pour sa collègue (), pour ses clients, par «» alors qu’on est payé moins de 1500 € nets par mois…