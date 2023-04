Léa : "Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai craqué"

Côté « vie privée », après de nombreuses années en collocation à baguenauder de mojitos en week-ends avec mes copines, et de minets à mèches à body-builders de pacotille, je me suis entichée en 2016 d’Arnaud, l’homme parfait (un mélange de Denis Wathier avec des cheveux et de Lionel Rabiet) qui est rapidement devenu mon mari et le père du plus beau petit garçon du monde, le nôtre.



De célibattante fêtarde, ascendant mante-religieuse accro aux jeunes hommes et aux cocktails, je suis devenue l’épouse, mère de famille et chef d’agence parfaite, menant de front les abdos-fessiers et les goûters d’anniversaire, les rendez-vous chez l’esthéticienne et les voyages d’étude, les présentations de brochures et les surbookings, les soirées avec les copines et la permaculture (parce que oui, je cultive des aromates…).



Les lecteurs depuis qui me suivent depuis quelques années ajouteraient je suis une bombe à la fois sexy et classe, à la manucure impeccable mais trrrrès prétentieuse et méprisante.



Que veux-tu ? Avec les années, je suis devenue une vraie bobo parisienne insupportable.



Tout allait pour le mieux jusqu’à ce jour de juillet 2022 où j’ai craqué.