Grève Transavia : "Nous devons avoir les coordonnées des clients", lancent les TO 🔑

"Nous sommes un des rares qui répond au modèle fondamental du TO et qui dispose de ses propres appareils basés à CDG.



En cette période compliquée, c'est un sacré atout pour toute la profession et au final pour les clients qui voient ainsi leurs départs garantis",

Quand on affrète un vol, on peut être impacté par une grève du contrôle aérien, du service de bagages... Et si nous regardons aujourd'hui le nombre de vols annulés par rapport au nombre de partants, le ratio n'est vraiment pas énorme.



Le seul problème c'est que quand un vol est annulé le 20 juillet, trouver une solution est compliqué : tout est complet ou super cher

"Vol affrété ou non, la compagnie peut faire grève, l'équipage peut avoir le Covid... la problématique est la même. En mettant des charters depuis toutes les villes de province, il n'y a pas de rentabilité.



Et quand on voit ceux qui ont misé sur le charter : Thomas Cook n'existe plus et TUI a drastiquement réduit, passant de 700 000 sièges avant la pandémie à 200 000 sièges aujourd'hui.



Le charter a un intérêt sur les destinations où les prix flambent ou mal desservies. Mais changer de modèle, je n'y crois pas du tout. Sans le Flex, on se coupe des flux de Nantes, Bordeaux ou Toulouse... Ce serait se couper de la province".

Pour éviter les désagréments actuels, les tour-opérateurs pourraient-ils délaisser le flex au profit d'un retour des vols charters ?C'est en tout cas le crédo d'ÔVoyages. Raouf Benslimane, PDG du voyagiste défend son modèle :affirme-t-il.Mais pour Aurélien Aufort, le risque d'annulations existera toujours. "".Un avis partagé par Philippe Sangouard :