Transavia : quelles sont les nouveautés ?

Transavia lance régulièrement de nouveaux vols et de nouveaux services. Voici les dernières nouveautés.



L’aéroport Brest Bretagne et Transavia ont annoncé le 15 février 2022 l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Brest et Porto pour le programme printemps-été.



Au départ de l’aéroport Brest Bretagne, la filiale low-cost du groupe Air France propose jusqu’à 2 vols par semaine vers la ville portugaise pour des voyages compris entre le 27 mars et le 28 octobre 2022.



En parallèle, la compagnie développe son offre de vols vers Marseille toujours au départ de Brest. Jusqu’à 4 vols par semaine seront opérés entre Brest et la cite phocéenne (les lundi, mercredi, vendredi et dimanche).