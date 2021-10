HELMUT STUCKELSCHWEIGER

1980 - Création d'Autropauli en 1980 avec Monsieur et Mme Pauli.



Très rapidement, ce producteur devient N°1 en France sur la destination. Pendant les meilleurs années, il fera voyager plus de 50 000 clients.



Il devient actionnaire de 50% dans la holding Pauli finance.



Helmut Stückelschweiger devient Propriétaire de 3 hôtels en Autriche dont deux dans les montagnes tyroliennes et un à Vienne.



En 1998, à 41 ans, après dix-huit ans de carrière chez Pauli, Helmut tire sa révérence, récupère sa mise et crée son entreprise, Top of Travel dont il est aujourd’hui l’unique actionnaire à 100%.



Ce Groupiste a une réputation de dénicheur et de défricheur de destinations telles Madère, Malte, le Monténégro, et la Jordanie où il joue souvent les premiers rôles.