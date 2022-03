Chez Big-Boss Voyage, on n’a perdu que 2 vendeurs en 2 ans, mais il faut quand même faire à 9 ce qu’on faisait à 11 auparavant. Le chômage partiel (et les plannings alambiqués) ne sont que de vieux souvenirs.



Désormais, c’est 100% pour tout le monde, et franchement, je regrette parfois ces journées de « chômage partiel » où on pouvait aller à la gym aux heures creuses, faire du shopping, papoter avec les copines… des petits breaks bien appréciés payés à 84%...



Chez les TO, c’est la croix et la bannière pour réussir à joindre quelqu’un ! On n’a pas vu de commerciaux depuis des siècles (les effectifs ont été super réduits) et en plus, ils sont réquisitionnés pour faire le tampon avec les services opérations : la seule solution pour débloquer un problème de request qui ne passe pas, de carnet de voyage qui n’arrive pas ou de réduction enfant non reconnue par des B2B mal chargés, c’est... d’appeler ton commercial.



Tu comprends bien qu’il ne peut pas à la fois répondre au téléphone pour t’aider à concrétiser une vente et baguenauder sur le terrain pour former les agents de voyages. Franchement, en ce moment, je préfère qu’il soit dispo au téléphone !



De toute façon, les agences auraient du mal à accueillir des commerciaux dans la mesure où on compte encore plein de boutiques ouvertes que l’après-midi ou « sur rendez-vous » (on a joué au client-mystère : dans ces agences, on t’explique que c’est pas trop la peine de se déplacer : on peut tout faire par téléphone).



La vente par téléphone, c’est bien gentil mais ça a ses limites. Moi, je préfère déplier une carte routière et montrer des photos pour concrétiser une vente : ça évite des allers-retours de mail chronophages à souhait !