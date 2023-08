Léa : "Partenaires, vous avez dit... partenaires ?"

Depuis plusieurs années, elles testent de nouveaux protocoles (qui marchent seulement « à peu près ») et évidemment,: on met 10 minutes à faire une réservation sur NDC quand il en faut 2 en GDS, l’ interline ne sort pas et l’après-vente en automatique est impossible.Comment, dans cette situation, motiver les agences à préférer NDC aux vieux GDS ? En tout cas, c’est la preuve que nous aussi, sommes prêtes à payer pour du service !Les compagnies « classiques » devraient se servir de leurs forces (et la distribution via les GDS en était une) pour prouver qu’elles sont plus vertueuses que les low-cost.Visiblement, elles ne sont pas nombreuses à l’envisager comme moi : après avoir conquis les marchés domestiques et européens, les low-cost s’envolent maintenant vers les destinations à 4 à 6 heures de vol de la France : c’est ainsi queentre la France et le Sénégal et que plusieurs low-cost voleront à partir de cet hiver vers le Moyen-Orient (Egypte, Jordanie, Israël et Dubaï).Je ne parle même pas de ces transporteurs alternatifs qui volent entre l’Europe et les Etats-Unis, tellement je suis perdue devant le nombre et la variété !C’est un peu pareil chez les TO mass-market, surtout vers le bassin méditerranéen :, proposer un contenu moderne et exclusif et faire « profiter des meilleures affaires » en proposant des offres spécifiques à ces canaux.Et hop !