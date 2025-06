Tourisme : qui sont les 10 jeunes pros à suivre en 2025 ?

La nouvelle génération du tourisme français

Le succès de la première édition nous a confortés dans notre conviction : le secteur a soif de renouvellement

Il en va de la pérennité du leadership français en matière de tourisme.

Lancée en 2024 par HERE (Havas Paris), l’initiative "" veut répondre à une urgence : rajeunir et diversifier un secteur longtemps marqué par une forme d’endogamie.L’objectif ? Attirer jeunes diplômés, entrepreneurs et nouveaux profils pour accompagner la transition du tourisme vers un modèle plus durable et plus représentatif des aspirations contemporaines.», souligne Philippine van Tichelen , Partner chez Havas Paris et directrice générale de HERE. «